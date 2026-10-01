Chuyển động mới nhất về tuyến đường 6 tỷ USD, rộng gấp 2 lần đường băng sân bay, đi qua loạt đại đô thị, kết nối trực tiếp tới sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Chiều 12/10, UBND xã Phú Xuyên tổ chức hội nghị thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đại diện Tập đoàn Vingroup, đơn vị đầu tư, cùng các cơ quan chuyên môn và người dân thuộc diện bị ảnh hưởng tham dự hội nghị.

Một trong những nội dung được xem xét là phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến dự án kéo dài từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án đi qua các thôn Nguyên Hanh, Đỗ Xá, Trần Phú, Đống Chanh, Mỹ Lâm, Đại Đồng, Thao Chính, Phú Mỹ, Lam Sơn và Khôn Thôn thuộc xã Phú Xuyên. Bên cạnh đó, địa phương cũng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tại khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở mới thôn Mỹ Lâm.

Tuyến Quốc lộ 1A.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án hỗ trợ phù hợp với những trường hợp bị thu hồi nhiều đất, phải di chuyển chỗ ở hoặc chịu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh kế.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với các thôn và chủ đầu tư kiểm tra từng hồ sơ, phương án bồi thường, bảo đảm đúng trình tự, công khai và minh bạch. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền cần được giải quyết kịp thời; các nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đến thời điểm này, xã Phú Xuyên đã phê duyệt và ban hành thông báo thu hồi đất 35/35 tờ bản đồ; công tác kiểm kê tổng diện tích 56ha đất (đất ở, đất nông nghiệp, đất công) thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành.

Hiện nay, xã đã tổ chức chi trả trên 57,3 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án.Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, được khởi công ngày 19/5, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD.

Tuyến đường dài khoảng 36,3km, điểm đầu tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Theo phương án được xác định, tuyến đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Đây là trục chính đô thị có mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và hai đường gom, mỗi bên 3 làn xe. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc sống mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối từ trung tâm Hà Nội đến các khu đô thị và không gian phát triển phía Nam như dự án của Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Đáng chú ý, tuyến đi qua Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.170ha. Trung tâm của khu đô thị này là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sẽ trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.