Barcelona đạt thỏa thuận mua Rodri từ Man City

Rodri, cầu thủ hay nhất World Cup 2026, sắp gia nhập Barca.

Theo ESPN, Barcelona đã thất bại với hai lời đề nghị đầu tiên dành cho Rodri, trước khi trở lại bàn đàm phán vào cuối tuần qua bằng đề nghị thứ ba có tổng giá trị 76,5 triệu euro, tương đương 65,3 triệu bảng.

Nguồn tin cho biết hai CLB sau đó nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Barcelona và Man City đã thực hiện trao đổi những giấy tờ cần thiết để hoàn tất các thủ tục cuối cùng của thương vụ.

Rodri, 30 tuổi, dự kiến có mặt tại Barcelona trong vài ngày tới. Nếu mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 có thể được đội bóng xứ Catalonia giới thiệu trước trận tranh Cúp Joan Gamper với Al Ahly vào thứ Tư tại Camp Nou.

Thỏa thuận với Rodri được Barcelona hoàn tất không lâu sau khi xuất hiện thông tin hậu vệ João Cancelo cũng chuẩn bị trở lại sân Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nếu cả hai thương vụ được hoàn tất, Cancelo và Rodri sẽ trở thành những tân binh thứ tư và thứ năm của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè, sau Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Jesse Bisiwu.

Đội bóng của HLV Hansi Flick chưa có ý định dừng lại. Barcelona vẫn đang tìm kiếm thêm một tiền đạo sau khi chia tay Robert Lewandowski và Ferran Torres, trong đó Julián Álvarez của Atlético Madrid được xem là mục tiêu hàng đầu.

Rodri ban đầu không nằm trong nhóm mục tiêu ưu tiên của Barcelona khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia nhanh chóng thay đổi kế hoạch khi nhận thấy khả năng đưa tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại La Liga.

Chấn thương dài hạn của Frenkie de Jong càng khiến Barcelona phải bổ sung nhân sự cho tuyến giữa.

Real Madrid cũng từng tìm cách chiêu mộ Rodri, người từng khoác áo Atlético Madrid, nhưng theo ESPN, tiền vệ 30 tuổi ưu tiên chuyển tới Barcelona.

Sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Rodri, Barcelona đẩy mạnh đàm phán với Man City. Nhà vô địch Anh sẵn sàng để tiền vệ trụ cột ra đi nếu nhận được mức giá phù hợp, trong bối cảnh hợp đồng của anh chỉ còn một năm.

Ban lãnh đạo Barcelona xem Rodri là một bản hợp đồng thể hiện tham vọng, đủ khả năng giúp đội hình của HLV Hansi Flick nâng tầm sau hai mùa liên tiếp thống trị bóng đá Tây Ban Nha.

Rodri trưởng thành tại Villarreal trước khi chuyển sang Atlético Madrid rồi gia nhập Man City năm 2019. Trong màu áo đội chủ sân Etihad, tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất dưới thời HLV Pep Guardiola.

Anh đã giành 4 chức vô địch Premier League và một Champions League cùng Man City. Ở cấp đội tuyển, Rodri sở hữu cả danh hiệu EURO và World Cup, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải ở cả hai sân chơi.

Màn trình diễn nổi bật tại EURO là nền tảng giúp Rodri vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành Quả bóng Vàng 2024.

Nếu thương vụ trị giá 76,5 triệu euro chính thức hoàn tất, Barcelona sẽ sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tiếp tục thống trị La Liga và tiến xa tại Champions League.