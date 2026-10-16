Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đồng hành cùng 3 nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng đi xuyên Việt: Từ đồi cát Mũi Né đến vịnh Hạ Long và đảo ngọc Phú Quốc

Radisson Hotel Group vừa khép lại thành công chuyến hành trình khám phá giàu trải nghiệm cùng 3 nhà sáng tạo nội dung Quỷ Cốc Tử, Người Lớn Thong Dong và Ninh Tito, từ đó khai mở những kỳ quan thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam từ Bắc vào Nam. Hành trình “Journey to Explore Vietnam with RHG” được chia thành 3 chặng trải nghiệm riêng biệt: “Chặng duyên hải Nam Trung Bộ” (South Central Coastal Journey) qua Phan Thiết, Mũi Né, Cam Ranh và Đà Nẵng; “Khám phá Đảo Ngọc” (Pearl Island Exploration) tại Phú Quốc; và “Cung đường di sản miền Bắc” (Northern Heritage Road) nối liền Hà Nội với Vịnh Hạ Long.

Qua những trải nghiệm thực tế, 3 nhà sáng tạo nội dung ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, đời sống địa phương và những món ăn đặc trưng tại mỗi điểm dừng chân, đồng thời chia sẻ trải nghiệm lưu trú tiêu chuẩn của RHG dọc tuyến hành trình.

Chặng Duyên hải Nam Trung bộ cùng Quỷ Cốc Tử

Hành trình của RHG khởi đầu với “Chặng duyên hải Nam Trung Bộ” kéo dài chín ngày dọc theo đường bờ biển đầy nắng của Việt Nam, từ Bình Thuận ở phía Đông Nam, qua những bãi cát trải dài tại Cam Ranh và kết thúc bên bờ biển sôi động của Đà Nẵng. Nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực du lịch và phong cách sống Quỷ Cốc Tử đã khám phá nhiều cảnh quan giàu cảm hứng, từ những đồi cát đến các làng chài truyền thống. Hành trình cũng mở ra cơ hội thưởng thức những đặc sản địa phương như tôm hùm Bình Ba và mì Quảng, đưa du khách đến gần hơn với những giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại ba khách sạn ven biển nổi tiếng của RHG.

“Tại Bình Thuận, Radisson Resort Phan Thiet tọa lạc bên vùng biển trù phú sản vật phía đông nam. Điều rộng lớn nhất ở đây có lẽ là sắc xanh của biển, của trời và tiếng lá xào xạc trong gió. Khu nghỉ dưỡng ưu tiên lối kiến trúc thấp tầng hòa vào thiên nhiên. Buổi sớm, du khách có thể đón những tia nắng đầu ngày, ngắm chim chuyền cành và cảm nhận trọn vẹn sự an yên của một kỳ nghỉ,” Quỷ Cốc Tử chia sẻ.

Tại Radisson Resort Mui Ne, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ bên biển và khám phá những cảnh quan đặc trưng của Mũi Né.

“Cách đó không xa trên bờ biển đông nam, Radisson Resort Mui Ne tọa lạc ngay khu vực Suối Tiên - con suối cạn độc đáo uốn lượn qua hẻm cát đỏ ấn tượng và những rặng đá trắng. Vị trí này rất phù hợp cho giới trẻ, các gia đình và nhóm bạn muốn khám phá Bàu Trắng, Suối Tiên hay cảng cá Mũi Né.”

Tiếp tục hành trình dọc duyên hải Nam Trung Bộ, Quỷ Cốc Tử lưu trú tại Radisson Blu Resort, Cam Ranh, tọa lạc bên Bãi Dài dài 10 km. “Khi các tiện ích nghỉ dưỡng và hồ bơi nằm ngay gần bãi biển, giữa không gian xanh mát, du khách có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai trải nghiệm: thư giãn bên hồ bơi hoặc bước xuống Bãi Dài ngay bên cạnh”, anh chia sẻ.

Tọa lạc bên Bãi Dài, Radisson Blu Resort, Cam Ranh kết hợp không gian nghỉ dưỡng xanh mát với trải nghiệm thư giãn bên hồ bơi và bãi biển.

