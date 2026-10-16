Nữ ca sĩ SN 1975 từ Singapore về nói thẳng tình hình của Hồng Nhung hiện tại

Mới đây, diva Mỹ Linh đã chia sẻ về tình hình của đàn chị Hồng Nhung và đàn em Tùng Dương trong một buổi gặp gỡ tại sự kiện thời trang.

Cô tâm sự: "Mình vừa bay từ Singapore về thẳng TP.HCM để dự buổi triển lãm kiêm giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới của nhà thiết kế Cường Đàm.

Mình gặp lại chị Bống Hồng Nhung và em Tùng Dương, cũng có dịp gặp gỡ nhiều gương mặt trẻ trung trong giới nghệ Sài thành, có người mình biết, có người chưa quen.

Vui vì thấy chị Bống nhìn khoẻ khoắn, tươi tắn như chưa hề trải qua bão táp bệnh tật, vui vì Tùng Dương vẫn luôn ấm áp như thế tiện đường đưa mình về. Vui nữa là gặp cả con gái Mỹ Anh cũng tham gia sự kiện tíu tít với bạn bè.

Mình ít khi được mời tham gia mấy sự kiện thế này nên cảm ơn Cường Đàm đã ưu ái mời chị "Đại" đến dự một buổi trình diễn rất ấn tượng - nơi mà em kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và trình diễn thời trang theo một phong cách rất "mượt".

Tuy nhiên, mình dành để cảm ơn bạn yêu Đinh Nam Trung luôn dành thời gian chăm chút cho mình để mình lại "vịt hóa thiên nga" . Đến mấy chỗ toàn nam thanh nữ tú tài danh mà đủ tự tin ngẩng cao đầu bước vào.

Mặc dù Sài Gòn hôm qua trong cơn mưa tắc đường kinh khủng, mình phải đi Grabike một đoạn lại chạy bộ một đoạn mới đến được địa chỉ studio của bạn.

Tới nơi, mình được bạn cho ăn trứng luộc, sắn luộc, cùng nhau nói hết tiếng rưỡi đủ chuyện trên đời, vốn từ vựng lại được dồi dào như cũ, xong rồi về còn được thêm khuôn mặt trẻ ra 10 tuổi không ngoa".

Chia sẻ của Mỹ Linh nhận được nhiều quan tâm của khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, thông tin về diva Hồng Nhung nhận được nhiều chú ý.

Đầu năm 2025, diva Hồng Nhung gây chú ý khi công khai việc bản thân đang tích cực điều trị căn bệnh ung thư vú. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật ban đầu tại Singapore, cô tiếp tục tuân thủ các liệu trình chuyên sâu như xạ trị để kiểm soát bệnh.

Trong suốt quá trình chữa trị, nữ ca sĩ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chọn lối sống lành mạnh và kết nối với thiên nhiên. Cô cũng chủ động lan tỏa thông điệp tích cực, khuyên chị em phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư sớm để bảo vệ sức khỏe.

Sự kiên cường cùng thái độ đối mặt bình thản của Hồng Nhung đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người bệnh.