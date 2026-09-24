Nữ ca sĩ đình đám một thời U50: "Tôi chạy 12 tiệc cưới một ngày"

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Thanh Thảo sau nhiều năm lấy chồng và định cư ở Mỹ.

Tại chương trình tuần này, Thanh Thảo chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Con đường của tôi không trải đầy hoa hồng. Trong những ngày đầu đến với âm nhạc, tôi phải trải qua không ít vất vả để tích lũy kinh nghiệm.

Từ các chương trình văn nghệ học đường, những sân khấu đám cưới cho đến các đại nhạc hội lớn, tôi đều phải hát, mỗi nơi là một lớp học để tôi rèn luyện bản lĩnh. Có thời điểm, tôi chạy 12 tiệc cưới trong một ngày tại cùng một nhà hàng. Những tháng ngày tất bật ấy tuy nhiều áp lực nhưng lại tạo nên nền tảng sân khấu đáng giá cho tôi.

Bước ngoặt quan trọng đến khi tôi có cơ hội tham gia liveshow của danh ca Hương Lan và gặp nhạc sĩ Đức Trí. Anh Đức Trí khuyên tôi cần học hành bài bản nếu muốn đi đường dài với âm nhạc. Vì thế, tôi quyết định thi vào Nhạc viện. Từ một giọng ca phát triển chủ yếu bằng bản năng sân khấu, tôi phải từng bước bổ sung nền tảng chuyên môn, nghiêm túc hơn với con đường đã lựa chọn.

Nhiều lúc tôi phải đối diện với cảm giác bị từ chối. Khi mới bước vào nghề, tôi từng mang album đến nhiều trung tâm ca nhạc để tìm cơ hội phát hành nhưng không được chấp nhận vì chưa có tên tuổi.

Một cơ duyên bất ngờ sau đó đã giúp tôi tìm được người đồng hành, mở ra bước ngoặt để sản phẩm đến gần hơn với công chúng.

Bây giờ nhìn lại những thăng trầm ấy, tôi không xem đó là điều đáng tiếc mà coi như một phần cần thiết của hành trình trưởng thành. Tôi nghĩ, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, có những thời điểm cảm thấy cả thế giới quay lưng, nhưng chính những thử thách đó giúp bản thân hiểu hơn giá trị của sự bền bỉ.

Sau gần 30 năm, đến giờ phút này nguồn năng lượng của tôi dường như vẫn không thay đổi. Tôi không phải người trầm tĩnh mà luôn thích sự ồn ào, náo nhiệt. Khi đảm nhận vai trò giám khảo ở các chương trình, tôi mong muốn dùng kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Và tôi vẫn giữ sự quan tâm dành cho âm nhạc. Tôi luôn cập nhật những ca khúc mới, thực hiện các video cover và duy trì việc biểu diễn để giữ kết nối với khán giả. Sau ánh hào quang, điều tôi trân trọng hơn cả vẫn là cảm giác được đứng trên sân khấu và được công chúng yêu thương. Với tôi, mỗi giai đoạn của âm nhạc đều có những màu sắc riêng, còn giá trị lâu dài của một nghệ sĩ nằm ở khả năng giữ được bản sắc và tình yêu dành cho nghề".