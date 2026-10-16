Quyết định mới của Nhã Phương

Nhã Phương vốn là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng nhờ sự nghiệp diễn xuất lẫn cuộc sống hôn nhân bên Trường Giang. Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục được nhắc tên giữa những tranh luận xoay quanh ông xã. Trong khi Trường Giang chưa có động thái công khai đáng chú ý, Nhã Phương vẫn xuất hiện tại các sự kiện và gặp gỡ hội bạn thân.

Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Nhã Phương liên tục mỉm cười, vui vẻ tương tác với những người xung quanh. Diện mạo tươi tắn cùng phong thái thoải mái của bà xã Trường Giang nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Nhã Phương tươi rói khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây

Đáng chú ý, Nhã Phương còn chia sẻ quyết định thử sức ở một lĩnh vực mới. Nữ diễn viên lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo casting model, trực tiếp quan sát và đánh giá các ứng viên tham gia buổi tuyển chọn. Trên trang cá nhân, cô hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên Phương được thử sức ở một vai trò mới: giám khảo casting model. Một trải nghiệm thật đặc biệt và cũng mang đến cho Phương rất nhiều cảm xúc. Sau buổi casting, Phương càng tin rằng, để tỏa sáng thì không nhất thiết phải cao bao nhiêu hay có nhiều kinh nghiệm thế nào. Đôi khi, chỉ cần dám thử, dám thể hiện bản thân và tin vào chính mình, chúng ta đã có một khởi đầu thật đẹp rồi”.

Đây là trải nghiệm mới mẻ với Nhã Phương sau nhiều năm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực diễn xuất. Trong thời gian qua, Nhã Phương vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ngoài ra, nữ diễn viên đang có thêm những trải nghiệm mới bên cạnh công việc quen thuộc.

Đây là lần đầu Nhã Phương thử sức với vai trò giám khảo casting model

Nhã Phương không có bất kì chia sẻ nào liên quan đến những ồn ào của chồng

Tình hình của Nhã Phương

Khi những ồn ào liên quan đến Trường Giang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhã Phương cũng vướng tranh luận liên quan đến một nhãn hàng từng hợp tác. Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên đã lên tiếng phản hồi, đồng thời mong muốn các thông tin được chia sẻ cần có cơ sở xác thực. Cô bày tỏ: “Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được đưa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên”.

Sau khi lên tiếng, nữ diễn viên tiếp tục tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè và cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong những lần xuất hiện gần đây, bà xã Trường Giang giữ thái độ khá thoải mái, không chia sẻ thêm về những tranh luận đang diễn ra mà tập trung vào công việc cá nhân.

Nhã Phương vẫn đều đặn tham gia hoạt động showbiz

Đáng chú ý, trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, Nhã Phương xuất hiện cùng Thuý Ngân và Hoàng Oanh thay vì đồng hành với Trường Giang như một số năm trước. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh mọi động thái của hai vợ chồng đều được cư dân mạng quan tâm.

Nhìn chung, Nhã Phương vẫn duy trì nhịp sống tương đối bình lặng, tiếp tục công việc và dành thời gian cho những mối quan hệ thân thiết. Dù liên tục bị réo tên trên mạng xã hội, nữ diễn viên không có thêm nhiều chia sẻ về những ồn ào đang diễn ra. Trong khi đó, câu chuyện xoay quanh Trường Giang và Nhã Phương vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Cuộc sống cá nhân của Nhã Phương không có quá nhiều biến động

Ảnh: FBNV