Điểm dừng chân cuối cùng của Quỷ Cốc Tử là Đà Nẵng, nơi anh lưu trú tại Radisson Hotel Danang, “chỉ cách bãi biển Mỹ Khê vài bước chân”. “Toàn bộ 182 phòng nghỉ và suite đều thiết kế cửa kính hướng biển, bán đảo hoặc toàn cảnh thành phố. Khách lưu trú có thể thức giấc đón bình minh lúc bờ biển còn vắng lặng, hoặc trở về phòng nghỉ ngơi vào cuối ngày khi phố thị bắt đầu lên đèn.”

Cung đường di sản miền Bắc cùng Người Lớn Thong Dong

Chặng trải nghiệm thứ hai mang tên “Cung đường di sản miền Bắc”, kết nối nhịp sống sôi động của thủ đô Hà Nội với kỳ quan biển đảo Vịnh Hạ Long - di sản được UNESCO công nhận. Nhà sáng tạo nội dung số Người Lớn Thong Dong đã dành ba ngày cho chuyến đi văn hóa và ẩm thực này, ghé thăm các quán ăn truyền thống ven đường để thưởng thức những hương vị đặc trưng như bún hải sản Phú Quốc và mực Minh Hòa. Chuyến khám phá khép lại bên bờ vịnh Quảng Ninh thơ mộng cùng dịch vụ hiếu khách chuẩn mực tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay.

Tại Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay, gia đình Người Lớn Thong Dong tận hưởng không gian nghỉ dưỡng với tầm nhìn hướng vịnh.

Người Lớn Thong Dong đặc biệt ấn tượng trước tầm nhìn ôm trọn vịnh biển kỳ vĩ từ mọi góc nhìn trong khách sạn: “Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay là cảnh quan thiên nhiên luôn hiện diện cùng du khách. Vịnh Hạ Long liên tục xuất hiện qua những khung cửa kính và từ hồ bơi vô cực ngoài trời, nơi mặt nước như nối liền với đường chân trời. Càng lên cao, tầm nhìn càng rộng mở. Sky Bar nằm trên tầng cao nhất, mở ra trước mắt khung cảnh mặt nước, núi đá và thành phố”, Người Lớn Thong Dong chia sẻ.

Khám phá Đảo Ngọc cùng Ninh Tito

Hành trình của RHG khép lại tại Phú Quốc, thiên đường nhiệt đới ở miền Nam Việt Nam, nơi nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nổi tiếng Ninh Tito khám phá đảo ngọc theo nhịp điệu chậm rãi, lấy biển cả và cảnh quan đảo làm nguồn cảm hứng. Chuyến đi đưa Ninh Tito đến các cộng đồng ven biển và những điểm đến ẩm thực nổi bật của Phú Quốc, trong đó có làng chài Hàm Ninh và chợ đêm sôi động, nơi những món đặc sản tươi ngon được chế biến ngay tại các quầy hàng đường phố. “Một tô bún ở Phú Quốc không chỉ là món ăn ngon, mà còn kể câu chuyện về biển cả và đời sống của người dân xứ đảo,” Ninh Tito chia sẻ.

Tại Radisson Blu Resort, Phu Quoc, hồ bơi, không gian xanh nhiệt đới và những lựa chọn ẩm thực đa dạng góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái giữa thiên nhiên.

Tại Radisson Blu Resort, Phu Quoc, nam vlogger như bước vào một ốc đảo thiên nhiên với vườn cây nhiệt đới, hàng dừa rợp bóng và bờ cát mịn màng. “Du khách có thể đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, bơi trong hồ, ra biển hoặc đơn giản tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Về ẩm thực, khu nghỉ dưỡng không cần cạnh tranh với các quán ăn địa phương, bởi mỗi nơi đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Nếu những quán ăn bên ngoài giúp du khách khám phá văn hóa và đời sống bản địa, các bữa ăn tại khu nghỉ dưỡng mang đến sự thuận tiện và thư giãn, đặc biệt sau những giờ di chuyển dài hoặc trong những ngày nghỉ ngơi.”

Dù là khám phá cảnh sắc ngoạn mục miền Bắc, dải di sản văn hóa miền Trung hay vẻ đẹp biển đảo Phú Quốc ở phía Nam, RHG luôn sẵn sàng mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu giàu trải nghiệm.