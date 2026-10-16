Mẹ đơn thân SN 1990 là mỹ nhân phim giờ vàng VTV: "Bây giờ tôi không cần tình yêu"

Sau thành công của "Cách em 1 Milimet", Huyền Lizzie gây chú ý khi trở lại với bộ phim mới mang tên "Căn nhà không mái che" lên sóng giờ vàng VTV3.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, khán giả được thấy một Huyền Lizzie vốn nổi tiếng với những vai nữ cường, tổng tài xinh đẹp, sang chảnh, giờ hóa thân thành người phụ nữ nông thôn bán rau mộc mạc, đen đúa, thậm chí có một vết bớt trên mặt sẽ theo cô từ đầu tới cuối phim.

Gặp Huyền Lizzie, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ về dự án mới, cũng như những quan điểm thú vị về cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Huyền Lizzie

Phim này tôi thấy mình đẹp nhất!

Chào Huyền Lizzie, cảm xúc của bạn thế nào khi lần đầu đóng vai người phụ nữ nông thôn và lại được kết đôi với Duy Hưng trong phim "Căn nhà không mái che"?

Ôi tôi rất vui! Duy Hưng là một diễn viên đang rất hot với nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng. Tôi từng nghĩ rằng nếu được diễn với anh Hưng, cảm xúc của mình sẽ được đẩy lên rất nhiều, và tôi cũng học hỏi được nhiều điều.

Ngay từ khi trailer phim Căn nhà không mái che lên sóng, phản ứng của khán giả cũng rất tốt. Vì thế, tôi hy vọng bộ phim lên sóng sẽ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.

Tôi không phải lựa chọn đầu tiên của đạo diễn. Trước đây ê-kíp đã mời 2 diễn viên khác, tôi chỉ là lựa chọn thứ 3.

Huyền Lizzie lần đầu vào vai một người phụ nữ nông thôn

Thậm chí khi mời tôi đạo diễn cũng nói rằng anh ấy không nghĩ tôi sẽ nhận vai, bởi thực sự bộ phim này quay rất cực. Như hôm nay là tôi phải bôi kem đấy, chứ bình thường da đen lắm.

Phim này đi quay rất vất vả, nắng nóng, rồi thậm chí còn nguy hiểm nữa. Tất nhiên, ê-kíp cũng luôn đảm bảo an toàn cho diễn viên trong quá trình quay, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng mình đã rất nỗ lực để vượt qua chính mình và hoàn thành được vai diễn này.

Ban đầu đạo diễn nhận định rằng thoại của tôi hơi điệu, và điệu sẽ không đời. Vì vậy, tôi phải học và tiết chế nhiều để khán giả tin rằng Hạnh là một người phụ nữ nông thôn thật sự, chứ không phải một Huyền Lizzie chuyên các vai tổng tài, nữ cường trước đây.

Tôi hy vọng mình thoát khỏi cái bóng của những vai diễn trước để mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ.

Thường quen thuộc với những vai diễn nhẹ nhàng hơn, lúc đầu bạn có bị "ngợp" không?

Thực ra ngay từ đầu vào phim tôi đã xác định là vất vả rồi, nên bản thân tôi chỉ sợ mình không làm tốt, không ra chất của nhân vật mà thôi. Đạo diễn cũng từng hỏi tôi có sợ khổ không, nhưng tôi bảo không, xác định chơi một lần là chơi tới bến luôn.

Mọi người cũng hỏi sao phim này gầy thế?, tôi cũng bảo rằng tôi giảm cân để ra cái nét khổ sở, vất vả, héo mòn của một người phụ nữ vừa trả nợ cho chồng, vừa nuôi 2 con. Phim này tôi cũng phải tạo hình một vết bớt trên mặt cho diện mạo khác đi, bởi đạo diễn nói rằng nếu không có bớt thì trông vẫn xinh lắm. Tôi còn từng phản biện với đạo diễn rằng Hạnh chỉ nghèo thôi chứ cô ấy đâu có xấu (cười).

Nhìn mình xấu trên hình như thế, bạn có sốc không?

Đúng là trước khi vào vai này thì tôi rất sợ xấu, nhưng khi quay phim xong tôi lại luôn nói với mọi người rằng đây là bộ phim tôi thấy mình đẹp nhất. Tôi thấy rất yêu Hạnh, dù tôi không được make-up gì, thậm chí còn phải đánh phấn nâu cho da đen đi, hay là thêm vết bớt trên mặt.

Tôi thấy nhân vật này thậm chí còn đẹp hơn cả những nhân vật mặt hoa da phấn hay phục trang lộng lẫy. Nét đẹp mộc mạc của Hạnh là điều tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Huyền Lizzie. Đến giờ, tôi vẫn thấy biết ơn vì mình được giao vai Hạnh!

Huyền từng chia sẻ khi vào vai này mình phải đi học thêm diễn xuất đúng không?

Đúng vậy! Tôi phải đi học thêm, khoảng hơn 10 buổi, học cách thoại sao cho đời nhất, sao cho không còn cái chất "thành phố" nữa. Hoặc khi diễn, bình thường mình hay quen khi thoại thì ngừng diễn, nhưng với một người nông dân, tay chân thoăn thoắt, thì vừa làm vừa phải thoại, đấy cũng là điều mình cần phải học.

Tức là ngoài đời Huyền Lizzie chưa phải vất vả bao giờ?

