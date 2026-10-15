TTC Land nâng sở hữu tại dự án Đảo Kim Quy lên 87,63%





Phối cảnh dự án Đảo Kim Quy (Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: TNAC

Trước giao dịch, TTC Land sở hữu 36,63% vốn TNAC. Với việc trúng đấu giá thêm 51% vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu sẽ nâng từ 36,63% lên 87,63% sau hoàn tất giao dịch. Theo đó, TNAC dự kiến chuyển từ công ty liên kết thành công ty con dưới quyền kiểm soát của TTC Land.

TNAC là chủ đầu tư dự án Đảo Kim Quy tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô khoảng 48 ha, với 571 sản phẩm nhà phố và biệt thự được bố trí tại 3 phân khu.

Dự án Đảo Kim Quy được quy hoạch theo định hướng đô thị sinh thái, kết hợp không gian nhà ở với các công trình thương mại, giáo dục, thể thao và công viên ven sông. Dự án đón đầu trực tiếp các công trình giao thông trọng điểm quốc gia đang về đích như tuyến Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên kéo dài và quy hoạch đồng bộ hạ tầng kinh tế Đông Nam Bộ.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại TNAC lên 87,63% sau khi hoàn tất giao dịch sẽ giúp TTC Land tăng mức độ sở hữu, quyền chủ động trong quản trị và tổ chức triển khai một dự án đã nằm trong danh mục phát triển của công ty, đồng thời tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Mộc góc dự án Đảo Kim Quy hiện hữu. Ảnh: TNAC

Trước đó, vào tháng 5/2025, TTC Land đã chính thức công bố thương hiệu Đảo Kim Quy. Cùng thời điểm, TTC Land đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với TTC Education về triển khai Trường Tiểu học Yersin tại dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 13.000 m² đất để phục vụ xây dựng hai tuyến đường quy hoạch QH-D35 và QH-D6, góp phần kết nối hạ tầng giao thông khu vực dự án. Hiện tại, dự án đang triển khai các hạng mục hạ tầng và công trình xã hội.