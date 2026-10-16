Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ SN 1975 từ Singapore về nói thẳng tình hình của Hồng Nhung hiện tại

| | Lifestyle

"Mình gặp lại chị Bống Hồng Nhung và em Tùng Dương" – Mỹ Linh chia sẻ.

Mới đây, diva Mỹ Linh đã chia sẻ về tình hình của đàn chị Hồng Nhung và đàn em Tùng Dương trong một buổi gặp gỡ tại sự kiện thời trang.

Nữ ca sĩ SN 1975 từ Singapore về nói thẳng tình hình Hồng Nhung hiện tại - Ảnh 1.

Cô tâm sự: "Mình vừa bay từ Singapore về thẳng TP.HCM để dự buổi triển lãm kiêm giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới của nhà thiết kế Cường Đàm.

Mình gặp lại chị Bống Hồng Nhung và em Tùng Dương, cũng có dịp gặp gỡ nhiều gương mặt trẻ trung trong giới nghệ Sài thành, có người mình biết, có người chưa quen.

Vui vì thấy chị Bống nhìn khoẻ khoắn, tươi tắn như chưa hề trải qua bão táp bệnh tật, vui vì Tùng Dương vẫn luôn ấm áp như thế tiện đường đưa mình về. Vui nữa là gặp cả con gái Mỹ Anh cũng tham gia sự kiện tíu tít với bạn bè.

Mình ít khi được mời tham gia mấy sự kiện thế này nên cảm ơn Cường Đàm đã ưu ái mời chị "Đại" đến dự một buổi trình diễn rất ấn tượng - nơi mà em kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và trình diễn thời trang theo một phong cách rất "mượt".

Nữ ca sĩ SN 1975 từ Singapore về nói thẳng tình hình Hồng Nhung hiện tại - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mình dành để cảm ơn bạn yêu Đinh Nam Trung luôn dành thời gian chăm chút cho mình để mình lại "vịt hóa thiên nga" . Đến mấy chỗ toàn nam thanh nữ tú tài danh mà đủ tự tin ngẩng cao đầu bước vào.

Mặc dù Sài Gòn hôm qua trong cơn mưa tắc đường kinh khủng, mình phải đi Grabike một đoạn lại chạy bộ một đoạn mới đến được địa chỉ studio của bạn.

Tới nơi, mình được bạn cho ăn trứng luộc, sắn luộc, cùng nhau nói hết tiếng rưỡi đủ chuyện trên đời, vốn từ vựng lại được dồi dào như cũ, xong rồi về còn được thêm khuôn mặt trẻ ra 10 tuổi không ngoa".

Chia sẻ của Mỹ Linh nhận được nhiều quan tâm của khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, thông tin về diva Hồng Nhung nhận được nhiều chú ý.

Đầu năm 2025, diva Hồng Nhung gây chú ý khi công khai việc bản thân đang tích cực điều trị căn bệnh ung thư vú. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật ban đầu tại Singapore, cô tiếp tục tuân thủ các liệu trình chuyên sâu như xạ trị để kiểm soát bệnh.

Trong suốt quá trình chữa trị, nữ ca sĩ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chọn lối sống lành mạnh và kết nối với thiên nhiên. Cô cũng chủ động lan tỏa thông điệp tích cực, khuyên chị em phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư sớm để bảo vệ sức khỏe.

Sự kiên cường cùng thái độ đối mặt bình thản của Hồng Nhung đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người bệnh.

Diva Hồng Nhung U60 quá khác lạ, được khen "như búp bê"

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn nhà đi thuê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Căn nhà đi thuê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ Nổi bật

Hôm qua - 15/10, sân bay được bầu Hiển "rót" gần 6.000 tỷ đồng ghi nhận chuyến bay chở 5 người làm nhiệm vụ đặc biệt

Hôm qua - 15/10, sân bay được bầu Hiển "rót" gần 6.000 tỷ đồng ghi nhận chuyến bay chở 5 người làm nhiệm vụ đặc biệt Nổi bật

Diễn viên SN 1989 tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ: 35 tuổi cưới thiếu gia tập đoàn nhựa, sống chill trong căn biệt thự ven sông

Diễn viên SN 1989 tốt nghiệp Á khoa Thạc sĩ: 35 tuổi cưới thiếu gia tập đoàn nhựa, sống chill trong căn biệt thự ven sông

10:10 , 16/10/2026
Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 dời lịch ngày cưới vì Messi

Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 dời lịch ngày cưới vì Messi

09:53 , 16/10/2026
Việt Nam có công trình hình rồng dài 460 m được xác lập kỷ lục: Nối thẳng ra cầu kính, vắt ngang sườn núi ở độ cao gần 800 m, muốn lên phải đi cáp treo

Việt Nam có công trình hình rồng dài 460 m được xác lập kỷ lục: Nối thẳng ra cầu kính, vắt ngang sườn núi ở độ cao gần 800 m, muốn lên phải đi cáp treo

09:52 , 16/10/2026
Chuối bơm hơi là gì mà gây sốt ở Man City

Chuối bơm hơi là gì mà gây sốt ở Man City

09:48 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên