Những tuyến phố nhiều hoa sữa nhất Hà Nội: Cùng một đoạn đường người đứng lại hít hà, người đeo 2 lớp khẩu trang phóng cho nhanh

Mỗi khi Hà Nội bước vào những ngày thu, bên cạnh gió heo may, những buổi chiều nắng vàng hay ly cà phê bên góc phố, hoa sữa lại trở thành một trong những dấu hiệu quen thuộc nhất của mùa. Không rực rỡ như hoa phượng, cũng chẳng phủ kín mặt đường như những mùa lá vàng, hoa sữa chinh phục người ta bằng những chùm hoa nhỏ li ti và mùi hương chẳng thể nhầm lẫn.

Đặc biệt, ở một số tuyến phố, hoa sữa được trồng với mật độ dày, tạo thành những hàng cây nối dài. Khi hoa đồng loạt bung nở, hương thơm len qua từng con ngõ, vỉa hè, thậm chí lan vào những căn nhà ven đường. Có người mong chờ mùa hoa sữa để cảm nhận trọn vẹn không khí thu Hà Nội, nhưng cũng có người chỉ muốn nhanh chóng đi qua vì mùi hương quá nồng.

Ảnh: Hoàn Như

Dù yêu hay không, khó có thể phủ nhận hoa sữa đã trở thành một phần ký ức của mùa thu Thủ đô. Nếu muốn tìm những tuyến đường mang đậm dấu ấn này, dưới đây là những cái tên thường được người Hà Nội nhắc đến.

1. Phố Nguyễn Du – Nhắc đến hoa sữa là nhớ ngay đến con phố này

Nếu phải chọn một con phố gắn liền với hoa sữa Hà Nội, Nguyễn Du gần như luôn nằm trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Nằm ở khu vực trung tâm, tuyến phố này nổi tiếng với những hàng cây lâu năm, tạo nên vẻ trầm mặc, yên bình giữa nhịp sống đô thị.

Vào mùa hoa sữa, những chùm hoa trắng xanh nhỏ xíu nổi bật trên nền lá xanh đậm. Đứng dưới tán cây, người đi đường có thể bắt gặp những bông hoa li ti kết thành từng cụm, khẽ rung rinh theo gió. Khi chiều xuống, tiết trời dịu hơn, mùi hương đặc trưng bắt đầu lan tỏa, khiến con phố mang một sắc thái rất khác so với những ngày hè oi ả.

Ảnh: Sưu tầm

Nguyễn Du không phải tuyến đường quá dài, nhưng lại gợi nhiều liên tưởng về một Hà Nội chậm rãi, lãng mạn. Những ngôi nhà mang dáng vẻ cũ, hàng cây rợp bóng và nhịp xe cộ vừa phải tạo nên khung cảnh thích hợp cho những ai muốn dạo phố, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng không khí mùa thu.

Ảnh: @mimniboo

Điều thú vị là hoa sữa ở đây không chỉ được cảm nhận bằng thị giác. Đôi khi, người ta còn chưa kịp nhìn thấy những chùm hoa trên cao đã nhận ra mùi hương quen thuộc thoảng trong gió. Chính sự hiện diện rất riêng ấy khiến Nguyễn Du từ lâu được xem như một trong những biểu tượng của mùa hoa sữa Hà Nội.

2. Nguyễn Chí Thanh – Tuyến đường dài với những hàng hoa sữa nối tiếp nhau

Nếu Nguyễn Du gợi nhớ đến vẻ lãng mạn, cổ kính của Hà Nội thì Nguyễn Chí Thanh lại mang đến cảm giác về một tuyến phố hiện đại, rộng rãi nhưng vẫn đậm dấu ấn mùa thu.

Đây là một trong những con đường thường xuyên được nhắc tên khi nói về những nơi có nhiều hoa sữa ở Thủ đô. Hai bên đường có những hàng cây xanh, trong đó hoa sữa tạo nên dấu ấn rõ rệt khi vào mùa nở rộ. Những chùm hoa nhỏ nằm trên các tán cây cao, nhìn từ dưới lên có thể tạo thành những mảng trắng xanh đan xen giữa màu lá.

Phố Nguyễn Chí Thanh là nơi trồng nhiều hoa sữa. Ảnh: Hoàn Như

Vào những ngày thời tiết dịu mát, chạy xe qua Nguyễn Chí Thanh, người ta dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của mùa qua mùi hương hoa sữa. Đặc biệt vào chiều tối, khi lượng người qua lại vẫn đông, hương hoa càng trở nên dễ nhận thấy ở những đoạn có mật độ cây dày.

Không chỉ là tuyến đường giao thông quan trọng, Nguyễn Chí Thanh còn gắn với hình ảnh những hàng cây xanh đặc trưng của Hà Nội. Chính sự kết hợp giữa không gian đô thị rộng mở và mùi hương hoa sữa đã khiến nơi đây trở thành điểm được nhiều người yêu mùa thu chú ý.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều tuyến phố khác có mật độ hoa sữa cao, trải nghiệm ở Nguyễn Chí Thanh có thể khá khác nhau tùy từng người. Với người yêu hương hoa, đây là cảm giác dễ chịu, gợi nhớ mùa thu; với người nhạy cảm với mùi thơm nồng, việc đi qua những đoạn cây nở rộ đôi khi lại không mấy dễ chịu.

3. Trần Duy Hưng – Nơi hoa sữa phủ kín nhiều đoạn đường

Nhắc đến những tuyến phố có mật độ hoa sữa dày đặc ở Hà Nội, Trần Duy Hưng là cái tên đáng chú ý. Khác với những con phố nhỏ nằm trong khu vực trung tâm, nơi đây có không gian rộng hơn, nhiều làn xe và các tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh đô thị hiện đại.

Thế nhưng, vào mùa thu, điều khiến nhiều người nhớ đến tuyến đường này lại chính là những hàng hoa sữa. Theo một ghi nhận được VietnamNet đăng tải ngày 15/10/2026, trục Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long có tổng cộng khoảng 350 cây hoa sữa; phần lớn số cây trong trục này tập trung tại đường Trần Duy Hưng.

Những cây hoa sữa san sát nhau ở Trần Duy Hưng. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

Khi những cây hoa đồng loạt nở, các chùm hoa nhỏ xuất hiện dày trên tán lá, tạo nên những mảng màu sáng giữa không gian nhiều nhà cao tầng. Mùi hương đặc trưng cũng theo gió lan dọc tuyến đường, rõ nhất ở những đoạn có nhiều cây đứng gần nhau.

Nếu đi qua đây vào những ngày trời bắt đầu se lạnh, bạn có thể cảm nhận khá rõ sự đối lập thú vị: một bên là dòng xe cộ hối hả, những tòa nhà hiện đại; một bên là hàng cây mang theo dấu hiệu quen thuộc của mùa thu Hà Nội.

Đây cũng là ví dụ cho thấy hoa sữa không chỉ hiện diện trên những con phố cũ. Loài cây này đã trở thành một phần cảnh quan của nhiều khu vực đô thị mới, nơi nhịp sống hiện đại vẫn song hành với những nét đặc trưng của Hà Nội.

4. Quán Thánh – Con phố có hàng cây dày, hương hoa dễ nhận thấy

Quán Thánh cũng là một trong những tuyến phố lâu nay thường được nhắc đến khi nói về những con đường nhiều hoa sữa của Hà Nội.

Nằm trong khu vực Ba Đình, con phố mang nét đặc trưng của khu vực nội đô với những hàng cây xanh, các công trình kiến trúc lâu năm và nhịp sống tương đối gần gũi. Khi mùa hoa sữa đến, những chùm hoa nhỏ xuất hiện trên tán cây, tỏa mùi hương đặc trưng khắp một số đoạn phố.

