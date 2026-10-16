"Cô thư ký xinh đẹp" ở biệt thự 200 tỷ: 47 tuổi tính chuyện dưỡng già, tập chơi trống để thư giãn

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979, đăng quang Hoa khôi Thể thao 1995 và từng gây chú ý với bộ phim Cô thư ký xinh đẹp. Sau gần hai thập kỷ rời màn ảnh, cô tập trung kinh doanh, đồng thời xây dựng cuộc sống bên chồng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và hai con trai.

Tuổi 47 tính chuyện dưỡng già

Hiện tại, nữ doanh nhân sống cùng gia đình và mẹ chồng ngoài 80 tuổi trong căn biệt thự rộng gần 600m² tại TP.HCM trị giá khoảng 200 tỷ đồng, vừa cải tạo xong đầu năm 2026. Từng nhiều lần đổi chỗ ở, vợ chồng cô quyết định chọn nơi đây làm chốn dừng chân lâu dài.

Cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con trai - Ảnh: FBNV

Khi sửa nhà, Thu Hương chủ động lắp thang máy, điều chỉnh không gian cho mẹ chồng sinh hoạt thuận tiện, đồng thời tính trước nhu cầu của hai vợ chồng lúc về già: "Vợ chồng tôi vốn là những người thích sự mới mẻ, từng chuyển nhà nhiều lần. Nhưng chuyển về đây, cả hai quyết định gắn bó lâu dài, dưỡng già tại đây. Không gian sống ở khu vực này rất thoải mái, hàng xóm dễ thương".

Bên cạnh cải tạo nơi ở, Thu Hương bố trí khu tập thể thao ngoài trời để rèn luyện sức khỏe. Mỗi sáng, cô dành 2 tiếng ở phòng gym và chiều tối thường chơi pickleball. Nữ doanh nhân cũng chủ động điều chỉnh nhịp sinh hoạt sau thời gian dài làm việc với cường độ cao.

"Sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, từ năm 2023, tôi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ nhịp sống, ưu tiên cho bản thân. Với tôi bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi cũng thường khuyến khích chồng, mẹ chồng cùng tập luyện thể thao", Thu Hương chia sẻ trên Dân trí.

Song song đó, cô chú trọng nuôi dưỡng tinh thần khi ra mắt cuốn sách "Khỏe đẹp từ gốc" vào tháng 7/2025, dành thời gian đọc sách tại thư viện riêng, học chơi trống để kết nối với hai con trai vốn yêu thích guitar và piano. Những lựa chọn này cho thấy Hoa khôi Thể thao ngày nào đang tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên bên gia đình.

Thu Hương học chơi trống để kết nối cùng các con và có thêm phút giây thư giãn - Ảnh: NVCC

Tuổi trung niên cần chuẩn bị gì để "sống khỏe tuổi già"?

Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho công việc, con cái, không ít người chỉ nghĩ đến sức khỏe tuổi già khi khả năng vận động bắt đầu suy giảm. Trong khi đó, việc chuẩn bị có thể bắt đầu sớm hơn, từ những thay đổi trong sinh hoạt thường ngày.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lão hóa khỏe mạnh là quá trình duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân, di chuyển, học hỏi cùng việc giữ kết nối xã hội. Chính vì thế, sự chuẩn bị cho tuổi hưu không chỉ đơn thuần là chuyện nhà cửa hay khoản tiết kiệm tích lũy.

Rèn luyện thể chất và dinh dưỡng hợp lý

Nền tảng quan trọng nhất là duy trì cơ bắp, sức bền và khả năng giữ thăng bằng. WHO khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên nên vận động aerobic cường độ vừa từ 150 đến 300 phút mỗi tuần, hoặc 75 đến 150 phút ở cường độ mạnh. Song song đó, người cao tuổi cần tập sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần, đồng thời rèn luyện thăng bằng kết hợp sức mạnh tối thiểu 3 ngày.

Tuy nhiên, người già không nhất thiết phải tập nhiều giờ mỗi ngày. WHO lưu ý người ít vận động nên bắt đầu nhẹ nhàng rồi tăng dần qua các bài tập như đi bộ, làm vườn hay đạp xe. Với người có bệnh mạn tính hay hạn chế vận động, mức tập cần điều chỉnh theo thể trạng và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh vận động, dinh dưỡng và sự phục hồi cũng đóng vai trò then chốt. Ủy ban Olympic Quốc tế cảnh báo việc thiếu hụt năng lượng so với mức tiêu hao khi vận động kéo dài có thể gây suy giảm sức khỏe xương, miễn dịch, chuyển hóa năng lượng và khả năng phục hồi.

Ngoài ra, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người có bệnh tim hoặc bất thường mạch máu tiềm ẩn có thể gặp biến cố nguy hiểm khi gắng sức. Do đó, việc tập luyện ở tuổi trung niên cần đi kèm chế độ ăn phù hợp, thời gian nghỉ ngơi và thăm khám sức khỏe định kỳ.

Cải thiện không gian và chăm sóc tinh thần

Song song với thể chất, việc chuẩn bị một không gian sống an toàn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Viện Quốc gia về Lão hóa Mỹ (NIA) khuyến nghị các gia đình chủ động cải thiện nhà cửa bằng cách lắp thêm tay vịn, tăng cường ánh sáng khu vực cầu thang, xử lý sàn nhà trơn trượt và loại bỏ vật cản dễ gây vấp ngã. Việc rà soát kỹ những vị trí nguy hiểm sẽ giúp người già di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Với những gia đình có cha mẹ lớn tuổi, NIA gợi ý nên đánh giá chính xác khả năng tự tắm rửa, thay quần áo cũng như khả năng di chuyển. Từ đó, người thân có thể điều chỉnh không gian ở cho phù hợp và phân chia trách nhiệm chăm sóc giữa các thành viên. Một ngôi nhà lý tưởng cho tuổi già không nhất thiết phải quá rộng hay đắt tiền mà chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần cũng đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe người cao tuổi. NIA chỉ ra rằng người già vẫn có thể tiếp thu kỹ năng mới và cải thiện trí nhớ thông qua các lớp học hay hoạt động cộng đồng. Đồng thời, những sinh hoạt gắn kết giữa các thế hệ như cùng đọc sách, đi bộ hay nấu ăn sẽ giúp cha mẹ duy trì niềm vui sống tự chủ khi về già.