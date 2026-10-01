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Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục

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Hàng loạt dự án quan trọng phục vụ đón VIP đang chạy đua về đích với thời gian thi công chưa đầy 24 tháng.

Để xây dựng một công trình hạ tầng hàng không quy mô lớn, nhiều quốc gia trên thế giới phải mất hàng năm trời, ngay cả khi sở hữu công nghệ hiện đại và nguồn lực dồi dào.

Đơn cử, theo Changi Airport Group, nhà ga T4 của sân bay Changi (Singapore), rộng 225.000 m², được khởi công đầu năm 2014 và hoàn thành xây dựng vào tháng 12/2016, tức gần 3 năm. Thời điểm cao điểm, công trình huy động hơn 4.000 công nhân. Đến tháng 10/2017, nhà ga mới chính thức đón hành khách.

Trong khi đó, sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cần khoảng 42 tháng để hoàn thành giai đoạn đầu. Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, giai đoạn này được khánh thành vào ngày 29/10/2018, với công suất thiết kế 90 triệu hành khách mỗi năm.

Đáng chú ý hơn, sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng (Trung Quốc), nổi tiếng với kiến trúc hình sao biển, được khởi công cuối năm 2014 và đưa vào hoạt động tháng 9/2019. Theo Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, dự án có nhà ga rộng 700.000 m² cùng 4 đường băng trong giai đoạn đầu.

Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 1.
Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 2.

Những siêu công trình tại các quốc gia phát triển trên thế giới với thời gian thi công tới vài năm (Ảnh Changi Airport, Beijing Daxing International Airport)

Mỗi công trình có quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện xây dựng khác nhau. Tuy nhiên, những mốc thời gian trên phần nào cho thấy việc hoàn thiện hạ tầng hàng không hiện đại đòi hỏi quá trình chuẩn bị và thi công phức tạp.

Tại Việt Nam, một cuộc chạy đua tiến độ đang diễn ra trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang. Để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hàng loạt dự án sân bay, giao thông, hội nghị và lưu trú đang được triển khai đồng thời, với nhiều hạng mục đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 18 - 24 tháng.

Các siêu công trình dần thành hình, hàng loạt hạng mục tăng tốc

Một trong những điểm nhấn của quần thể hạ tầng mới là Đại lộ APEC, tuyến đường dài khoảng 3 km, rộng 68 m, kết nối các trục giao thông chính với khu tổ hợp hội nghị tại Nam đảo Phú Quốc.

Theo Quyết định 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư sơ bộ 1.820 tỷ đồng, nằm trong danh mục công trình phục vụ APEC 2027.

Dọc khu vực này, quần thể khách sạn cao tầng Bãi Đất Đỏ đang dần hiện rõ. "Đại lộ khách sạn" Ruby Beach có 17 tòa tháp, dự kiến cung cấp khoảng 7.000 phòng trong giai đoạn đầu. Trong đó, một tòa khách sạn dự kiến mang thương hiệu JW Marriott Marquis đã xây đến tầng 22, còn tòa dự kiến mang thương hiệu W Hotels đạt tầng 32. Các nhà thầu đang hướng đến nhịp thi công 3,5 ngày/sàn.

Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 3.

Đại lộ khách sạn tại Phú Quốc (Ảnh Sun Group)

Không chỉ có những tòa tháp ven biển, diện mạo công trình tại sân bay Phú Quốc cũng thay đổi nhanh chóng.

Cụ thể, sau khoảng một năm triển khai, kết cấu bê tông nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95%, mái thép chính hoàn tất, nhiều hạng mục chuyển sang lắp đặt thiết bị và hoàn thiện. Nhà ga mang hình tượng Phượng hoàng lửa dự kiến cùng các hạng mục của giai đoạn một phục vụ khai thác từ tháng 4/2027.

Cách sân bay khoảng 17 km, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng cũng đang tăng tốc. Theo thông tin cập nhật trên VnExpress tháng 8/2026, Trung tâm Hội nghị đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và 93% kết cấu thép; Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép.

Song song với đó, tuyến tàu điện nhẹ LRT dài khoảng 17,5 km kết nối sân bay với trung tâm hội nghị đã bắt đầu lắp ray tại một số đoạn. Các hạng mục cầu, hầm, nhà ga và nền đường được triển khai đồng thời.

Những công trình này đang từng bước hình thành hệ thống giao thông, hội nghị và lưu trú liên hoàn, không chỉ phục vụ APEC 2027 mà còn mở rộng năng lực đón khách của Phú Quốc trong tương lai.

Hệ kính mặt dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang dần hoàn thiện, định hình diện mạo công trình mang hình tượng “Phượng hoàng lửa”. 

Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 4.

Hệ kính mặt dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang dần hoàn thiện, định hình diện mạo công trình mang hình tượng “Phượng hoàng lửa” (Ảnh Cảng HKQT Phú Quốc)

Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 5.

Cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng đã hình thành tương đối bên bờ biển Phú Quốc (Ảnh Cổng TTĐT Phú Quốc)

Hơn 7.600 người trên một đại công trường, thi công xuyên đêm giữa mùa mưa

Phía sau tốc độ xây dựng là cường độ làm việc lớn của hàng nghìn kỹ sư, công nhân.

Theo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, riêng ngày 25/9/2026, công trường sân bay huy động 7.671 kỹ sư, công nhân tại các hạng mục nhà ga T2, nhà ga VIP, nhà máy suất ăn hàng không, sân đỗ, đường băng số 2 và hạ tầng liên quan.

Ông Hoàng Thanh Bình, Giám đốc dự án Coteccons tại sân bay, cho biết công trường hoạt động từ 7h sáng đến xuyên đêm. Trong giai đoạn cao điểm thi công phần thô, nhà thầu huy động 2.300–2.600 công nhân và khoảng 200 thiết bị, có ngày đổ tới 3.000 m³ bê tông.

Áp lực càng lớn khi nhiều công trình triển khai đúng mùa mưa Phú Quốc. Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, việc thi công đồng loạt gây sức ép về nhân lực, vật liệu, thiết bị và vận chuyển ra đảo.

Thế giới mất 3 - 5 năm nhưng Việt Nam đang chạy đua để hoàn thành trong chưa đầy 24 tháng: "Đại lộ khách sạn" cùng các siêu công trình đón VIP dần thành hình, từng phải huy động tới 7.600 người cho 1 hạng mục - Ảnh 6.

Công nhân đội mưa thi công hạng mục ray tuyến tàu điện nhẹ LRT (Ảnh Chủ đầu tư)

Từ những công trường sáng đèn xuyên đêm đến các tòa tháp đang vươn cao bên bờ biển, Phú Quốc đang từng bước thay đổi diện mạo trước thềm APEC 2027. Dù phía trước vẫn còn áp lực hoàn thiện, kiểm định và vận hành, tốc độ thi công hiện tại cho thấy quy mô nỗ lực huy động nguồn lực để đưa những công trình quan trọng về đích đúng kế hoạch.

Thu Phương

Việt Nam hàng ngày

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