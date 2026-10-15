Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTC Land nâng sở hữu tại dự án Đảo Kim Quy lên 87,63%

| | Bất động sản

Phối cảnh dự án Đảo Kim Quy (Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: TTC Land.

Phối cảnh dự án Đảo Kim Quy (Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: TTC Land.

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã SCR) vừa trúng đấu giá lô 27,54 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (TNAC). Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của TTC Land tại TNAC sẽ tăng lên 87,63%.


TTC Land nâng sở hữu tại dự án Đảo Kim Quy lên 87,63%- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Đảo Kim Quy (Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: TNAC

Trước giao dịch, TTC Land sở hữu 36,63% vốn TNAC. Với việc trúng đấu giá thêm 51% vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu sẽ nâng từ 36,63% lên 87,63% sau hoàn tất giao dịch. Theo đó, TNAC dự kiến chuyển từ công ty liên kết thành công ty con dưới quyền kiểm soát của TTC Land.

TNAC là chủ đầu tư dự án Đảo Kim Quy tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô khoảng 48 ha, với 571 sản phẩm nhà phố và biệt thự được bố trí tại 3 phân khu.

Dự án Đảo Kim Quy được quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái, kết hợp không gian nhà ở với các công trình thương mại, giáo dục, thể thao và công viên ven sông. Dự án đón đầu trực tiếp các công trình giao thông trọng điểm quốc gia đang về đích như tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài và quy hoạch đồng bộ hạ tầng kinh tế Đông Nam Bộ.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại TNAC lên 87,63% sau khi hoàn tất giao dịch sẽ giúp TTC Land tăng mức độ sở hữu, quyền chủ động trong quản trị và tổ chức triển khai một dự án đã nằm trong danh mục phát triển của công ty, đồng thời tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

TTC Land nâng sở hữu tại dự án Đảo Kim Quy lên 87,63%- Ảnh 2.

Mộc góc dự án Đảo Kim Quy hiện hữu. Ảnh: TNAC

Trước đó, vào tháng 5/2025, TTC Land đã chính thức công bố thương hiệu Đảo Kim Quy. Cùng thời điểm, TTC Land đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với TTC Education về triển khai Trường Tiểu học Yersin tại dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 13.000 m² đất để phục vụ xây dựng hai tuyến đường quy hoạch QH-D35 và QH-D6, góp phần kết nối hạ tầng giao thông khu vực dự án. Hiện tại, dự án đang triển khai các hạng mục hạ tầng và công trình xã hội.

Theo Hà Thu

Thị trường tài chính tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình: Tuổi thơ ăn cơm độn, đóng gạch quyết thành sinh viên trường ngoại ngữ...giấc mơ thoát nghèo tan vỡ thành cơ duyên xây nên tập đoàn nghìn tỷ

Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình: Tuổi thơ ăn cơm độn, đóng gạch quyết thành sinh viên trường ngoại ngữ...giấc mơ thoát nghèo tan vỡ thành cơ duyên xây nên tập đoàn nghìn tỷ Nổi bật

Tin vui: Vườn thú ở trung tâm Hà Nội được đề xuất xây thế giới đại dương với đá ngầm, san hô và cảnh biển sâu dưới lòng hồ

Tin vui: Vườn thú ở trung tâm Hà Nội được đề xuất xây thế giới đại dương với đá ngầm, san hô và cảnh biển sâu dưới lòng hồ Nổi bật

An Giang chạy đua với công trình APEC, cam kết tăng trưởng 14,95% quý cuối năm

An Giang chạy đua với công trình APEC, cam kết tăng trưởng 14,95% quý cuối năm

22:14 , 15/10/2026
Bãi bỏ quyết định chuyển 1,92 ha rừng Côn Đảo làm nhà máy xử lý rác

Bãi bỏ quyết định chuyển 1,92 ha rừng Côn Đảo làm nhà máy xử lý rác

21:45 , 15/10/2026
Sống thấp thỏm ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng

Sống thấp thỏm ở khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng

21:27 , 15/10/2026
Hà Nội ‘chốt’ hợp đồng hơn 1 triệu tỷ đồng thực hiện cùng lúc 5 tuyến Metro

Hà Nội ‘chốt’ hợp đồng hơn 1 triệu tỷ đồng thực hiện cùng lúc 5 tuyến Metro

21:11 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên