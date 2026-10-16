Vợ NSND Công Lý kể khoảnh khắc chồng ngã xuống, hoảng loạn gọi mẹ: "Anh Lý bị làm sao ấy!"

Mới đây, Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – chia sẻ bài viết dài nhân dịp sinh nhật chồng tròn 53 tuổi. Trong bài viết, cô nhắc lại hành trình 10 năm đồng hành cùng nam nghệ sĩ, đặc biệt là 5 năm cuộc sống của cả hai thay đổi hoàn toàn kể từ khi anh đổ bệnh.

Mở đầu bài viết, Ngọc Hà gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng, hài hước gọi anh là "Lý béo" vì ngoại hình hiện tại đã đầy đặn hơn trước.

"Vậy là chúng mình đã đồng hành cùng nhau tròn một thập kỷ. Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh", cô viết.

Nhớ lại thời điểm NSND Công Lý đổ bệnh, Ngọc Hà chia sẻ: "Khoảnh khắc anh ngã xuống, em hoảng loạn, chỉ biết khóc và gọi cho mẹ đầu tiên: 'Mẹ ơi, anh Lý bị làm sao ấy!'. (Vẫn luôn là gia đình yêu thương em vô điều kiện).

Rồi đến khi anh tỉnh lại, có những biểu hiện của anh khiến em chết lặng. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: 'Là anh Lý đây sao? Là anh thật đấy à?'. Và em vẫn tin, vẫn luôn anh sẽ trở lại. Niềm tin đó của em đã vượt quá mọi nghịch cảnh".

Theo chia sẻ của vợ nam nghệ sĩ, có thời điểm Công Lý quên đi nhiều thứ nhưng may mắn vẫn nhớ vợ, gia đình, Nhà hát Kịch Hà Nội cùng những đồng nghiệp thân thiết.

"Có những lúc, anh quên đi nhiều thứ nhưng may mắn thay, anh không quên em, không quên gia đình, không quên Nhà hát kịch Hà Nội và những người đồng nghiệp thân thiết. Rồi từng chút một, trí nhớ của anh dần hồi phục. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ, còn "ghim" rất nhiều chuyện từ ngày xưa, có những chuyện em tưởng anh đã quên từ lâu rồi cơ đấy. Thậm chí, anh còn nhớ những người "xấu".

Trí nhớ dần trở lại, nhưng đôi chân và khả năng vận động của anh thì không thể như ngày trước. Dẫu vậy, nhờ tình yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, anh đã có thêm sức mạnh để bước ra ngoài, trở lại với cuộc sống theo cách của riêng mình", vợ Công Lý chia sẻ.

Nhắc đến sự nghiệp của chồng, Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối khi hành trình làm nghề của anh phải dừng lại sau gần 30 năm cống hiến vì biến cố sức khỏe. Với một nghệ sĩ yêu sân khấu, luôn khao khát được làm nghề đến cuối đời như Công Lý, đây hẳn là điều không dễ dàng chấp nhận.

"Em biết anh rất buồn, dù anh chưa một lần chia sẻ bởi em lại là người khóc nhiều hơn anh. Và anh đã mạnh mẽ và cố gắng để em không lo lắng. Thậm chí, anh còn động viên ngược lại em", cô viết.

Dù không còn đứng trên sân khấu, NSND Công Lý vẫn nhận được tình cảm của đông đảo khán giả. Theo Ngọc Hà, những vai diễn để đời, nhân vật anh từng hóa thân và dấu ấn nghệ thuật mà anh để lại vẫn được công chúng nhớ đến, yêu thương.

Khép lại bài viết, Ngọc Hà không quên nhắn nhủ tới chồng việc giữ gìn sức khỏe, ăn uống và gửi lời chúc mừng tuổi mới:

"Thôi thì, sau bao nhiêu năm tháng cống hiến, giờ là lúc anh học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống. Chỉ mong tuổi mới, Lý béo của em sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, chăm chỉ tập thể dục hơn một chút, uống nước lọc nhiều hơn một chút và vui vẻ mỗi ngày nhiều hơn một chút. Dù đôi lúc vẫn có cãi nhau, tranh luận nhưng sau tất cả là sự bao dung, tình yêu thương chân thành.

Em chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong anh luôn khỏe, gia đình mình luôn bình yên. Đường phía trước có thể không giống như những gì chúng ta từng mong đợi, nhưng chỉ cần còn có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau đón thêm những sinh nhật bình an, thì đã là điều đáng quý lắm rồi.

Chúc mừng sinh nhật anh Lý! Mong những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn với anh, nhiều niềm vui hơn với chúng mình. Hai chữ bình an, mong sẽ luôn ở lại trong gia đình mình".