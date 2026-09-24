Tin đồn về Quang Hải & kỳ vọng mới trên ĐT Việt Nam

Quang Hải sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Với BLV Quang Huy, đây là sự thiếu vắng đáng tiếc, bởi ngay cả khi không còn thường xuyên đá chính, tiền vệ của Công an Hà Nội vẫn có khả năng tạo ra khác biệt mỗi khi được tung vào sân.

“Quang Hải thì chúng ta biết rồi. Gần đây, như tôi đã phân tích, trong cách chơi của ông Kim, có vẻ như anh phù hợp hơn với vai trò dự bị. Hiệp hai vào sân, anh bung sức và tạo ra những đột biến. Dù thế nào thì mỗi khi vào sân, Quang Hải cũng chơi rất hay và thường để lại dấu ấn.

Ở cấp độ đội tuyển, anh thường có dấu ấn trong những bàn thắng quyết định hoặc những pha bóng mang tính bước ngoặt của chúng ta.

Khi vắng Quang Hải, kể cả trong trường hợp anh không đá chính, thì dù thế nào đi chăng nữa, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như vậy, lại có khả năng tỏa sáng ở những khoảnh khắc đặc biệt, vẫn khiến chúng ta cảm thấy tiếc”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Tin đồn Quang Hải từ giã đội tuyển đến quá sớm

Trước khi thông tin Quang Hải rút lui vì chấn thương được xác nhận, từng xuất hiện những đồn đoán về khả năng tiền vệ này có thể từ giã đội tuyển. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, ở thời điểm đó, thông tin này chưa có cơ sở rõ ràng.

“Tôi nghĩ việc Quang Hải từ giã đội tuyển thì không biết thông tin từ đâu ra, nhưng hình như là sớm quá. Tôi có liên lạc với một thành viên của CLB Công an Hà Nội thì mọi người nói rằng Quang Hải vẫn bị đau ở cổ chân, muốn nghỉ để chữa dứt điểm thôi. Việc này đã có trao đổi với ông Kim rồi.

Thế còn thông tin Quang Hải từ giã đội tuyển trong thời điểm này thì có thể chỉ là tin đồn thôi, chứ bản thân lãnh đạo CLB cũng chưa có sự xác nhận gì. Tôi cho rằng nếu điều này diễn ra thì rất bất ngờ. Dù sao cũng chỉ là tin đồn và chúng ta chờ xem. Còn trước mắt, thông tin được đề xuất lên HLV Kim Sang-sik là Quang Hải bị đau cổ chân và cần nghỉ thêm để chữa dứt điểm”, ông nói.

BLV Quang Huy cũng cho rằng nếu Quang Hải thực sự đưa ra quyết định chia tay đội tuyển ở thời điểm này, đó sẽ là điều rất đáng tiếc.

“Đương nhiên, dù thế nào, thời điểm này mà Quang Hải từ giã đội tuyển thì rất tiếc. Nếu như tôi gặp Quang Hải trong thời điểm mà giả sử có quyết định đó, tôi sẽ nói là cháu chưa nên dừng lại ở đây. Quang Hải vẫn cứ phải cống hiến, bởi vì đây vẫn là cầu thủ mà về cơ bản, cả ở CLB lẫn đội tuyển, chuyên môn của anh ấy đều tốt”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Câu chuyện không chỉ nằm ở Quang Hải

Từ câu chuyện Quang Hải, BLV Quang Huy nhìn rộng hơn vào thực trạng nhiều cầu thủ Việt Nam từng nổi lên rất sớm nhưng không duy trì được vị thế ở đội tuyển trong thời gian dài. Ông liên hệ với thế hệ U23 Việt Nam từng tạo dấu ấn tại Thường Châu năm 2018.

“Đó chắc chắn là vấn đề được đặt ra khi mọi người nghe thông tin Quang Hải có thể từ giã đội tuyển, và chúng ta cũng nhìn lại lứa Thường Châu của ông Park. Đến bây giờ, những cầu thủ còn xuất hiện trên đội tuyển là rất hiếm hoi. Một loạt cầu thủ tài năng như vậy, nhưng sau 8 năm, khi họ từng là những cầu thủ U23, thì cũng không còn đá ở đội tuyển nhiều nữa.

Tôi cho rằng cầu thủ Việt Nam chúng ta quả thật cũng có những khó khăn. Thứ nhất là sức chịu đựng, khả năng tích lũy về thể lực của cầu thủ Việt Nam chưa được tốt. Có nhiều người nổi lên sớm, nhưng sau đó việc sinh hoạt không được chuyên nghiệp. Điều này chúng ta cũng thấy khá rõ và những người gần gũi với bóng đá cũng cảm nhận được.

Khoa học thể thao của chúng ta cũng chưa tốt. Việc tối ưu hóa năng lực của các cá nhân, khắc phục những điểm yếu, rồi cá thể hóa trong việc huấn luyện, chúng ta cũng chưa làm tốt. Thành ra, vốn có cơ địa hạn chế, khả năng tích lũy chưa đủ mạnh, trong khi khoa học ứng dụng cũng chưa tốt. Chưa kể những chấn thương dài dằng dặc, cầu thủ bị chấn thương nhiều do sân bãi. Đấy cũng là một điều chúng ta thấy”.

Theo BLV Quang Huy, một vấn đề khác nằm ở mật độ thi đấu của những cầu thủ nổi lên từ rất sớm. Họ phải liên tục di chuyển giữa các cấp độ đội tuyển và nhiều giải đấu khác nhau, trong khi việc phân bổ sức lực chưa phải lúc nào cũng hợp lý.

