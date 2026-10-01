Huy động hơn 30.000 người xây siêu sân bay 275.000 tỷ đồng, rộng gấp 14 lần Nội Bài, tương lai có thể đón 200 triệu khách mỗi năm

Sân bay Istanbul (IST) là một trong những dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, được khánh thành ngày 29/10/2018 và tiếp nhận các chuyến bay thường lệ chuyển từ sân bay Atatürk vào tháng 4/2019. Vốn đầu tư của dự án khoảng 10,2 tỷ euro, tương đương khoảng 275.000 tỷ đồng theo tỷ giá ở thời điểm khánh thành.

Theo Văn phòng Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ, toàn dự án rộng khoảng 7.650 ha, gấp khoảng 14 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Để triển khai công trình quy mô lớn này, dự án sân bay Istanbul huy động lực lượng nhân sự lên tới khoảng 36.000 người, theo tạp chí Skyway của Tổ chức An toàn hàng không châu Âu (EUROCONTROL). Trong đó, khoảng 3.500 người thuộc nhóm nhân sự văn phòng, chuyên môn và quản lý.

Dự án được triển khai theo mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT), thông qua doanh nghiệp Istanbul Grand Airport (IGA). Hạ tầng được đầu tư theo nhiều giai đoạn để đáp ứng nhu cầu vận tải và mở rộng năng lực khai thác.

Một trong những hạng mục nổi bật là nhà ga chính có diện tích sàn khoảng 140 ha dưới một mái. Theo Kalyon Holding, đơn vị tham gia xây dựng dự án, sân bay còn có bãi đỗ khoảng 40.000 ô tô, tháp kiểm soát không lưu cùng hệ thống công trình hỗ trợ.

Kiến trúc nhà ga kết hợp các yếu tố truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ với yêu cầu vận hành của một sân bay hiện đại. Theo Haptic Architects, đơn vị tham gia thiết kế, hệ mái vòm lấy cảm hứng từ kiến trúc các nhà thờ Hồi giáo và chợ phố của Istanbul. Bên trong là hệ thống cửa hàng, khu mua sắm miễn thuế, dịch vụ ăn uống và không gian phục vụ hành khách.

Sân bay cũng bố trí cơ sở lưu trú ngay trong nhà ga. Theo thông tin công bố khi triển khai, tổ hợp khách sạn do YOTEL vận hành có quy mô 451 phòng, gồm khu phục vụ hành khách trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh và khu dành cho khách quốc tế quá cảnh.

Giai đoạn đầu của sân bay được thiết kế phục vụ khoảng 90 triệu khách/năm. Theo phương án phát triển công bố khi khánh thành, công suất có thể nâng lên 150 triệu khách sau các giai đoạn đầu tư và hướng tới 200 triệu khách/năm trong dài hạn.

Số liệu của Cơ quan Quản lý sân bay Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (DHMİ) cho biết trong năm 2025, Istanbul phục vụ khoảng 84,46 triệu lượt khách, tăng 5% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 66,73 triệu lượt, còn khách nội địa khoảng 17,73 triệu lượt. Cùng năm, sân bay ghi nhận 549.319 lượt máy bay cất, hạ cánh, tăng 6%.

Theo Bộ Giao thông và Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ, đến tháng 9/2026, sân bay có hơn 110 hãng hàng không khai thác, kết nối tới trên 340 điểm đến. Mạng đường bay rộng cùng vị trí kết nối giữa các thị trường châu Âu, châu Á và châu Phi tạo nền tảng cho Istanbul phát triển vai trò trung chuyển quốc tế.

Trong bảng xếp hạng Megahubs 2026 của OAG, Istanbul lần đầu đứng đầu thế giới về khả năng kết nối quốc tế, vượt London Heathrow. Bảng xếp hạng đánh giá các cơ hội nối chuyến giữa chuyến bay đến và đi trong khung thời gian sáu giờ, với ít nhất một chặng là chuyến bay quốc tế.

Cùng với việc mở rộng mạng bay, Istanbul tiếp tục bổ sung hạ tầng khu bay. Ngày 18/9/2026, sân bay đưa đường băng chính thứ tư vào hoạt động. Hạng mục có vốn đầu tư 890 triệu euro, dài 2.820 m, rộng 45 m và là đường băng đầu tiên được xây dựng theo hướng đông – tây.

Bộ Giao thông và Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đường băng mới giúp rút ngắn thời gian lăn và chờ trên không, đặc biệt đối với các chuyến bay nội địa và đường bay hướng đông, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và tăng tính linh hoạt trong vận hành. Sau khi đưa hạng mục này vào khai thác, sân bay có tổng cộng 6 đường băng, gồm 4 đường băng chính và 2 đường băng dự phòng.