Chỉ còn 9 ngày nữa, 240ha hoa tam giác mạch đẹp nhất Việt Nam chính thức mở cửa, có nơi người dân được ngắm miễn phí

400 ha hoa tam giác mạch sắp phủ sắc hồng trên Cao nguyên đá

Nếu đang tìm kiếm một chuyến đi để tận hưởng không khí se lạnh, ngắm cảnh núi non hùng vĩ và mang về những bức ảnh đậm chất mùa thu, Tuyên Quang là điểm đến đáng cân nhắc trong những ngày cuối tháng 10. Đặc biệt, mùa hoa tam giác mạch tại khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn đang bước vào thời điểm được nhiều tín đồ du lịch mong chờ nhất trong năm.

Theo kế hoạch của địa phương, khoảng 400 ha hoa tam giác mạch được gieo trồng tại các xã thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được trồng thành ba đợt khác nhau nhằm kéo dài mùa nở từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, đồng thời tập trung khoe sắc vào tuần diễn ra lễ hội. Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII dự kiến khai mạc lúc 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Hoa tam giác mạch nở rộ ở xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xã Phố Bảng.

Điểm đặc biệt của mùa hoa năm nay là những thảm hoa không chỉ tập trung tại một cánh đồng riêng biệt mà được bố trí dọc các tuyến đường và nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Trên hành trình khám phá cao nguyên đá, du khách có thể bắt gặp những vạt hoa hồng phớt, trắng hồng đan xen giữa núi đá tai mèo xám bạc, những mái nhà trình tường và các bản làng nép mình trong thung lũng.

Du khách có thể tranh thủ ngắm sắc hoa ngay trên hành trình, thậm chí bắt gặp những thảm hoa ven đường mà không cần mua vé vào vườn riêng.

Các địa điểm được chú trọng trồng hoa gồm khu vực Cổng trời Quản Bạ, điểm du lịch Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, khu vực di tích Nhà Vương, làng Lô Lô Chải, Lũng Cú và tuyến đường xuống bến thuyền sông Nho Quế. Nhờ đó, du khách có thể kết hợp ngắm hoa với hành trình khám phá những biểu tượng du lịch nổi tiếng của vùng cực Bắc thay vì chỉ dành thời gian tại một điểm đến.

Ảnh: Xã Phố Bảng.

Hoa tam giác mạch vốn là hình ảnh gắn liền với đời sống của đồng bào vùng cao. Loài hoa nhỏ bé này thường chuyển sắc từ trắng sang phớt hồng rồi tím hồng khi bước vào giai đoạn nở rộ, tạo nên khung cảnh đặc trưng giữa cao nguyên đá. Chính sự tương phản giữa những cánh hoa mềm mại và địa hình núi đá hùng vĩ đã khiến mùa hoa trở thành thời điểm được nhiều du khách, nhiếp ảnh gia và những người yêu du lịch trải nghiệm lựa chọn.

Ảnh: Xã Phố Bảng

Một lưu ý dành cho những ai đang lên kế hoạch: hiện chưa có thông tin xác nhận toàn bộ các vườn hoa đều mở cửa miễn phí. Một số điểm ngắm hoa do người dân trồng và khai thác có thể áp dụng quy định tham quan riêng, vì vậy du khách nên kiểm tra thông tin tại từng địa điểm trước khi ghé thăm.

Đến mùa hoa tam giác mạch, đừng chỉ chụp ảnh rồi về

Nếu đã vượt quãng đường dài để đến Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách hoàn toàn có thể dành khoảng 3 ngày 2 đêm hoặc lâu hơn để khám phá trọn vẹn vùng đất này. Những cung đường đèo uốn lượn, bản làng mang kiến trúc truyền thống và dòng sông xanh màu ngọc bích đều là những trải nghiệm đáng để đưa vào lịch trình.

Dốc Thẩm Mã: Đây là một trong những cung đường nổi tiếng nhất trên hành trình từ Yên Minh đến Đồng Văn. Những khúc cua liên tiếp uốn quanh sườn núi tạo nên khung cảnh ấn tượng, đặc biệt khi nhìn từ trên cao. Vào mùa hoa tam giác mạch, du khách còn có thể bắt gặp các điểm trồng hoa dọc đường, thuận tiện dừng chân ngắm cảnh và chụp ảnh.

