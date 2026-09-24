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Nhã Phương lộ diện, thần sắc gây chú ý

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Nhã Phương lộ diện, thần sắc gây chú ý

Nhã Phương gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây.

Ngày 24/9, Nhã Phương xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà xã Trường Giang diện trang phục tông trắng, tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc búi gọn phía sau. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, khoe diện mạo tươi tắn, rạng rỡ.

Dù đã là mẹ 3 con, Nhã Phương vẫn nhận được nhiều sự chú ý với vóc dáng cùng thần sắc trẻ trung. Trong những hình ảnh được ghi lại tại sự kiện, nữ diễn viên giữ biểu cảm tự nhiên, thoải mái giao lưu và trò chuyện cùng mọi người.

Tại đây, Nhã Phương cũng có dịp hội ngộ những người bạn trong showbiz như MC Hoàng Oanh, Ái Phương... Nhóm bạn trò chuyện vui vẻ trước khi tiếp tục các hoạt động tại sự kiện.

Nhã Phương và MC Hoàng Oanh hội ngộ tại sự kiện (Clip: ChumChum)

Trước ống kính máy quay, Nhã Phương không tỏ ra né tránh. Nữ diễn viên vui vẻ chào hỏi, giao lưu với những người xung quanh rồi sau đó ra về. Những khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sự xuất hiện lần này của Nhã Phương cũng gây chú ý trong bối cảnh thời gian qua nữ diễn viên nhiều lần được nhắc tên trên mạng xã hội liên quan đến những ồn ào xoay quanh hoạt động quảng cáo sản phẩm trong quá khứ.

Thần sắc rạng rỡ của Nhã Phương tại sự kiện (Clip: ChumChum)

Cách đây ít ngày, Nhã Phương liên tục bị cư dân mạng nhắc tên giữa những tranh luận xoay quanh hoạt động quảng bá sản phẩm mà nữ diễn viên từng tham gia. Cô từng xuất hiện trong vai trò liên quan đến một thương hiệu kinh doanh sản phẩm nước uống được giới thiệu với những công dụng hướng đến việc hỗ trợ sức khỏe, trẻ trung và vóc dáng. Một số nội dung quảng bá sản phẩm sau đó thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội.

Trong đó, không ít người đặt câu hỏi về cách cung cấp thông tin liên quan đến thành phần dinh dưỡng cũng như những nội dung so sánh về giá trị sử dụng của sản phẩm. Những tranh luận này khiến cư dân mạng quan tâm đến tính chính xác và minh bạch của các thông tin được đưa ra trong quá trình quảng bá.

Đến ngày 19/9, Nhã Phương chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên cho biết những thông tin cô chia sẻ trong quá trình hợp tác được dựa trên sự trao đổi từ phía đơn vị liên quan cùng trải nghiệm cá nhân của bản thân. Cô cũng nhấn mạnh bản thân luôn tôn trọng sự tin tưởng của các đối tác và mong muốn mọi thông tin được nhìn nhận một cách khách quan, dựa trên những dữ liệu chính xác.

Nhã Phương cũng cho biết cô sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu nhận được yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Theo nữ diễn viên, các vấn đề liên quan cần được xem xét dựa trên quy trình phù hợp, với tinh thần minh bạch và cầu thị.

Cô tiết lộ đã trao đổi với các bên liên quan để tiếp nhận những phản ánh về sản phẩm thông qua đầu mối chính thức, đồng thời mong muốn mọi việc được giải quyết đúng quy định. Cuối bài đăng, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và dành tình cảm cho cô.

Nhã Phương lộ diện, thần sắc gây chú ý- Ảnh 1.

Nhã Phương phải lên lên tiếng chia sẻ giữa lúc bị kéo vào ồn ào

Theo Liên Hoa

Thanh niên Việt

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