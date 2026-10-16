Xóa bỏ mọi giới hạn vật lý: Elon Musk trình làng siêu xe 0-97km/h chưa đầy 1 giây, tăng tốc nhanh hơn xe đua F1, biết "bay" khỏi mặt đất

Trong khi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vẫn đang chật vật tối ưu từng phần mười giây cho khả năng tăng tốc của xe điện, Elon Musk nhà sáng lập kiêm CEO của Tesla lại tiếp tục gieo rắc một "cơn địa chấn" truyền thông mới.

Mới đây, vị tỷ phú lắm tài nhiều tật này đã công bố những thông số kỹ thuật mới nhất dành cho mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ thứ hai, dự án đã bị trì hoãn nhiều năm nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt.

Khi ô tô kết hợp với công nghệ tên lửa SpaceX

Theo tuyên bố từ Elon Musk, phiên bản đặc biệt của Tesla Roadster sẽ là sản phẩm hợp tác trực tiếp giữa Tesla và tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX. Điểm nhấn điên rồ nhất chính là gói nâng cấp trang bị thêm 10 động cơ đẩy khí nén (cold-gas thrusters) vốn được sử dụng trên các tên lửa vũ trụ.

Nhờ sức mạnh từ lực đẩy siêu việt này, Tesla Roadster hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm vận hành bứt phá mọi giới hạn và vượt xa trí tưởng tượng của ngành công nghiệp ô tô. Đáng chú ý nhất là khả năng tăng tốc "xé gió" khi xe có thể vọt từ 0 lên 97 km/h (0–60 mph) chỉ trong chưa đầy 1 giây một con số không tưởng nếu so với các cỗ máy tốc độ F1 hay những siêu xe triệu USD hiện nay vốn phải mất từ 1,8 đến 2,5 giây cho bài thử tương tự.

Tesla Roadster trang bị thêm 10 động cơ đẩy khí nén (Ảnh: Tesla)

Không dừng lại ở đó, Elon Musk còn tự tin khẳng định dàn động cơ đẩy tên lửa không chỉ hỗ trợ xe bứt tốc hay ôm khúc cua gắt ở dải tốc độ cao, mà thậm chí còn có thể giúp chiếc xe "cất cánh", bay lơ lửng khỏi mặt đất trong những khoảng cự ly ngắn. Để điều khiển cỗ máy hàng không lai ô tô này, Tesla trang bị cho xe vô-lăng kiểu tay cầm (yoke) tích hợp công nghệ drive-by-wire, mang lại cho người lái cảm giác phấn khích hệt như đang ngồi trong khoang lái của một chiếc phi cơ quân sự thực thụ.

"Đây sẽ không còn là một chiếc ô tô thông thường nữa. Sẽ không bao giờ có một sản phẩm thứ hai giống như thế này trên đời," Elon Musk tự tin khẳng định.

Giới chuyên gia nghi ngờ: Đỉnh cao công nghệ hay chỉ là "bánh vẽ"?

Ngay sau khi những thông số này được công bố, giới phân tích xe xe hơi và các kỹ sư vật lý toàn cầu đã chia làm hai luồng ý kiến gay gắt.

Một mặt, cộng đồng hâm mộ Tesla coi đây là bước đột phá vĩ đại, chứng minh vị thế đi trước thời đại của Elon Musk trong việc xóa bỏ ranh giới giữa ô tô và công nghệ vũ trụ.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia ô tô kỳ cựu lại tỏ ra vô cùng hoài nghi. Để một chiếc xe thương mại nặng hơn 1 tấn có thể gia tốc từ 0–97 km/h dưới 1 giây mà vẫn đảm bảo độ bám đường, hệ thống lốp xe sẽ phải chịu một lực ma sát và ma sát trượt khủng khiếp, điều mà công nghệ lốp cao su hiện tại chưa thể đáp ứng an toàn.

Tesla Roadster có thể vọt từ 0 lên 97 km/h chỉ trong chưa đầy 1 giây (Ảnh: Tesla)

Bên cạnh đó, bài toán pháp lý cũng là một rào cản khổng lồ. Liệu các cơ quan quản lý an toàn giao thông tại Mỹ và Châu Âu có chấp nhận cấp phép cho một "chiếc xe gắn tên lửa" có khả năng nhấc bổng khỏi mặt đất lưu thông trên đường phố công cộng?

Bài học từ "lịch sử hứa hươu hứa vượn" của Elon Musk

Đối với các nhà đầu tư và người theo dõi Tesla lâu năm, việc Elon Musk đưa ra những tuyên bố gây sốc không còn là điều quá xa lạ.

Mẫu Tesla Roadster lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2017 với lời hứa sẽ giao xe vào năm 2020. Tuy nhiên, mốc thời gian này liên tục bị lùi lại qua các năm. Việc bất ngờ "tung" ra các thông số siêu việt vào thời điểm này được cho là chiến lược truyền thông quen thuộc của vị tỷ phú này.

Mẫu Tesla Roadster này giúp Tesla hâm nóng thương hiệu và hút tiền đặt cọc (Ảnh Tesla)

Bên cạnh khía cạnh kỹ thuật, giới truyền thông nhận định đây còn là "nước đi kép" đầy toan tính của vị tỷ phú. Một mặt, những thông số điên rồ này giúp hâm nóng thương hiệu Tesla, duy trì độ phủ sóng truyền thông và giữ vững sức hút đối với giới đầu tư trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt và cạnh tranh gay gắt. Mặt khác, đây cũng là cỗ máy huy động vốn thông minh giúp hãng tiếp tục thu về những khoản tiền đặt cọc lên tới 50.000 USD cho mỗi đơn đặt hàng từ các đại gia và tín đồ cuồng công nghệ, những người sẵn sàng "xuống tiền" từ sớm chỉ để đổi lấy cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu siêu phẩm này.

Dù thực sự là một kiệt tác công nghệ hay chỉ là chiêu trò marketing điệu nghệ, không thể phủ nhận rằng Elon Musk lại một lần nữa thành công trong việc biến Tesla Roadster thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là khi nào chiếc xe này chính thức lăn bánh, mà là liệu nó sẽ chạy trên mặt đường hay thực sự... bay trên bầu trời./



