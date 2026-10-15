Thành phố nhỏ nhất Việt Nam dự kiến dùng gần 4.600 ha đất đối ứng cho tuyến đường hơn 43.700 tỷ đồng nối cảng Lạch Huyện với sân bay 5 sao, top 10 thế giới

19 khu đất dự kiến đối ứng, khu lớn nhất rộng 1.590 ha

Mới đây, Sở Tài chính Hải Phòng công bố danh mục quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Theo danh mục được công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phố, có 19 khu đất với tổng diện tích khoảng 4.672 ha. Tổng giá trị dự kiến của các khu đất vào khoảng 75.910 tỷ đồng, chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng.

Khu đất có diện tích lớn nhất là khu vực TOD Nam Hải Phòng, quy mô 1.590 ha, nằm trên địa bàn các xã Kiến Minh, Kiến Thụy, Kiến Hải và các phường Dương Kinh, Nam Đồ Sơn. Giá trị khu đất dự kiến khoảng 19.600 tỷ đồng, trong đó diện tích đất ở khoảng 280 ha.

Vị trí khu đất có diện tích lớn nhất.

Đứng thứ hai về quy mô là khu TOD ga Ninh Xá, rộng 559 ha tại phường Bắc An Phụ, với giá trị dự kiến 9.700 tỷ đồng. Khu vực này được quy hoạch kết nối với tuyến đường nối Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và các tuyến giao thông khác.

Một số khu đất đáng chú ý khác gồm khu du lịch sinh thái hồ Bến Tắm rộng 497 ha tại phường Nguyễn Trãi, giá trị dự kiến 2.700 tỷ đồng; khu vực phường Phạm Sư Mạnh rộng 427 ha, giá trị khoảng 8.000 tỷ đồng; khu vực phường Nam Đồng rộng 178 ha, giá trị khoảng 6.187,5 tỷ đồng.

Tại khu vực phía Đông Hải Phòng, danh mục có 3 khu đất ở phường Lưu Kiếm, diện tích lần lượt 60 ha, 150 ha và 38 ha, với giá trị dự kiến tương ứng 2.000 tỷ đồng, 2.400 tỷ đồng và 780 tỷ đồng.

Bốn khu đất còn lại tại phường Lê Ích Mộc có diện tích lần lượt 78 ha, 30 ha, 65 ha và 33 ha, giá trị dự kiến từ 300 tỷ đồng đến 1.620 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục còn có các khu đất tại phường Tân Hưng, phường Kinh Môn, phường Nguyễn Đại Năng, phường Trần Liễu, xã Gia Lộc, xã Trần Phú và xã Bắc Thanh Miện.

Chức năng quy hoạch của các khu đất khá đa dạng, gồm đất ở, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ, cây xanh, công trình công cộng và các loại đất khác. Một số khu vực cần tiếp tục điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với định hướng phát triển.

Tuyến đường dài hơn 46 km có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng

Dự án đường nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình có chiều dài dự kiến khoảng 46,55 km, trong đó đoạn qua Hải Phòng dài khoảng 44,8 km, đoạn qua Bắc Ninh dài khoảng 0,75 km và cầu vượt sông Thái Bình dài khoảng 1 km.

Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, Hải Phòng. Điểm cuối tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, Bắc Ninh.

Theo phương án sơ bộ, đoạn tuyến không đi song trùng đường sắt dài khoảng 27,8 km, có nền đường rộng 68 m. Đoạn đi song trùng đường sắt dài khoảng 18,75 km, có nền đường rộng 80 m.

Tuyến đường dự kiến kết nối với Quốc lộ 10, Quốc lộ 17B, các tuyến đường tỉnh và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. Công trình được định hướng hình thành trục giao thông liên vùng, tăng cường kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời phục vụ phát triển logistics, công nghiệp và đô thị dọc tuyến.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.743 tỷ đồng. Cuối tháng 9/2026, UBND TP Hải Phòng đã thông báo tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), với phương án hợp đồng BOT hoặc BT.

Trường hợp áp dụng hợp đồng BT, thành phố dự kiến sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư. Danh mục 19 khu đất vừa công bố là cơ sở tham khảo cho phương án này.

Đáng lưu ý, theo tài liệu của Sở Tài chính Hải Phòng, giá trị các khu đất nêu trên mới là giá trị dự kiến để nhà đầu tư tham khảo, chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng và chưa phải giá trị quỹ đất chính thức dùng để thanh toán. Giá trị quỹ đất thanh toán sẽ được xác định theo quy định pháp luật và các thủ tục liên quan.