Dốc Thẩm Mã. Ảnh: @myha_ng

Làng văn hóa Lũng Cẩm và Nhà của Pao: Nằm tại khu vực Sủng Là, nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường, hàng rào đá và không gian sinh hoạt mang đậm dấu ấn văn hóa người Mông. Nhà của Pao cũng là địa điểm gắn với bộ phim “Chuyện của Pao”, thu hút nhiều người yêu điện ảnh và du lịch trải nghiệm. Ghé thăm vào mùa hoa, du khách có thể kết hợp khám phá kiến trúc nhà cổ, tìm hiểu đời sống bản địa và ngắm những vạt hoa quanh thung lũng.

Nhà của Pao

Cột cờ Lũng Cú và làng Lô Lô Chải: Nếu muốn đi xa hơn khỏi những điểm check-in quen thuộc, đây là hai địa điểm không nên bỏ qua. Cột cờ Lũng Cú là điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt nơi địa đầu Tổ quốc, trong khi làng Lô Lô Chải gây ấn tượng với những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương và không gian văn hóa truyền thống. Khu vực Lũng Cú cũng là một trong những nơi được bố trí trồng hoa phục vụ mùa lễ hội năm nay.

Khung cảnh Lô Lô Chải mang vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính đặc trưng của vùng núi Hà Giang. Ảnh minh họa: Hoàng Minh Đức

Lô Lô Chải vào mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất năm. Ảnh minh họa: Mận Nê

Đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế: Đã đến cao nguyên đá mà bỏ qua cung đèo nổi tiếng này thì quả là thiếu sót. Từ các điểm dừng ngắm cảnh trên đèo Mã Pí Lèng, du khách có thể phóng tầm mắt xuống hẻm vực sâu và dòng sông Nho Quế xanh biếc. Nếu có thời gian, trải nghiệm đi thuyền trên sông sẽ mang đến một góc nhìn khác về những vách núi dựng đứng của hẻm Tu Sản. Đây cũng là lựa chọn phù hợp để kết hợp trong hành trình săn hoa, bởi khu vực đường xuống bến thuyền Nho Quế nằm trong các điểm được chú trọng tạo cảnh quan mùa lễ hội.

Hoa tam giác mạch khoe sắc rực rỡ quanh Dốc Thẩm Mã

Phố cổ Đồng Văn: Sau một ngày đi qua các cung đường núi, du khách có thể trở về khu phố cổ để nghỉ ngơi, ăn uống và khám phá nhịp sống địa phương. Những ngôi nhà cổ, dãy phố mang kiến trúc truyền thống và không khí vùng cao khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân thuận tiện cho hành trình nhiều ngày.

Khung cảnh non xanh nước biếc của sông Nho Quế. Ảnh: Trang Nguyễn

Đến Tuyên Quang mùa hoa, ăn gì cho đúng điệu vùng cao?

Bên cạnh cảnh sắc, ẩm thực cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của chuyến đi. Trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi mang hương vị núi rừng thường là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích.

Cháo ấu tẩu là món ăn nổi tiếng của vùng Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Món cháo có vị béo, bùi đặc trưng, thường được nấu cùng gạo, chân giò và các loại gia vị. Củ ấu tẩu cần được sơ chế, chế biến đúng cách để loại bỏ độc tính, vì vậy du khách chỉ nên thưởng thức tại những quán ăn uy tín.

Thắng cố cũng là món ăn mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng cao. Món ăn thường được nấu trong nồi lớn với các loại thịt, nội tạng và gia vị đặc trưng, thích hợp để thưởng thức khi đi theo nhóm. Nếu chưa quen hương vị, bạn có thể gọi một phần nhỏ để thử trước.

Cháo ấu tẩu

Ngoài ra, du khách có thể tìm bánh tam giác mạch, mèn mén, thịt trâu gác bếp, thịt lợn bản, gà đen và các món rau địa phương trong thực đơn của nhiều quán ăn tại Đồng Văn và những điểm dừng chân trên cung đường. Những món nóng như lẩu gà đen hay lẩu cá cũng khá phù hợp cho bữa tối khi thời tiết vùng cao trở lạnh.

