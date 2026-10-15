UBND phường Giảng Võ đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 19ha, nằm trên địa bàn phường Giảng Võ, trong phạm vi này hiện có 37 hộ dân với khoảng 150 người. Theo đồ án, công viên Thủ Lệ được định hướng trở thành công viên chuyên đề đặc biệt, kết hợp bảo tồn động, thực vật hoang dã với phát triển hệ sinh thái, không gian văn hóa và các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí.

Khoảng 70% diện tích, tương đương 13,5ha, được đề xuất dành cho không gian mở gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt công cộng. Tường rào bao quanh khu vực này dự kiến được dỡ bỏ, tạo lối tiếp cận trực tiếp từ vỉa hè các tuyến Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc.

Khoảng 30% diện tích còn lại, tương đương 5,4ha, được quy hoạch thành khu lõi nuôi dưỡng và trưng bày động vật. Khu vực này gồm nơi nuôi chim, gà ở phía Tây và khu nuôi các loài động vật khác ở phía Bắc. Việc ra vào được kiểm soát bằng vé; ranh giới sử dụng hàng rào sinh thái như hàng cây, hào đá nhân tạo hoặc vách kính nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

Phối cảnh dự án.

Với hồ Thủ Lệ, phương án đề xuất bỏ toàn bộ lan can sắt hiện hữu, thay bằng kè sinh thái kết hợp cây thủy sinh và cỏ chịu nước. Dọc bờ hồ sẽ hình thành các lối đi uốn lượn qua khu cây xanh, cùng những điểm vọng cảnh nhô ra mặt nước.

Đảo giữa hồ dự kiến được kết nối với đất liền bằng cầu đi bộ, phục vụ nuôi dưỡng một số loài linh trưởng. Một phương án khác được đưa ra là bố trí không gian trưng bày động vật, thực vật biển và nước ngọt dưới lòng hồ. Khách tham quan sẽ đi theo tuyến ngầm, với một bên mô phỏng hệ sinh thái nước ngọt nhiệt đới, bên còn lại tái hiện thế giới đại dương với đá ngầm, san hô và cảnh biển sâu.

Phối cảnh dự án.

Đồ án cũng đề xuất xây dựng cầu đi bộ trên cao từ tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, kết nối trực tiếp với quảng trường trong công viên. Quảng trường đón tiếp trung tâm dự kiến phục vụ sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật, kết hợp màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng tương tác và trình chiếu kỹ thuật số.

Phía dưới quảng trường có thể bố trí bãi đỗ xe thông minh nhiều tầng cùng khu thông tin, quầy vé tự động, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn uống, mua sắm và khu vui chơi trong nhà.

Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội (hiện nay là vườn thú duy nhất của thủ đô) là một trong những địa điểm đẹp nổi tiếng và lâu đời của thủ đô, được xây dựng trong giai đoạn 1975-1976, nhân kỷ niệm 30 năm Quốc khánh.