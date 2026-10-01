Chiều 14/10, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ triển khai các dự án khu đô thị tại khu vực phía Nam sông Cầu, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư và địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, đơn vị đang quản lý 19 hợp đồng dự án sử dụng đất để xây dựng khu đô thị, với tổng diện tích khoảng 1.611 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 203.829 tỷ đồng.

Trong đó, 14 dự án khu đô thị tại khu vực phía Nam sông Cầu được tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ. Nhóm này gồm Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 1; Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 2; Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 3, tiểu khu 3.1 và 3.2; Khu đô thị mới Hương Mạc, Phù Khê; Khu đô thị dịch vụ tại Võ Cường, Nam Sơn và Hạp Lĩnh; cùng Khu đô thị mới kết hợp trung tâm huấn luyện bóng đá tại phường Kinh Bắc và xã Tam Đa.

Các dự án còn lại gồm Khu đô thị mới Đình Bảng với các quy mô 20,52 ha, 52,55 ha và 53,88 ha; Khu nhà ở Ngũ Thái; Khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng tại xã Đại Đồng và Liên Bão; Khu đô thị mới tiểu khu 65.1 tại phường Tam Sơn và Phù Khê; cùng Khu đô thị mới và hồ điều hòa tại xã Liên Bão.

Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 1.

Về chuẩn bị đầu tư, 13/14 dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trong đó 9 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. 4dự án đã được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, khảo sát và các thủ tục liên quan.

Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi của 14 dự án khoảng 954,4 ha. Đến nay, diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 617,9 ha, tương đương 64,7%. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường đạt 566,4 ha; còn 51,5 ha đã có phương án nhưng người dân chưa nhận tiền.

Theo báo cáo, cả 14 dự án đều chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc, mốc giới đất, đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả và xác minh đất xen canh. Một số nội dung về quy hoạch, quản lý và bàn giao đất tại Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, khu 1, cũng cần tiếp tục được làm rõ.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đối với giải phóng mặt bằng, các dự án đã đạt trên 90% khối lượng được yêu cầu hoàn thành phần còn lại chậm nhất trong tháng 10/2026. Các dự án đạt trên 50% khối lượng phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2026.

Phối cảnh Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 1.

Được biết, Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 có quy mô gần 270 ha rộng gần gấp 3 lần phố cổ Hà Nôi (khoảng 100ha), quy mô dân số khoảng 31.500 người, tổng vốn đầu tư trên 41.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển hài hòa giữa không gian đô thị và cảnh quan tự nhiên. Toàn khu dành gần 57 ha cho cây xanh, mặt nước; hơn 70 ha phát triển quần thể thể dục, thể thao; hệ thống công viên, hồ cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu dưới 20%, hướng tới hình thành môi trường sống xanh, thoáng và bền vững.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và CTCP Phú Thọ Land.