Chưa (cười). Nhân vật trong phim đi bán rau, nên tôi còn phải học từ những việc đơn giản như gọt dứa, ngoài đời mình đâu có biết đâu! Hoặc là đạp xe đạp, ngoài đời tôi cũng biết đạp xe, nhưng trong phim chiếc xe rất nặng, còn phải thồ thêm 2 cái sọt 2 bên, rồi chở thêm bạn diễn nhí nữa chứ.

Nhưng tôi khá tự hào vì sau phim này mình có thêm nhiều kỹ năng mới. Giờ tôi gọt dứa thoăn thoắt rồi, cũng biết đạp xe hơn, hay là nhóm bếp nữa (cười).

Đến bây giờ thì Huyền Lizzie đã nghĩ rằng mình có thể thoát mác hotgirl đóng phim hay chưa?

Sau phim này, tôi tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều và tự tin rằng giờ đây mình không phải hotgirl đi đóng phim nữa. Bộ phim này thực sự có chiều sâu và mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, từ tình mẫu tử, tình cảm gia đình đến tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng.

Các phim trước tôi chưa từng phải thể hiện tình cảm vợ chồng sống chết có nhau, vì nhau hay đồng cam cộng khổ, thì ở phim này, nhân vật Toản và Hạnh về sau sẽ có nhiều biến cố, 2 người rất yêu thương nhau và có nhiều phân cảnh cảm xúc tuyệt vời lắm, tiếc là giờ tôi chưa thể tiết lộ nhiều được.

Bây giờ tôi không cần tình yêu!

Đây là bộ phim đề cập đến yếu tố tình mẫu tử, khi đóng Huyền Lizzie có mang những cảm xúc của đời thực vào hay không?

Tôi thấy đúng là khi làm mẹ rồi thì mình có rất nhiều cảm xúc. Minh Xíu (diễn viên thủ vai con trai Huyền Lizzie trong phim - PV) chạc tuổi Nem (con trai Huyền Lizzie - PV) ở ngoài, nên khi đóng với Minh, lúc nào tôi cũng nghĩ đến con trai.

Quay phim vất vả như thế, Huyền Lizzie có khó khăn gì trong việc cân bằng với cuộc sống làm mẹ không?

Tôi được ông bà nội hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm con, nên gần như không có khó khăn gì cả. Bạn Nem cũng là một người khá tự lập, tự giác và rất thương mẹ.

Tôi thấy đường tình cảm của mình hơi khúc khuỷu một chút, nhưng đường con cái thì lại may mắn. Vì vậy, tôi có thể dành trọn tâm huyết cho nghề.

Những ngày đi quay, bạn Nem cũng thường xuyên nói những lời tình cảm dành cho mẹ, thậm chí nhiều khi mình cũng không ngờ sao một đứa trẻ lại có thể nói được những lời như thế… Đó cũng là những cảm xúc để tôi bồi đắp cho nhân vật được sinh động hơn.

Bây giờ, Huyền gần như không có áp lực gì, từ kinh tế đến chuyện con cái, vậy động lực để bạn phấn đấu, làm việc chăm chỉ là gì?

Là để khẳng định bản thân mình! Thật ra sau mỗi vai diễn tôi thấy cuộc sống của mình cũng tốt lên rất nhiều, điều kiện kinh tế tốt hơn, các nhãn hàng yêu mình hơn…

Và tôi cũng mong mình sẽ chuẩn bị được một hành trang thật tốt cho con trong tương lai. Nói điều này không có nghĩa là mình cho con nhiều tiền hay tạo cho con mọi thứ sẵn có đâu nhé, mà là tạo một chỗ dựa vững chắc, một vị trí tốt để Nem có thể vươn lên trong tương lai, ví như điều kiện học tập tốt nhất chẳng hạn.

Hiện tại, Nem vẫn học trường công, vì tôi thấy rằng học trường công rất tốt, chỉ là sau này nếu con có muốn học thêm hay làm điều gì đó, thì mình có những điều kiện tốt nhất để cho con theo đuổi điều con thích.

Các cặp vợ chồng sau ly hôn không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung như Huyền và chồng cũ, bí quyết là gì?

Không ai sống mãi với quá khứ được, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sau tất cả mọi chuyện, con cái có thể nhìn vào bố mẹ chúng và thấy sự tôn trọng lẫn nhau. Với chồng cũ, tôi vẫn nói chuyện bình thường.

Bản thân tôi chỉ nghĩ sự kết thúc mối quan hệ này đơn giản là hết duyên mà thôi, không có gì phải nặng nề hết. Nem vẫn nhìn vào bố mẹ và thấy bố mẹ đối xử với nhau tử tế, thậm chí còn hỏi han nhau.

Nói chung mọi thứ với tôi rất nhẹ nhàng và tôi luôn cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn. Thực sự nếu không có bố mẹ chồng thì tôi cũng chẳng có được ngày hôm nay!

Hiện tại, Huyền Lizzie mong chờ một người yêu như thế nào?

Thực ra bây giờ tôi không cần tình yêu luôn đó, tôi đang cảm thấy cuộc sống của mình rất đủ đầy, hạnh phúc. Tôi nghĩ câu này cũng đúng: "Khi mà bạn không có người yêu, đó cũng là phước của bạn".

Bản thân tôi thấy chỉ cần con cái, gia đình hai bên khỏe mạnh, bản thân được làm nghề, được tham gia những bộ phim tuyệt vời thế này, và hàng ngày sống cuộc sống healthy, đi ngủ sớm… là đã tuyệt vời lắm rồi! Bật mí là Huyền buổi tối 9 rưỡi, 10 giờ đã có thể đi ngủ rồi nếu không phải đi quay (Cười).