Ảnh: Quan Thế Dân

Điểm đáng chú ý là hoa sữa ở Quán Thánh được trồng với mật độ khá dày tại một số khu vực. Báo chí từng ghi nhận có đoạn cây được trồng cách nhau chỉ vài mét, khiến mùi hương trở nên rõ rệt khi hoa nở rộ. Vì vậy, nơi đây không chỉ được người yêu hoa sữa nhớ tới mà còn là một trong những tuyến đường khiến nhiều người có phần e ngại vào thời điểm hương hoa đậm nhất.

Dạo qua Quán Thánh vào một buổi chiều thu, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những tán cây xanh đan vào nhau, phía dưới là dòng người đi làm về, những chiếc xe máy nối đuôi và các cửa hàng ven đường. Không có quá nhiều hoạt động du lịch náo nhiệt, nhưng chính nhịp sống thường ngày ấy lại khiến mùa hoa sữa ở đây mang cảm giác rất Hà Nội.

5. Đào Tấn – Một góc phố quen thuộc của mùa hoa sữa

Không nổi bật về quy mô như Trần Duy Hưng hay rộng lớn như Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn vẫn là cái tên được nhiều người nhắc đến trong danh sách những tuyến phố có hoa sữa.

Nằm ở khu vực Ba Đình, tuyến phố này có sự đan xen giữa nhà ở, văn phòng, cửa hàng và các hàng cây ven đường. Vào mùa thu, những chùm hoa sữa nhỏ xuất hiện trên tán cây, khiến không gian quen thuộc trở nên khác biệt hơn so với những tháng hè.

Hoa sữa không phải lúc nào cũng gây ấn tượng bằng một khung cảnh trắng xóa. Đôi khi, chỉ cần một vài tán cây nở hoa trên đoạn đường người ta vẫn đi qua mỗi ngày cũng đủ tạo ra cảm giác mùa thu đang hiện diện rất gần.

Ở Đào Tấn, mùi hoa sữa thường được cảm nhận rõ hơn khi đi qua những đoạn có cây nở nhiều, đặc biệt vào buổi chiều tối. Những người sống hoặc làm việc gần tuyến phố có thể bắt gặp hương hoa trong lúc tan làm, đi bộ hoặc dừng chân tại các cửa hàng ven đường.

Đây cũng là một lựa chọn cho những ai muốn tìm kiếm những góc phố có hoa sữa mà không nhất thiết phải tới những địa điểm vốn nổi tiếng với khách du lịch. Chỉ cần đi chậm lại đôi chút, ngước nhìn những tán cây trên cao, bạn sẽ thấy mùa thu Hà Nội đôi khi đến từ những điều rất bình dị.

6. Duy Tân – Mùa hoa sữa giữa khu văn phòng hiện đại

Duy Tân là tuyến phố quen thuộc với dân công sở, đặc biệt tại khu vực Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, công ty công nghệ và các dịch vụ phục vụ người đi làm.

Vào giờ cao điểm, con đường thường mang nhịp sống bận rộn với dòng xe nối dài, những người vội vã tới công ty hoặc tranh thủ ra ngoài ăn trưa. Nhưng khi mùa hoa sữa đến, cảnh quan nơi đây lại có thêm một dấu ấn khác: những chùm hoa nhỏ trên tán cây cùng mùi hương đặc trưng lan giữa không gian đô thị.

Loạt cây hoa sữa mọc san sát trên phố Duy Tân

Duy Tân từng được nhắc đến trong các ghi nhận về những tuyến phố Hà Nội có nhiều hoa sữa. Hoa nở trên những hàng cây ven đường tạo nên sự tương phản thú vị với các tòa nhà cao tầng và kiến trúc hiện đại xung quanh.

