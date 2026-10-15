TPHCM đặt mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026

Sáng 15/10, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, GRDP 9 tháng tăng 9,01%. Dù chưa đạt kế hoạch, đây vẫn là mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Ông nói rằng, kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng và tạo áp lực lớn lên điều hành trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Định)

TPHCM hiện đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước. Giải ngân đầu tư công lần đầu tiên đạt 75,5% sau 9 tháng, cho thấy nỗ lực lớn của thành phố.

Để về đích, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ. Trước hết là thu ngân sách và khơi thông nguồn lực: mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, hiện đã đạt khoảng 80%, phần còn lại phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Tiếp đó là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố cần huy động khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, phần còn lại từ khu vực tư nhân. Ông đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn khẩn trương triển khai những dự án đã ký kết.

Về xử lý vướng mắc, 100% dự án thuộc diện rà soát đã được tháo gỡ hoặc có định hướng giải quyết. Từ nay đến cuối năm, thành phố đặt mục tiêu xử lý toàn bộ vướng mắc còn lại, đồng thời đưa trên 5% số dự án vào hoạt động. Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm để TPHCM đẩy nhanh giải ngân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Mục tiêu thách thức

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng - Trưởng Thống kê TPHCM, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực và cải thiện rõ qua từng quý. GRDP quý III tăng 9,86%, mức cao nhất của một quý trong 10 năm qua, tạo nền tảng thuận lợi để thành phố bước vào quý IV. Tuy nhiên, bài toán không hề dễ. Để cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng, GRDP quý IV phải tăng khoảng 13,23% so với cùng kỳ. “Đây là mục tiêu rất thách thức, nhất là khi kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường”, ông Hoàng nhìn nhận.

Theo ông Hoàng, số liệu từ năm 2023 đến nay cho thấy tăng trưởng quý IV của TPHCM luôn cao hơn quý III, trung bình khoảng 1,5%. Riêng quý IV các năm 2023 và 2025, mức tăng so với quý trước đạt 2,1%. Nguyên nhân là quý IV thường là cao điểm sản xuất, tiêu dùng và cung ứng hàng hóa phục vụ lễ, Tết.

“Nếu quý IV lặp lại mức tăng trưởng như năm 2025, thành phố có thể tiến sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Hoàng nói. Theo ông, quy luật mùa vụ là yếu tố thuận lợi, nhưng để về đích đúng nghĩa, thành phố vẫn cần thêm những cú hích từ chính sách và nguồn lực đầu tư.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần tập trung đấu giá, nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu hơn 181.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, cùng khoảng 10.000 tỷ đồng tạm ứng ngân sách đến hạn.

Ngoài ra, ông Thảnh cũng đề nghị rà soát các dự án nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cũng như các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) để ghi thu ngân sách ngay trong năm nay.

Với xuất nhập khẩu, thành phố tiếp tục đồng bộ các giải pháp thuận lợi hóa thương mại, chống thất thu, phối hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để giảm thời gian và chi phí logistics.