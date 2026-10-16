Công Phượng chơi golf ngoài vườn

Là một trong những ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý nhất của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Công Phượng luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn ở phong cách sống giản dị, kín tiếng ngoài đời thực.

Song song với sự nghiệp thi đấu, Công Phượng tìm kiếm sự thư giãn qua những sở thích cá nhân đơn giản, tiêu biểu là niềm yêu thích dành cho bộ môn golf. Không mang hình ảnh sang trọng hay cầu kỳ, sở thích chơi golf của nam tiền đạo lại gắn liền với những khoảnh khắc đời thường ngẫu hứng và đầy hài hước. Người hâm mộ từng thích thú trước hình ảnh anh tự mình cầm gậy ra khoảng sân trống tại Học viện HAGL tập vung gậy rồi lủi thủi đi tìm bóng giữa bãi cỏ, hay những lần ngẫu hứng tạo dáng đánh bóng trong vườn nhà, chuyến nghỉ dưỡng. Đối với anh, golf không phải môn thể thao theo đuổi chuyên nghiệp mà là cách giải tỏa áp lực tinh thần, mang lại niềm vui nhẹ nhàng và sự kiên nhẫn sau các giờ tập luyện nặng nhọc.

Khoảnh khắc chơi golf trong vườn từng gây sốt của Công Phượng (Ảnh: Lê Trường)

(Ảnh: Lê Trường)

Ảnh: Văn Anh

Cuộc sống hiện tại của Công Phượng

Sau chặng đường xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng đã trở về Việt Nam khoác áo CLB Đồng Nai. Tại đây, nam tiền đạo nhanh chóng tìm lại phong độ bùng nổ khi liên tục ghi bàn và kiến tạo, trở thành nhân tố trụ cột dẫn dắt đội bóng. Việc thi đấu thường xuyên ở môi trường quốc nội đang giúp tiền đạo 31 tuổi duy trì thể lực, cảm giác bóng và bản năng săn bàn tốt nhất. Trong bối cảnh hàng công của Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng nhân sự, phong độ hồi sinh cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn của Công Phượng đang mở ra cơ hội rất lớn để anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Công Phượng đang có phong độ ổn định tại CLB Đồng Nai, rộng cửa được trở lại đội tuyển Việt Nam thời gian tới (Ảnh: Đức Đồng)

Về đời sống cá nhân, Công Phượng hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, bình yên bên bà xã Tô Ngọc Viên Minh cùng con trai đầu lòng Mito. Chuyện tình giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh được xem là một trong những hành trình tình cảm đẹp, văn minh và kín tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt Nam.

Công Phượng có tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Cuối năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng chuỗi tiệc cưới ấm cúng, sang trọng tại TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An. Đến tháng 8/2021, tổ ấm của họ trọn vẹn hơn khi đón con trai đầu lòng (bé Mito). Đến năm 2026, khi cậu con trai đầu lòng – bé Mito đã bước sang tuổi lên 5, dân tình càng thêm ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của cặp đôi. Cả hai duy trì lối sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư lên truyền thông. Sự điềm tĩnh, trưởng thành cùng một hậu phương vững chắc chính là điểm tựa giúp Công Phượng giữ được tinh thần lạc quan để cống hiến trọn vẹn cho đam mê bóng đá ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, sự nghiệp của Công Phượng có thể có những thăng trầm theo phong độ, nhưng "bàn thắng" lớn nhất đời anh có lẽ chính là sự đồng hành của Viên Minh.