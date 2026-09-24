Minh Hằng bất ngờ lên tiếng làm rõ quan hệ hiện tại với Khả Ngân

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Minh Hằng đăng tải đoạn video ngắn có sự xuất hiện của Khả Ngân. Trong clip, hai nữ diễn viên cùng diện trang phục màu trắng trò chuyện vui vẻ. Điều khiến người theo dõi chú ý hơn cả là dòng chia sẻ đi kèm của Minh Hằng: "Rồi cũng đến một ngày em bỏ chị mà đi thui Khả Ngân". Không để đàn chị phải chờ lâu, Khả Ngân lập tức xuất hiện ở phần bình luận và đáp lại: "Dù thế nào lào e vẫn iu chị".

Màn tương tác nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ. Một khán giả bình luận: "Lâu lắm rồi mới thấy 2 chị chung khung hình", người khác viết: "Xem clip này tự nhiên vui lây"

Câu nói "em bỏ chị mà đi" của Minh Hằng mang sắc thái trêu đùa, trong khi cách Khả Ngân đáp lại cũng cho thấy sự gần gũi giữa hai người. Vì vậy, thay vì những suy đoán về khoảng cách trong quan hệ, lần xuất hiện chung mới nhất đang cho thấy cặp chị em vẫn tương tác tự nhiên như trước.

Video mới nhất với Khả Ngân được Minh Hằng đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, đây không phải lần duy nhất trong thời gian gần đây Minh Hằng nhắc tới Khả Ngân. Đầu tháng 9, khi việc Minh Hằng không công khai phản ứng trước tin vui của đàn em khiến một bộ phận khán giả thắc mắc, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng hai người vẫn liên lạc riêng.

Minh Hằng cho biết: "Mới đọc tin của bé Ngân, tự nhiên thấy vui lây. Sáng giờ nhắn tin với bà Ngân. Bả nghĩ nhiều quá. Phải giải thông tư tưởng cho bả". Chia sẻ này cho thấy dù không phải mọi cuộc trò chuyện đều được đưa lên mạng xã hội, hai nữ diễn viên vẫn duy trì liên lạc và chia sẻ với nhau những chuyện riêng.





Chênh nhau 10 tuổi nhưng từng coi nhau như người nhà

Minh Hằng và Khả Ngân hơn kém nhau 10 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người đã kéo dài nhiều năm, từ những cuộc gặp gỡ đời thường cho tới việc đồng hành trong những dấu mốc quan trọng của nhau.

Năm 2020, Minh Hằng, Khả Ngân và Hoàng Thùy Linh từng cùng thực hiện một cuộc trò chuyện với ELLE Việt Nam. Thời điểm đó, ELLE cho biết ba nghệ sĩ đã gắn bó gần một thập kỷ và xem nhau như người trong gia đình.

Nói về tình bạn này, Minh Hằng từng chia sẻ rằng Khả Ngân và Hoàng Thùy Linh là những người bạn chân thành. Khi ở cạnh nhau, họ sẵn sàng gạt công việc, địa vị sang một bên để có thể thoải mái chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng cho biết nhóm bạn không cố can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng mà chỉ đưa ra lời khuyên ở mức phù hợp.

Về phía Khả Ngân, nữ diễn viên từng nói cả ba thường chia sẻ với nhau khi có dự án mới hoặc những điều thú vị trong cuộc sống. Theo cô, một tình bạn không nhất thiết phải liên tục được thể hiện trên mạng xã hội, quan trọng vẫn là việc vun đắp, lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Khả Ngân từng bật khóc trong ngày trọng đại của Minh Hằng

Một trong những minh chứng rõ nhất cho sự gắn bó giữa Minh Hằng và Khả Ngân là màn cầu hôn của Minh Hằng vào năm 2022.

Khả Ngân từng trực tiếp tham gia kế hoạch cùng bạn trai Minh Hằng và nhóm bạn để chuẩn bị màn cầu hôn bí mật trên du thuyền. Do hiểu tính cách của đàn chị và biết Minh Hằng rất khó bị tạo bất ngờ, nữ diễn viên đã phải cố gắng giữ kín kế hoạch đến phút cuối. Khi Minh Hằng nhận lời cầu hôn, Khả Ngân bật khóc vì vui mừng.

Sau đó, Khả Ngân tiếp tục đồng hành trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, từ việc tổ chức tiệc độc thân đến đưa Minh Hằng đi thử váy cưới. Mối quan hệ giữa hai người không quá khoa trương nhưng được duy trì bền chặt trong nhiều năm. Hai người thường gặp gỡ, ăn uống, tổ chức sinh nhật và sẵn sàng góp ý khi đối phương cần lời khuyên trong công việc.

Khả Ngân có mặt trong khoảnh khắc Minh Hằng được cầu hôn

Ở chiều ngược lại, Minh Hằng cũng từng ảnh hưởng tới một số quyết định nghề nghiệp của Khả Ngân. Khi chuẩn bị cho vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày, chính Minh Hằng là người gợi ý đàn em thử cắt tóc ngắn để tạo hình nhân vật khác biệt.

Trong quá trình nhiều năm thân thiết, Minh Hằng và Khả Ngân từng không ít lần bị đặt câu hỏi về chuyện "nghỉ chơi" chỉ vì ít xuất hiện hoặc tương tác công khai. Tuy nhiên, những lần lên tiếng trước đây của Minh Hằng, cùng đoạn video mới nhất, cho thấy mạng xã hội không phản ánh toàn bộ cách hai người duy trì tình bạn.

Sau nhiều năm, cả Minh Hằng và Khả Ngân đều có cuộc sống và lịch trình riêng. Nhưng từ lời nhắn riêng được Minh Hằng tiết lộ hồi đầu tháng cho tới màn "chị nói - em đáp" mới nhất, có thể thấy mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên vẫn giữ được sự gần gũi và thân thiết vốn có.

Ảnh FBNV