Nếu đi qua đây vào sáng sớm, khi đường phố chưa quá đông, hoặc lúc chiều tối sau giờ làm, bạn có thể cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của không khí. Những cơn gió mát mang theo mùi hoa thoảng qua, khiến một tuyến đường vốn gắn với công việc và sự vội vàng bỗng có thêm chút dư vị của mùa thu.

Duy Tân có thể không phải lựa chọn đầu tiên của những người muốn tìm một khung cảnh lãng mạn để chụp ảnh, nhưng lại là nơi cho thấy hoa sữa đã trở thành một phần của đời sống thường nhật tại nhiều khu vực của Hà Nội.

7. Nguyễn Khánh Toàn – Tuyến phố được nhắc tên mỗi mùa hoa nở

Nguyễn Khánh Toàn, thuộc khu vực Cầu Giấy, cũng nằm trong danh sách những tuyến đường có nhiều hoa sữa tại Hà Nội.

Đây là con phố có nhịp sống sôi động, với nhiều nhà hàng, quán ăn, cửa hàng và khu dân cư. Khi mùa hoa sữa đến, những hàng cây ven đường bắt đầu bung nở, đưa mùi hương quen thuộc len vào không gian sinh hoạt của người dân.

Khác với trải nghiệm của những người chỉ đi ngang qua trong chốc lát, cư dân sống gần những cây hoa sữa có thể cảm nhận hương hoa suốt nhiều giờ trong ngày. Đặc biệt, khi hoa nở dày và thời tiết ít gió, mùi hương có thể lưu lại khá lâu quanh khu vực nhà ở.

Chính vì vậy, Nguyễn Khánh Toàn cũng thường xuất hiện trong những câu chuyện về hai mặt của hoa sữa Hà Nội. Với người yêu loài hoa này, đó là mùi hương báo hiệu mùa thu; với một số cư dân, hương thơm quá đậm đôi khi lại gây cảm giác khó chịu, nhất là khi phải tiếp xúc liên tục.

Sự đối lập ấy khiến hoa sữa trở thành một nét đặc trưng khá thú vị của Hà Nội: không phải ai cũng yêu, nhưng cứ đến mùa, loài hoa này lại khiến người ta bàn luận và nhớ tới.

8. Trung Hòa – Con phố được phủ kín bởi những tán hoa sữa trắng ngà

Trung Hòa cũng là một trong những địa điểm đáng chú ý khi nhắc đến những con đường nhiều hoa sữa ở Hà Nội. Vào mùa hoa nở, những hàng cây hai bên đường bung ra từng chùm hoa trắng ngà li ti, tán cây đan vào nhau tạo thành một mái vòm xanh phủ gần kín mặt phố. Nhìn từ trên cao, con đường như được bao bọc bởi những mảng xanh xen lẫn sắc trắng của hoa, chỉ để lộ khoảng đường ở giữa dành cho các phương tiện qua lại.

Ảnh: Giang Trịnh

Khung cảnh này khiến Trung Hòa mang một diện mạo rất khác khi thu về. Giữa khu vực đô thị với những ngôi nhà cao tầng san sát, hàng cây hoa sữa tạo nên một khoảng xanh nổi bật, vừa có nét thơ mộng, vừa mang đến cảm giác mát mẻ cho con phố. Đặc biệt, khi hoa nở rộ, những chùm hoa nhỏ phủ kín tán cây, khiến người đi đường dễ dàng nhận ra mùa hoa sữa đã đến mà chẳng cần nhìn lịch.

Mật độ hoa sữa trên phố Trung Hòa. Ảnh: Hoàn Như

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy cũng đi kèm mùi hương đặc trưng của hoa sữa. Ở những đoạn cây trồng dày, hương hoa có thể trở nên khá nồng khi nhiều cây cùng bung nở. Bởi vậy, Trung Hòa không chỉ gây ấn tượng với những người yêu thích khung cảnh mùa thu Hà Nội mà còn là nơi khiến người đi đường có những trải nghiệm rất khác nhau trước loài hoa đặc trưng này.