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“Thầy dùi” nghĩa là gì?

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Sau sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh, “thầy dùi” trở thành từ khóa được công chúng tìm kiếm.

Sau khi Hoàng Thùy Linh giới thiệu dự án âm nhạc Thầy Dùi, công chúng nhanh chóng dành sự chú ý. Bên cạnh những phân tích về âm nhạc và các giá trị văn hóa được lồng ghép, ý nghĩa tên gọi của sản phẩm cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Trên các nền tảng MXH, nhiều từ khóa liên quan đến cụm từ này xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến, trong đó có “Thầy dùi là gì”, “Thầy dùi là ai”,...

“Thầy dùi” nghĩa là gì?- Ảnh 1.

Các tìm kiếm liên quan đến "thầy dùi" (Ảnh chụp màn hình)

Theo hệ thống từ điển chuyên ngành mở Soha Tra từ “thầy dùi” là danh từ (khẩu ngữ), nhằm chỉ những người chuyên kiếm chuyện để xúi giục người này người khác gây xích mích, mâu thuẫn với nhau, để mình ở giữa kiếm lợi.

Cách giải thích này cũng tương đương với khái niệm mà Hoàng Thùy Linh trích dẫn từ Từ điển tiếng Việt và công khai khi giới thiệu về sản phẩm Thầy Dùi: “Thầy dùi là người chuyên đi xúi giục, kiếm chuyện để người này và người khác xích mích, gây mâu thuẫn với nhau nhằm trục lợi cá nhân hoặc đứng ở giữa để thao túng”.

“Thầy dùi” nghĩa là gì?- Ảnh 2.

(Ảnh: Hoàng Thùy Linh)

Ví dụ, trong một nhóm bạn, A vốn đang có hiểu lầm với B. Thay vì giúp 2 người nói chuyện thẳng thắn, C lại kể với A rằng B từng chê bai mình, rồi quay sang nói với B rằng A đang bất mãn và nói xấu sau lưng. Những lời kể bị thêm thắt khiến hai bên ngày càng nghi ngờ, xa cách nhau, còn C vẫn tỏ ra vô can, thậm chí tranh thủ lấy lòng cả hai phía.

Trong tình huống này, C được gọi là “thầy dùi” vì chủ động khơi sâu mâu thuẫn giữa A và B để phục vụ mục đích riêng. Điểm mấu chốt là C không đơn thuần truyền đạt thông tin hay vô tình gây hiểu lầm, mà cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn.

Vì thế, “thầy dùi” thường mang sắc thái chê trách, chỉ trích trong giao tiếp.

Về phần mình, Hoàng Thùy Linh không nhắc đến hay ám chỉ ai trong câu chuyện thầy dùi. Thay vào đó cô tập trung vào thông điệp: “Từ một cách gọi dân gian hóm hỉnh, ‘Thầy Dùi’ gửi gắm mong muốn con người biết gìn giữ thiện ý, có trách nhiệm với lời nói và đối đãi với nhau bằng yêu thương. Sự bình an bắt đầu từ những điều gần gũi: trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn, vun đắp sự đoàn kết”.

Thông qua sản phẩm, Hoàng Thùy Linh cùng các cộng sự cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với hòa bình, bởi đó là điều kiện để mỗi người có cơ hội sống, học hỏi và sáng tạo. Cô cũng mong mọi người biết trân trọng những gì đang có, yêu thương nhau và cùng góp sức xây dựng một đời sống bình yên, nhân văn, thịnh vượng.

Theo Trang

Đời sống & Pháp luật

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