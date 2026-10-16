Từ bé không có gạo ăn, phải đi phát tờ rơi kiếm sống, cô gái lớn lên thành ca sĩ đình đám, cưới sao nam 2.000 tỷ

Hari Won là cái tên quen thuộc với khán giả Việt qua vai trò ca sĩ, MC. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng phong cách gần gũi, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Hương Đêm Bay Xa, Love You Hate You, Anh Cứ Đi Đi, Làm Sao Để Yêu, Vì Em Vẫn...

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Hari Won còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân với Trấn Thành. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống hiện tại của Hari Won, ít ai hình dung cô từng có một tuổi thơ rất chật vật.

Hari Won trải qua tuổi thơ cơ cực

Hari Won có ba là người Việt Nam, mẹ là người Hàn Quốc. Cả nhà cô 5 người từng trải qua cuộc sống thiếu thốn đến mức đôi khi không còn gạo để nấu cơm. Hari Won từng kể lúc nhỏ trường học từng hỗ trợ gạo, sữa và áo khoác cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những sự giúp đỡ ấy phần nào giúp gia đình cô vượt qua giai đoạn chật vật.

Cuộc sống vất vả nên từ năm 12 tuổi, Hari Won đã tự thân bươn chải để kiếm tiền. Trong chương trình Chị Chị Em Em, nữ ca sĩ trải lòng: "Ngày xưa đi phát tờ rơi, phải bỏ vào cho từng nhà ở các khu chung cư. Chung cư nào có thang máy thì còn thích, chỗ nào không có thang máy thì một ngày phải đi bộ lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi được làm việc, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ không hề bất hạnh chút nào, cảm thấy sao bản thân mình giỏi quá. Cứ phát một tờ rơi là mình được 200 đồng".

Ảnh thời thơ bé của Hari Won và mẹ ở Hàn Quốc

Những ký ức ấy để lại dấu ấn sâu đậm trong Hari Won. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từng khẳng định cô không cảm thấy xấu hổ về tuổi thơ nghèo khó. Với cô, đó là một phần cuộc đời đã trải qua, đồng thời giúp bản thân hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và những điều bình dị trong cuộc sống.

Trong một chương trình, để chia sẻ với cô bé cảm thấy tự ti vì hoàn cảnh nghèo khó, Hari Won đã động viên: "Đối với cô, không có nghề nào là không được tôn trọng. Hồi xưa nhà cô nghèo lắm, nghèo tới mức độ mà phải nhận gạo của những người xung quanh. Cô chưa bao giờ mắc cỡ về gia đình của cô. Cô muốn con không được tự ti về chuyện đó nữa".

Có thể thấy, chính những trải nghiệm từ nhỏ đã góp phần hình thành tính cách độc lập của nữ ca sĩ. Trên hành trình trưởng thành, cô theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ, từng bước tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Hoàn cảnh thiếu thốn là động lực để Hari Won trưởng thành, tự lập sớm

Sau tất cả, giờ đây Hari Won có cuộc sống và sự nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, cô có một người chồng yêu thương và chiều chuộng mình hết mực. Minh chứng rõ ràng nhất là trong chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu năm 2018, Hari Won từng thẳng thắn nói về áp lực mà bản thân trải qua.

Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn có con nhưng đồng thời lo lắng về sức khỏe. Hơn hết, việc Trấn Thành là con trai duy nhất trong gia đình càng khiến Hari Won cảm thấy mặc cảm. "Tôi vẫn mặc cảm vì chồng là con trai duy nhất trong nhà", Hari Won từng chia sẻ.

Trước những lo lắng của vợ, nam MC không hề trách móc hay tạo thêm áp lực. Anh thẳng thắn trấn an Hari Won rằng dù cô có sinh con được hay không, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không thay đổi. "Không sao hết, em không đẻ được anh vẫn yêu em", Trấn Thành khẳng định với vợ.

Nam đạo diễn còn đưa ra phương án nếu cả hai không đẻ được thì có thể nhận con nuôi. Với Trấn Thành, việc có con dường như không phải điều kiện quyết định hạnh phúc của cuộc hôn nhân.

Hiện tại, Hari Won vẫn duy trì công việc nghệ thuật với vai trò MC, tham gia nhiều chương trình giải trí và gần đây còn trở thành người mẫu cho một show diễn thời trang. Trong khi đó, Trấn Thành ngày càng khẳng định dấu ấn ở vai trò đạo diễn điện ảnh. Các dự án do anh thực hiện liên tiếp tạo được tiếng vang, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên ở Việt Nam đạt mốc tổng doanh thu phòng vé 2.000 tỷ đồng.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Hari Won và Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV