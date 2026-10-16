Nam diễn viên "biến mất" 4 năm giờ là cơ trưởng lái Airbus, cưới Hoa hậu tốt nghiệp ngành Luật

Thịnh Kính Vi sinh năm 1990, từng là diễn viên thuộc quản lý của TVB. Tháng 12/2020, anh tham gia cuộc thi Phi Thường Hàng Không Đại Tuyển do đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng tổ chức và giành ngôi Á quân. Đến tháng 1/2021, anh ký hợp đồng với TVB, sau đó bắt đầu dẫn chương trình Hong Kong Life, Hong Kong Enjoyment trên kênh Pearl. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Thịnh Kính Vi từng góp mặt với vai khách mời trong nhiều bộ phim như Thập Bát Niên Hậu Đích Chung Cực Cáo Bạch 2.0, Bằng Chứng Thép 5, Liêm Chính Truy Kích, Ẩn Hình Chiến Đội, Sủng Ái Pet Pet hay Nữ Hoàng Tin Tức...

Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, Thịnh Kính Vi biến mất khỏi showbiz, không còn đóng phim hay tham dự sự kiện. Điều này khiến công chúng vô cùng tò mò, chẳng biết nam diễn viên hiện ra sao. Đến ngày 15/10, cuối cùng công chúng cũng có thông tin mới nhất về tình hình của Thịnh Kính Vi sau khi hình ảnh của anh tại bữa tiệc kỷ niệm 80 năm thành lập hãng hàng không Cathay Pacific lan truyền. Theo đó, Thịnh Kính Vi hiện đã thăng chức từ cơ phó lên làm cơ trưởng lái dòng máy bay Airbus A350 và Airbus A330. Trước những lời chúc mừng của đồng nghiệp, anh chỉ khiêm tốn đáp lại: "Được một thời gian rồi".

Nam diễn viên Thịnh Kính Vi biến mất khỏi giới giải trí suốt 4 năm qua. Ảnh: Sina.

Anh hiện là cơ trưởng của hãng hàng không Cathay Pacific. Ảnh: Instagram.

Theo Thịnh Kính Vi, anh vốn lớn lên trong một gia đình có 6 thành viên, tài chính eo hẹp. Cả nhà từng phải sống chen chúc trong khu nhà ở công cộng tại Tuen Mun, Hong Kong (Trung Quốc). Khi còn học tiểu học, anh phải xin trợ cấp sách vở. Sau đó, nhờ học bổng và làm thêm, Thịnh Kính Vi hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành Kinh tế và Tài chính tại Đại học Hong Kong.

Bước ngoặt đến vào năm thứ ba đại học, khi tham dự một buổi chia sẻ về nghề phi công do hãng hàng không Cathay Dragon (tên cũ là Dragonair) tổ chức, Thịnh Kính Vi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc theo đuổi công việc này. Tuy nhiên, nền tảng tiếng Anh của Thịnh Kính Vi khi ấy chưa thực sự tốt. Anh dành khoảng 3 năm luyện nghe các bản ghi âm liên lạc kiểm soát không lưu, đọc nhại tin tức tiếng Anh và trải qua 3 lần ứng tuyển chương trình đào tạo phi công trước khi thành công. Năm 2016, Thịnh Kính Vi gia nhập Cathay Dragon, đảm nhận vị trí cơ phó trên các dòng máy bay Airbus A320 và A321.

Thịnh Kính Vi nghiêm túc theo đuổi nghề phi công từ khi còn học năm 3 đại học. Ảnh: Instagram.

Tháng 10/2020, Cathay Dragon tái cơ cấu hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công bố cắt giảm khoảng 8.500 vị trí việc làm. Thịnh Kính Vi cũng nằm trong số những nhân viên bị ảnh hưởng. Sau khi mất việc, anh cùng bạn bè góp số vốn lên tới hàng trăm nghìn HKD để mở một cửa hàng dim sum mang tên Thịnh Phường tại Yuen Long (Hong Kong, Trung Quốc). Tuy nhiên, do bất đồng giữa các cổ đông, anh quyết định rút khỏi việc kinh doanh. Sau khi rời cửa hàng dim sum, anh chuyển sang làm môi giới bảo hiểm rồi mới ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ với TVB.

Tuy nhiên, Thịnh Kính Vi khẳng định công việc trong ngành giải trí đối với anh chỉ giống như một trải nghiệm cuộc sống, còn mong muốn thực sự của sao nam này vẫn là được trở lại bầu trời với tư cách phi công. Tháng 9/2022, Thịnh Kính Vi như mong ước chính thức quay lại ngành hàng không khi vượt qua đợt tuyển dụng của Cathay Pacific.

Đối với Thịnh Kính Vi, vào showbiz chỉ giống như một cuộc dạo chơi, trải nghiệm cuộc sống lúc thất nghiệp. Ảnh: Instagram.

Về đời tư, Thịnh Kính Vi có cuộc hôn nhân viên mãn với Hoa hậu - diễn viên Mạch Minh Thi. Họ từ chỗ bạn bè quen biết dần phát triển thành tình yêu. Sau 3 năm hẹn hò kín đáo, Thịnh Kính Vi cầu hôn bạn gái Hoa hậu. Đến tháng 3/2024, họ tổ chức đám cưới. 1 năm sau, họ đón con trai đầu lòng chào đời.

Mạch Minh Thi tài giỏi không kém cạnh chồng phi công. Cô là ngôi sao sở hữu thành tích học tập đáng nể. Khi còn học trung học, Mạch Minh Thi đạt kết quả xuất sắc ở 10 môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở của Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2011, Mạch Minh Thi theo học ngành Luật tại Đại học Cambridge và tốt nghiệp vào năm 2014. Năm 2015, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, giành chiến thắng với 925.173 phiếu bầu, đồng thời đoạt giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Mạch Minh Thi từng tham gia diễn xuất trong các phim như Mất Dấu 2, Ván Bài Định Mệnh, Những Kẻ Ba Hoa... Năm 2018, Mạch Minh Thi quyết định giải nghệ sớm, rời TVB để chuyển sang làm luật sư.



Thịnh Kính Vi và Mạch Minh Thi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Ảnh: Instagram.

Mạch Minh Thi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2015, tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Cambridge. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, HK01