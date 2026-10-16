Ngôi nhà trên cây của thánh meme Haaland

Ở tuổi 26, Erling Haaland không chỉ là chân sút đáng sợ bậc nhất thế giới mà còn là một nhà đầu tư mát tay. Nhờ mức lương 525.000 bảng mỗi tuần tại Manchester City, tiền đạo người Na Uy đã âm thầm xây dựng một đế chế bất động sản gây choáng với khoảng 7 cơ ngơi sang trọng trải dài từ những ngọn đồi xanh mướt vùng Cheshire (Anh), các căn hộ đắt giá tại quê nhà, cho đến ốc đảo xa hoa giữa sa mạc Abu Dhabi.

Haaland sở hữu đế chế bất động sản (Ảnh: The Sun)

Tâm điểm trong bộ sưu tập của Haaland là dinh thự 4 tầng trị giá 6,2 triệu bảng tại Cheshire, nơi anh đang chung sống cùng bạn gái lâu năm Isabel Haugseng Johansen. Bất động sản rộng lớn này sở hữu tới 10 phòng ngủ, hồ bơi, hồ nước tự nhiên, nhà phụ và chuồng ngựa. Đặc biệt, khuôn viên căn nhà còn có một ngôi nhà trên cây độc đáo cùng tường gạch cổ kính bao quanh, mang lại sự riêng tư tuyệt đối cho ngôi sao Man City. Để thỏa mãn niềm đam mê tốc độ, Haaland cũng đã hoàn tất thủ tục xin cấp phép xây dựng gara 4 chỗ đỗ để cất giữ dàn siêu xe trị giá 10 triệu bảng của mình.

Nhà trên cây của Haaland (Ảnh: Sun)

Haaland cũng sở hữu dàn siêu xe (Ảnh: IG)

Rời xứ sở sương mù, chân sút sinh năm 2000 chọn Costa del Sol (Tây Ban Nha) làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng. Ngay từ năm 22 tuổi, anh đã tậu một căn biệt thự trị giá 5,5 triệu bảng nằm ở khu 'Golden Mile' đắt đỏ tại Marbella. Nơi đây sở hữu 4 phòng ngủ, 7 phòng tắm, phòng xông hơi, bể bơi lớn cùng vòi sen ngoài trời. Nằm gần Trung tâm Bóng đá Marbella, đây trở thành địa điểm hồi phục chấn thương và thư giãn lý tưởng của siêu sao người Na Uy.

Tại quê nhà Na Uy, Haaland sở hữu chuỗi bất động sản đa dạng từ căn hộ xa xỉ đến những kỷ niệm gia đình. Tại thủ đô Oslo, anh nắm trong tay một căn hộ bí mật trị giá 2,8 triệu bảng thuộc dự án Sommerro với thiết kế an ninh nghiêm ngặt như "hang Dơi" và tầm nhìn bao quát thành phố. Không xa đó, chân sút Man City mua thêm một căn hộ 2 phòng ngủ trị giá 950.000 bảng ở khu thượng lưu Frogner - nơi nổi tiếng với công viên hoa hồng lớn nhất Na Uy.

Ảnh: Sun

Ảnh: Sun

Đáng chú ý, tại Bryne - nơi Haaland bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số anh từng chi 872.000 bảng để mua lại căn hộ của chính bố mình, ông Alfie Haaland vào tháng 10/2022. Đến năm 2025, anh tiếp tục chi thêm 436.000 bảng để thâu tóm luôn căn hộ ngay tầng dưới của tòa nhà này.

Không dừng lại ở châu Âu, đế chế của Haaland vừa mở rộng sang châu Á thông qua sự hợp tác giữa Man City và Ohana Residences tại đảo Yas, Abu Dhabi. Trong sự kiện ra mắt giai đoạn hai của dự án Yas Residences, tiền đạo này hào hứng tiết lộ ông Alfie và anh đã chọn mua hai căn biệt thự nằm cạnh nhau dọc theo kênh đào thơ mộng. Khu đô thị thể thao cao cấp này tích hợp Học viện đào tạo Man City cùng các trung tâm liệu pháp oxy, liệu pháp lạnh và thủy sinh hiện đại. Mỗi căn biệt thự 5 phòng ngủ tại đây có giá trung bình khoảng 2,2 triệu bảng.

Từ một tài năng trẻ bứt phá trên sân cỏ, Erling Haaland đang dần khẳng định tầm vóc của một triệu phú biết hưởng thụ và đầu tư bài bản, biến từng khoản thù lao thi đấu thành những tài sản gia tăng giá trị theo thời gian.