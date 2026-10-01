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Việt Nam có một thiên đường nghỉ dưỡng được tạp chí Mỹ đánh giá hàng đầu châu Á, do “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu thiết kế

| | Bất động sản

Khu nghỉ dưỡng của Sun Group bên Bãi Kem vừa đứng thứ 8 tại bảng “Rest of Asia” trong bình chọn của độc giả Condé Nast Traveller năm 2026.

Ngày 6/10, Condé Nast Traveller công bố kết quả Readers’ Choice Awards 2026, giải thưởng thường niên ghi nhận những điểm đến và dịch vụ du lịch được độc giả yêu thích. 

Trong hạng mục khu nghỉ dưỡng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort đạt 96,73 điểm, đứng thứ 8 tại bảng Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á - Rest of Asia, góp mặt cùng The Ritz-Carlton Langkawi, The Datai Langkawi của Malaysia và Song Saa Private Island của Campuchia.

Theo Condé Nast Traveller, điểm số thể hiện mức độ hài lòng trung bình của độc giả, phản ánh đánh giá của du khách về trải nghiệm lưu trú.

Việt Nam có một thiên đường nghỉ dưỡng được tạp chí Mỹ đánh giá hàng đầu châu Á, do “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu thiết kế- Ảnh 1.

Được Sun Group đầu tư tại Bãi Kem, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế theo ý tưởng về một trường đại học giả tưởng mang tên Lamarck University, lấy cảm hứng từ nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lamarck. 

Chủ đề học thuật được thể hiện xuyên suốt từ các khu phòng nghỉ đến không gian sinh hoạt và dịch vụ, tạo nên hình ảnh một khuôn viên đại học giữa vùng biển nhiệt đới.

Mỗi khu phòng mang dấu ấn của một phân khoa như Động vật học, Nông nghiệp hay Thiên văn học. Quầy bar Department of Chemistry được bài trí theo hình ảnh phòng thí nghiệm, với dụng cụ thủy tinh và bảng tuần hoàn. Trong khi đó, Chanterelle Spa có thiết kế lấy cảm hứng từ nấm, tiếp nối câu chuyện giả tưởng của khu nghỉ dưỡng.

Sách cũ, bản đồ, cúp thể thao cùng các dụng cụ mang phong cách học thuật được bố trí khắp khu nghỉ dưỡng, bổ sung chi tiết cho câu chuyện về Lamarck University. Từ hành lang, “thư viện” đến từng phòng nghỉ, du khách có thể khám phá ý tưởng thiết kế và cách sắp đặt, bên cạnh các hoạt động nghỉ ngơi bên bãi biển.

Việt Nam có một thiên đường nghỉ dưỡng được tạp chí Mỹ đánh giá hàng đầu châu Á, do “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu thiết kế- Ảnh 2.


Tú An

Việt Nam hàng ngày

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