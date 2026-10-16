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Tình hình hiện tại của “bố nuôi” Phương Oanh và vợ

| | Lifestyle

Trên các nền tảng mạng xã hội, cả hai vẫn giữ cách xưng hô bố - con.

Đó là NSND Công Lý! Phương Oanh từng vào vai con gái nuôi Phương Nam của ông Tuấn (do Công Lý thủ vai) trong Hương Vị Tình Thân. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngoài đời và tiếp tục gọi nhau là bố - con.

Phương Oanh từng gây chú ý khi vào vai con nuôi của NS Công Lý trong Hương Vị Tình Thân. Ảnh phim Hương Vị Tình Thân.

Phương Oanh đến thăm NS Công Lý, xưng hô bố - con. Ảnh: FBNV.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, vợ NS Công Lý - Ngọc Hà Lê có bài viết dài chúc mừng sinh nhật chồng, đồng thời chia sẻ về tình hình hiện tại.

Cô cho biết trí nhớ của Công Lý đã dần hồi phục sau biến cố sức khỏe. Tuy nhiên, khả năng vận động của nam nghệ sĩ vẫn còn hạn chế. Ngọc Hà cũng nói thêm rằng chồng đang học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân sau gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật.

“Thôi thì, sau bao nhiêu năm tháng cống hiến, giờ là lúc anh học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống. Chỉ mong tuổi mới, Lý của em sẽ luôn khỏe mạnh, bình an; chăm chỉ tập thể dục hơn một chút, uống nước lọc nhiều hơn một chút và vui vẻ mỗi ngày nhiều hơn một chút. Dù đôi lúc vẫn có cãi nhau, tranh luận nhưng sau tất cả là sự bao dung, tình yêu thương chân thành.

Em chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong anh luôn khỏe, gia đình mình luôn bình yên. Đường phía trước có thể không giống như những gì chúng ta từng mong đợi, nhưng chỉ cần còn có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau đón thêm những sinh nhật bình an, thì đã là điều đáng quý lắm rồi”, Ngọc Hà chia sẻ.

Ngọc Hà Lê chia sẻ về tình hình hiện tại của chồng. Ảnh: FBNV.

Hôm 14/10 mới đây, cô cũng chia sẻ hình ảnh chồng trở lại Nhà hát Kịch Hà Nội, kèm lời nhận xét vui vẻ: “Anh chồng hôm nay lên nhà hát. Nhìn đứng im cũng phong độ đấy đùa đâu”.

Bố nuôi của Phương Oanh cũng thỉnh thoảng xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của vợ, chia sẻ khoảnh khắc đời thường hay cập nhật tình hình sức khỏe đến với nhiều công chúng.

NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021. Kể từ đó, nam nghệ sĩ phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, đồng thời hạn chế đáng kể các hoạt động nghệ thuật.

Về phía Ngọc Hà, cô vẫn duy trì công việc riêng bên cạnh việc đồng hành cùng chồng. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa - giải trí, bà xã Công Lý chuyển hướng sang tiếp thị liên kết (affiliate) từ đầu năm 2026, thường xuyên chia sẻ các sản phẩm và cập nhật kết quả công việc trên mạng xã hội.

Bên cạnh công việc, Ngọc Hà vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình trên trang cá nhân. Mới đây, nhân dịp sinh nhật NSND Công Lý, cô đăng tải tâm thư nhìn lại 10 năm đồng hành, trong đó có 5 năm kể từ khi chồng gặp biến cố sức khỏe. Những chia sẻ này cũng cho thấy cuộc sống hiện tại của hai người vẫn xoay quanh việc thích nghi với những thay đổi sau biến cố, trong khi Ngọc Hà tiếp tục duy trì công việc và tìm kiếm nguồn thu nhập riêng.

Theo Trần Hà

Phụ Nữ Mới

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