Diễn viên SN 1989 tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ: 35 tuổi cưới thiếu gia tập đoàn nhựa, sống chill trong căn biệt thự ven sông

Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, SN 1989) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh và giảng dạy, xây dựng hình ảnh một mỹ nhân đa tài của showbiz Việt. Đặc biệt, thành tích học tập của Midu cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người đẹp từng đỗ Thủ khoa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, đạt Á khoa ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và tiếp tục ghi dấu ấn khi tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang.

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, Midu còn tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã là thiếu gia của một tập đoàn nhựa nổi tiếng. Sau khi kết hôn, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, song song với công việc giảng viên và kinh doanh. Nữ diễn viên cũng sở hữu khối bất động sản đáng chú ý, trong đó có căn biệt thự ven sông sang trọng tại TP.HCM. Không gian sống gây ấn tượng bởi thiết kế tinh tế, giàu tính thẩm mỹ, phần nào thể hiện rõ gu nghệ thuật của Midu.

Khám phá không gian sống tuyệt đẹp của Midu

Trong dịp Tết 2026 vừa qua, Midu đã hé lộ một góc biệt thự được trang hoàng ngập tràn sắc xuân, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước không gian sống sang xịn của nữ diễn viên. Tọa lạc ở vị trí đắc địa ven sông, cơ ngơi của Midu không chỉ gây chú ý bởi vị trí mà còn ghi điểm nhờ phong cách thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng, đúng gu gia chủ. Trong không gian sống, Midu dành diện tích lý tưởng cho khu sân vườn, trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, tạo nên khoảng xanh mướt mắt, rực rỡ sắc màu, tô điểm cho tổng thể biệt thự thêm sức sống. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại cũng mang đến cảm giác thư thái, gần gũi, giúp nơi ở của nữ diễn viên tựa như một chốn nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thành phố.

Bên trong biệt thự, phòng khách được bố trí theo lối không gian mở, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Những ô cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, mang đến vẻ sáng sủa, dễ chịu cho toàn bộ căn phòng. Nội thất mang hơi hướng hiện đại, tối giản với bộ sofa màu kem trang nhã, bàn trà nhỏ gọn cùng thảm dệt, vừa hài hòa về màu sắc vừa tạo cảm giác ấm cúng. Nữ diễn viên cũng khéo léo tiết chế đồ đạc, không bày biện quá nhiều chi tiết cầu kỳ, nhờ đó từng món nội thất đều có khoảng thở riêng, làm nổi bật vẻ thanh lịch và thoáng mắt của không gian. Đặc biệt, những cành đào hồng được đặt trong phòng khách càng tô điểm cho không khí Tết, tạo nên nét mềm mại, tươi tắn trên nền màu be và trắng dịu mắt.

Với tâm hồn nghệ sĩ cùng gu thẩm mỹ tinh tế, Midu chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà theo cách riêng. Nữ diễn viên khéo léo điểm xuyết không gian bằng những món đồ decor như bình gốm, chậu cây hay tranh treo tường. Không cần quá cầu kỳ hay phô trương, những chi tiết nhỏ nhắn, tinh giản vẫn đủ tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm sinh động mà không làm mất đi vẻ thanh lịch, thoáng đãng vốn có.

Sở hữu thiết kế mở, khu vực bàn ăn được bố trí liền kề phòng khách, tạo sự kết nối xuyên suốt giữa các không gian sinh hoạt. Điểm nhấn nổi bật là chiếc bàn gỗ nguyên khối với những đường nét uốn lượn tự nhiên, thay vì kiểu dáng vuông vức thường thấy, mang đến vẻ đẹp độc đáo và giàu tính nghệ thuật. Những chiếc ghế gỗ với kiểu dáng đa dạng được sắp xếp xung quanh tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa có gu. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn mở ra tầm nhìn hướng thẳng ra khu sân vườn xanh mát, đưa ánh sáng tự nhiên len lỏi vào nhà và mang đến cảm giác thư thái. Đây cũng là góc lý tưởng để gia đình quây quần bên tách trà, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Từ khu vực bàn ăn, chỉ cần hướng mắt là có thể nhìn thấy ngay góc bếp được thiết kế đầy tính nghệ thuật. Thay vì những hệ tủ bếp hiện đại, đồng bộ thường thấy, không gian này mang vẻ đẹp phóng khoáng, có phần mộc mạc với những món đồ được lựa chọn và sắp đặt như trong một góc trưng bày nghệ thuật. Khu vực bếp khá rộng rãi, nổi bật với bàn đảo lớn kết hợp cùng hệ ghế ngồi cao, vừa thuận tiện cho sinh hoạt vừa tạo nên một góc thưởng trà mini đầy thi vị. Những chậu cây xanh, bình gốm và các món đồ trang trí được điểm xuyết khéo léo, khiến không gian thêm mềm mại, sinh động mà vẫn giữ được nét tối giản. Có thể thấy, Midu không đơn thuần chú trọng công năng mà còn dành nhiều tâm huyết để biến từng góc trong nhà thành một không gian mang đậm dấu ấn thẩm mỹ cá nhân.