Nếu muốn tìm một địa chỉ ăn uống tại khu vực Đồng Văn, du khách có thể tham khảo Giàng Quán, nơi được khách du lịch đánh giá tích cực với các món lẩu; hoặc Nhà hàng Tùng Phúc, một lựa chọn phục vụ món ăn địa phương và lẩu gà đen. Nên liên hệ trước để hỏi thực đơn, giá cả và tình trạng phục vụ trong thời gian cao điểm lễ hội.

Thịt trâu gác bếp

Lợn cắp nách

Đừng quên dành thời gian dạo quanh phố cổ Đồng Văn, thưởng thức một tách cà phê nóng và mua một vài đặc sản địa phương làm quà. Mật ong bạc hà, chè Shan tuyết, bánh tam giác mạch và các sản phẩm thủ công truyền thống đều là những gợi ý đáng cân nhắc.

Di chuyển đến mùa hoa tam giác mạch như thế nào?

Từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn xe khách giường nằm hoặc xe cabin đi Hà Giang, với thời gian di chuyển thường khoảng 6-7 giờ tùy chuyến và điều kiện giao thông. Sau khi đến khu vực trung tâm Hà Giang, bạn tiếp tục hành trình lên cao nguyên đá theo Quốc lộ 4C, đi qua Quản Bạ, Yên Minh rồi đến Đồng Văn.

Có hai phương án phổ biến để khám phá các điểm ngắm hoa. Nếu đi theo nhóm bạn và có kinh nghiệm chạy xe đường đèo, bạn có thể thuê xe máy tại địa phương để chủ động dừng chân chụp ảnh. Tuy nhiên, cung đường có nhiều đoạn quanh co, dốc và tầm nhìn hạn chế, nên cần kiểm tra xe kỹ, giữ tốc độ an toàn và tránh di chuyển khi trời tối hoặc thời tiết xấu.

Ảnh: Xã Phố Bảng.

Với gia đình, nhóm đông người hoặc những ai chưa quen địa hình miền núi, thuê ô tô có tài xế địa phương hoặc đặt tour trọn gói sẽ thuận tiện hơn. Phương án này giúp giảm áp lực lái xe, đồng thời dễ sắp xếp lịch trình qua các điểm như dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, Cột cờ Lũng Cú và sông Nho Quế.

Về lịch trình, chuyến đi 3 ngày 2 đêm là lựa chọn tương đối phù hợp. Ngày đầu tiên có thể di chuyển từ Hà Giang qua Quản Bạ, Yên Minh, dốc Thẩm Mã và Sủng Là trước khi nghỉ tại Đồng Văn. Ngày thứ hai dành cho Cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, phố cổ Đồng Văn và cung đường Mã Pí Lèng. Ngày cuối cùng, bạn có thể thong thả ăn sáng, mua đặc sản rồi quay về Hà Giang để trở lại Hà Nội.

Ảnh: Xã Phố Bảng.

Nếu muốn tham dự lễ khai mạc tối 25/10, du khách nên đặt phòng sớm vì đây là thời điểm có thể thu hút đông người đến khu vực Đồng Văn. Mùa hoa dự kiến kéo dài đến hết tháng 12, nhờ cách gieo trồng gối đợt, nên những người không đi được vào tuần khai mạc vẫn có thể cân nhắc các thời điểm khác trong mùa.

Với quy mô khoảng 400 ha hoa, hàng loạt điểm tham quan nổi tiếng và chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài qua nhiều tháng, mùa hoa tam giác mạch năm nay là dịp để khám phá một Tuyên Quang vừa hùng vĩ, thơ mộng, vừa giàu bản sắc. Và đôi khi, điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi không chỉ là bức ảnh giữa cánh đồng hoa, mà còn là cảm giác được đi qua những cung đường đá, gặp gỡ người dân bản địa và thưởng thức những món ăn nóng hổi giữa tiết trời vùng cao.