“Cầu thủ Việt Nam thường nổi lên từ khi còn trẻ. Những người nổi lên sớm luôn phải có những giai đoạn đối mặt với việc thi đấu rất nhiều mặt trận: giải vô địch quốc gia, U23, có người vừa U23 vừa U19, rồi cả đội tuyển. Họ phải đá nhiều mặt trận ở Đông Nam Á, châu Á, vòng loại các cấp độ U. Nếu đi được giải châu Á hay giải trẻ thế giới nữa thì mật độ thi đấu càng dày đặc.

Nếu phân bổ không tốt, cầu thủ sẽ bị quá tải, bị dồn trong một thời gian ngắn, dẫn đến những chấn thương kéo dài và không giải quyết được. Nếu muốn dừng lại, không phải ai cũng có thể bình tâm để dừng lại chữa trị, bởi cái guồng nó đang cuốn mình đi. Cầu thủ rất sợ dừng lại sẽ mất cơ hội”.

Chính vì vậy, ông cho rằng việc một cầu thủ chủ động xin rút khỏi đội tuyển để điều trị chấn thương cần được nhìn nhận cởi mở hơn, thay vì lập tức đặt dấu hỏi về thái độ hay tinh thần cống hiến.

“Tôi nghĩ rằng từ những bài học gần đây, hy vọng các cầu thủ cũng sẽ tỉnh táo hơn và các HLV cũng sẽ có sự can thiệp. Đôi khi chúng ta thấy một cầu thủ nói rằng ở đợt tập trung này xin rút, ví dụ như Quang Hải, và anh ấy nêu rõ nguyên nhân là vì chấn thương. Nhưng người Việt Nam chúng ta nhiều khi vẫn cứ nghĩ là vì lý do nào đó, hoặc cho rằng thái độ không chuyên nghiệp.

Trong khi đó, ở nước ngoài, người ta rất tôn trọng câu chuyện này. Tôi cũng hy vọng Việt Nam mình sau này có một quan điểm thoáng và rõ ràng như vậy. Lựa chọn cá nhân thì chúng ta tôn trọng. Người ta thấy mình phải dừng lại thì mình tôn trọng quyết định đó.

Bởi vì nhiều khi, nói thật, cầu thủ phải tham gia quá nhiều mặt trận. Đến lúc đau dai dẳng, không chữa được, dẫn đến về sau tuổi thọ sân cỏ không cao. Đến một lúc, người ta ngán bóng đá và bảo thôi, tập trung cho CLB thôi, rồi từ giã đội tuyển sớm".

Kỳ vọng lớn ở Khoa Ngô

Trong bối cảnh Quang Hải vắng mặt, đội tuyển Việt Nam cũng đón những nhân tố mới. Một trong những cái tên được BLV Quang Huy đặc biệt kỳ vọng là Khoa Ngô, cầu thủ Việt kiều lần đầu được triệu tập lên đội tuyển.

“Khoa Ngô là một trường hợp thú vị. Cầu thủ Việt kiều này lần đầu được lên tuyển. Tôi đã xem anh đá từ V.League mùa trước ở Công an TP.HCM. Bản thân tôi thấy khá ấn tượng và nghĩ rằng khi lên tuyển, anh có thể sẽ bắt nhịp tốt. Đây là một cầu thủ có thể chất rất tốt và chứa đựng những sự bùng nổ để tạo ra những pha bóng đặc biệt.

Riêng Khoa Ngô là cầu thủ mà tôi đặt nhiều kỳ vọng. Có người hỏi Khoa Ngô được triệu tập thì sẽ đá ở vị trí nào? Đây là cầu thủ có điểm mạnh về khả năng rê dắt, thể lực của anh cũng rất tốt. Anh sở trường đá bên cánh trái, thuận chân phải nhưng chơi ở cánh trái, có những pha đi vào trong để dứt điểm và gây khó chịu cho đối phương. Cầu thủ này vẫn làm rất tốt những tình huống như vậy.

Khoa Ngô từ mùa trước ở Bình Dương đã gây ấn tượng rất mạnh với tôi bằng những pha đi từ bên cánh trái vào. Bộ kỹ năng của anh ấy tốt và tôi nghĩ khi lên tuyển, anh sẽ bắt nhịp được để mang lại những điều đặc biệt”.

Dù đặt nhiều kỳ vọng, BLV Quang Huy cũng lưu ý Khoa Ngô vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường đội tuyển, đặc biệt khi đây mới là lần đầu cầu thủ này được triệu tập.

“Tất nhiên, một cầu thủ trẻ như vậy, lần đầu lên tuyển, cần thời gian để thích nghi. Nhưng hy vọng cách đá của ông Kim đã định hình rồi, về tính tổ chức xung quanh cơ bản cũng vững, thì có thể sẽ giúp Khoa Ngô bắt nhịp tốt. Anh có khả năng chơi bùng nổ, rê dắt tốt và đi từ bên trái vào. Đấy là những vũ khí của Khoa Ngô”.

Vắng Quang Hải chắc chắn là một tổn thất về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội trao đất diễn cho những nhân tố mới. Với Khoa Ngô, kỳ vọng của BLV Quang Huy nằm ở chính khả năng tạo ra khác biệt từ hành lang trái và những pha xử lý giàu tính bùng nổ.