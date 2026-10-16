Con gái Mạnh Trường đẹp chuẩn điện ảnh, nhan sắc được so sánh với MC Lê Bống

Mới đây, Mạnh Trường đã chia sẻ ảnh chụp cùng con gái Phương Linh. Nam diễn viên "Hương vị tình thân" dí dỏm trêu con gái: "Con gái kêu con ốm xin nghỉ học, nhưng rủ đi cafe thì lại không thấy ốm tí nào".

Con gái nam diễn viên được khen ngày càng xinh đẹp ở tuổi 17. Nhiều dân mạnh nhận xét cô bé Phương Linh sở hữu nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ bố và có thể trở thành một diễn viên trong tương lai. Trong đó, một số người dùng mạng nhận xét cô bé trông khá giống với MC Lê Bống.

Con gái Mạnh Trường xinh đẹp ở tuổi 17.

Nguyễn Phương Linh, tên thân mật ở nhà là Chíp, là con gái lớn của nam diễn viên nổi tiếng Mạnh Trường và bà xã Lan Phương. Sinh năm 2009, cô bé từng được đông đảo khán giả yêu mến khi cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa thứ hai vào năm 2015.

Bé Chip cùng bố tham gia chương trình"Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Khi ấy, Chíp gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hồn nhiên và những biểu cảm ngộ nghĩnh, khiến nhiều người không khỏi thích thú. Sau nhiều năm, cô bé ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, duyên dáng và ngày càng trưởng thành.

Con gái Mạnh Trường được nhận xét có nét đẹp giống với MC Lê Bống.

Mỗi lần xuất hiện bên gia đình hoặc được bố mẹ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Phương Linh đều thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Đặc biệt, chiều cao ấn tượng, gần bằng bố Mạnh Trường, càng khiến cô nàng trông nổi bật ở tuổi mới lớn.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Mạnh Trường ở tuổi 17.

Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn giúp Phương Linh được nhiều khán giả khen ngợi xinh đẹp, thậm chí ví von có nét của một hoa hậu tương lai.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, con gái Mạnh Trường còn được biết đến là cô bé có nhiều năng khiếu như chơi piano, vẽ tranh, nhảy múa và có gu thời trang trẻ trung, nhẹ nhàng, thanh lịch.

Qua những hình ảnh được gia đình chia sẻ, có thể thấy Phương Linh đang dần định hình phong cách riêng, vừa nữ tính, dịu dàng vừa mang nét năng động của thế hệ trẻ.

Mạnh Trường không tạo áp lực hay định hướng sẵn con gái phải nối nghiệp bố.

Là con gái của một diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến, Chíp nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng điều khiến công chúng dành thiện cảm cho cô không chỉ là danh tiếng của bố mà còn là sự thay đổi tích cực qua từng năm.

Trước câu hỏi liệu con gái Phương Linh có nối nghiệp bố, Mạnh Trường cho biết vợ chồng anh không tạo áp lực hay định hướng sẵn tương lai cho con.

Dù Phương Linh có nhiều năng khiếu nghệ thuật như vẽ, chơi piano, nhảy múa và diễn xuất, nam diễn viên vẫn tôn trọng sở thích, lựa chọn riêng của con. Với anh, điều quan trọng nhất là con được tự do theo đuổi đam mê và luôn có gia đình đồng hành, ủng hộ trên hành trình trưởng thành.