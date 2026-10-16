Prudential đưa nghệ thuật và công nghệ vào triển lãm đa trải nghiệm, đưa 3 “điều quý giá” ra đời thực

Thông qua những hình ảnh nghệ thuật giàu tính biểu tượng như tảng băng với những phần chìm, chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ trước những biến động bất ngờ hay cánh bồ công anh chuyển động theo hơi thở, triển lãm mở ra hành trình tương tác đa giác quan, khơi gợi những suy ngẫm về các giá trị mỗi người trân trọng. Qua đó, công chúng có cơ hội nhìn lại những gì mình đang có và chủ động hơn trong việc chuẩn bị để gìn giữ chúng trước những thay đổi của cuộc sống.

Khi những khoảng trống vô hình trở nên hữu hình

Tiếp nối chiến dịch thương hiệu “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, triển lãm sử dụng nghệ thuật làm ngôn ngữ kể chuyện, kết hợp sự sáng tạo của các nghệ sĩ với công nghệ tương tác để chuyển tải những khái niệm vốn trừu tượng thành trải nghiệm trực quan. Qua đó, những giá trị khó nhìn thấy bằng mắt thường và những điều đôi khi bị bỏ quên trong quá trình chuẩn bị cho tương lai được gợi mở một cách gần gũi.

Tại mỗi không gian, khách tham quan được mời tương tác với các tác phẩm, khám phá những góc nhìn về việc bảo vệ sức khỏe, vun đắp tương lai và gìn giữ di sản. Hành trình không chỉ dừng lại ở việc cảm nhận nghệ thuật mà còn khuyến khích mỗi người suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng với bản thân và gia đình.

Từ tảng băng chìm đến hành trình của những ước mơ và di sản

Tại không gian “Bảo vệ sức khỏe”, hình ảnh tảng băng được tái hiện qua hệ thống màn hình LCD xếp lớp. Thông qua thấu kính tương tác, khách tham quan khám phá những thông điệp ẩn bên dưới bề mặt tảng băng, từ đó nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe dưới một góc độ rộng hơn.

Bên cạnh việc duy trì thói quen vận động và dinh dưỡng hợp lý, sự chuẩn bị tài chính cũng là một yếu tố quan trọng để mỗi người chủ động hơn trước những biến cố sức khỏe. Bởi ngoài chi phí điều trị trực tiếp, những tác động tài chính còn có thể đến từ việc gián đoạn thu nhập, quá trình phục hồi, lưu trú và đi lại. Những khoản chi phí ít được nhìn thấy này có thể tạo thêm áp lực cho cá nhân và gia đình khi biến cố xảy ra.

Không gian “Bảo vệ sức khỏe” tái hiện hình ảnh tảng băng chìm qua trải nghiệm tương tác, gợi mở những rủi ro tài chính tiềm ẩn và tầm quan trọng của việc chủ động chuẩn bị trước các biến cố sức khỏe.

Tiếp nối câu chuyện về sức khỏe, không gian “Bảo vệ tương lai” đưa khách tham quan đến với những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của mỗi người. Tại đây, người tham dự viết điều ước, đưa hình ảnh chiếc máy bay vào hệ thống trình chiếu và theo dõi hành trình bay qua những bối cảnh khác nhau.

Khi chiếc máy bay đối mặt với những “giông bão”, trải nghiệm gợi mở câu hỏi về những điểm tựa cần thiết để ước mơ tiếp tục hành trình trước những thay đổi ngoài dự kiến. Hình ảnh này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và xây dựng nền tảng vững chắc cho các kế hoạch dài hạn, đặc biệt là hành trình vun đắp tương lai và tạo điều kiện để con trẻ tự tin theo đuổi ước mơ.

Không gian “Bảo vệ tương lai” mang đến trải nghiệm gửi gắm ước mơ qua những chiếc máy bay giấy, qua đó gợi mở tầm quan trọng của việc chuẩn bị nền tảng vững chắc để bảo vệ những dự định dài hạn trước các biến cố bất ngờ.

Nếu sức khỏe gắn với những điều cần chăm sóc trong hiện tại và ước mơ hướng đến tương lai, không gian “Bảo vệ di sản” mở ra câu chuyện về những giá trị mà mỗi gia đình mong muốn gìn giữ và trao truyền cho thế hệ tiếp theo.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh bồ công anh, tác phẩm sử dụng cảm biến hơi thở để kích hoạt trải nghiệm tương tác, biến hơi thở của người tham dự thành một phần của tác phẩm. Hình ảnh những cánh bồ công anh chuyển động gợi liên tưởng đến sự tiếp nối của các thế hệ, khi những giá trị được trao đi có thể tiếp tục phát triển và lan tỏa.

Cũng như những hạt bồ công anh cần tìm được môi trường thích hợp để nảy mầm, những giá trị và tình yêu thương của mỗi gia đình cần được vun đắp và chuẩn bị từ hôm nay để có thể tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không gian “Bảo vệ di sản” mang đến trải nghiệm tương tác qua hình ảnh cánh bồ công anh, gợi mở ý nghĩa của việc gìn giữ và trao truyền những giá trị, tình yêu thương qua nhiều thế hệ.

Từ trải nghiệm đến lựa chọn bảo vệ

Xuyên suốt triển lãm, sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ giúp những khái niệm vốn trừu tượng trở nên gần gũi thông qua các hoạt động tương tác. Từ việc khám phá những thông điệp ẩn dưới tảng băng, gửi gắm ước mơ qua những chiếc máy bay giấy đến trải nghiệm tác phẩm bằng hơi thở, mỗi không gian mang đến một góc nhìn riêng về những điều mỗi người trân trọng và mong muốn gìn giữ.

Sau hành trình khám phá ba không gian, khách tham quan có thể lưu lại những suy nghĩ của mình về “Điều quý giá”, đồng thời tìm hiểu các giải pháp bảo vệ phù hợp với nhu cầu cá nhân cùng đội ngũ tư vấn viên Prudential Việt Nam. Qua đó, những suy ngẫm từ trải nghiệm nghệ thuật có thể trở thành điểm khởi đầu cho việc nhìn nhận nhu cầu và cân nhắc các lựa chọn bảo vệ thiết thực hơn.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Với triển lãm đa trải nghiệm ‘Điều quý giá’, chúng tôi muốn đưa câu chuyện về khoảng trống bảo vệ ra khỏi những khái niệm vốn khá trừu tượng, để mỗi người có thể trực tiếp nhìn thấy, tương tác và cảm nhận những khoảng trống trong sự chuẩn bị của mình. Nghệ thuật và công nghệ giúp Prudential Việt Nam mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn, để mỗi người suy ngẫm về những gì mình đang có và cách gìn giữ chúng trước những thay đổi của cuộc sống.”

Trong hành trình 27 năm đồng hành tại Việt Nam, Prudential tiếp tục củng cố định hướng trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm và kiên định với sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến các gia đình Việt.