Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (SN 1951, quê Nha Trang) là một trong những doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến với vai trò phong cách đầu tiên thương hiệu xa xốc quốc tế như Chanel, Dior, Burberry... về phân phối tại thị trường trong nước. Trước khi xây dựng doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, ông từng làm thanh tra tài chính cho hãng Boeing (Mỹ) và giữ vị trí Tổng đại diện Hãng hàng không Philippines Airlines. Năm 1985, ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán, thúc đẩy mở đường thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Việt Nam và Philippines, ghi dấu ấn trong hoạt động kết nối hàng không và kinh tế giữa hai nước.

Ông có 8 người, nhiều người được công ty biết đến nhờ hoạt động kinh doanh, phong cách sống và sự xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài hình dung về cuộc sống kín tiếng của siêu giàu, gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn mời mời vẫn chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường, đặc biệt trong các dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng. Qua đó, công chúng có cơ hội ngưỡng ngưỡng dù cơ cách yên thế của gia đình, từ kiến trúc dinh thự mang phong phong châu Âu đến khuôn viên rộng rãi hướng sông Sài Gòn. Không gây ấn tượng bởi quy mô, nơi đây còn thu hút sự chú ý bởi cách bài trí sang trọng và những tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Toàn cảnh biệt thự 2.500m² ở TP.HCM

Dinh thự của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn tọa lạc tại Thảo Điền, khu vực nổi tiếng với những biệt thự cao cấp và bất động sản phẩm đỏ bậc nhất TP.HCM. Cơ sở hạ tầng có tổng diện tích cư dân khoảng 2.500m2, trong đó biệt thự chính cao 3 tầng, rộng khoảng 500m2. Đáng chú ý, khu nhà sở hữu ba mặt hướng ra sông Sài Gòn, mang đến không gian thoáng đãng cùng tầm nhìn rộng mở. Qua những hình ảnh được chụp từ bên ngoài hay góc flycam từ trên cao, dinh thự càng gây ấn tượng bởi quy mô độ cao và vị trí đạt địa chỉ. Thông qua những hình ảnh được con gái Tiên Nguyễn cùng các nàng dâu trong gia đình như Tăng Thanh Hà, Linh Rin chia sẻ mỗi dịp lễ Tết, công chúng cũng có bệt ngưỡng phần nào không gian sống sang trọng, riêng tư của gia đình tỷ phú.

Cơ sở hoành tráng của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Dinh thự được trang hoàng lộng lẫy trong dịp Tết 2026

Dinh thự được bảo vệ phổi linh trong ngày cưới của “ái nữ” Tiên Nguyễn

Bên trong dinh thự có hồ bơi ngoài trời với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, tạo nên không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp. Khuôn viên rộng rãi cũng tích hợp sân tennis, khu vực tổ chức tiệc ngoài trời và bến neo đậu du thuyền riêng bên sông, góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích xa hoa của gia đình tỷ phú.

Dinh thự rộng 500m2 là điểm nổi bật trong khuôn viên rộng 2.500m2 của gia đình tỷ lệ giàu có. Công trình gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo, những hàng cột lớn cùng đường phèn, hoa văn được chăm chút tỉ mỉ, mang đậm hơi thở kiến trúc cổ điển châu Âu. Lối cầu thang dẫn lên nhà với những đường cong giảm lạm dụng càng tôn lên bề thế, xa hoa của công trình. Bao quanh dinh thự là những hàng cây xanh mát, tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa hài hòa với cảnh quan.

Khắp viên dinh thự được bố trí những bộ bàn ghế ngoài trời, vừa tạo điểm dừng chân thư giãn, vừa mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra sông Sài Gòn. Đây là nơi các thành viên trong gia đình có thể ngồi trò chuyện, thưởng trà hay tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi giữa không gian xanh mát, yên bình.

Không gây ấn tượng bởi quy mô thế giới, nội thất trong biệt thự cũng tỏa ra vẻ xa hoa, cầu kỳ. Phòng khách được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với hệ cột lớn, cầu thang thoải mái thương mại, lan can sắt nghệ thuật cùng nhiều chi tiết trang trí mạ vàng bắt mắt. Từ bộ bàn ghế, cụm đèn đến các món đồ trang trí đều được lựa chọn đồng điệu, góp phần tạo nên tổng thể sang trọng, đậm dấu ấn cổ điển. Đặc biệt, gia đình tỷ lệ giàu có còn dành riêng một khu vực để trưng bày những món đồ cổ có giá trị, càng làm nổi bật gu thẩm mỹ và đầu tư cho không gian sống. Từng góc trong dinh thự đều phản ánh phảng phất vẻ vương giả, chiều thế, tiêu đề như những tòa lâu đài xa hoa thường thấy trong kiến trúc châu Âu.

Tổ ấm hoành tráng của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng được phóng to Hàn Quốc

Năm 2015, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc từng thực hiện phóng sự về doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cuộc sống của thượng lưu Việt Nam. Trong chương trình, nhiều góc bên trong dinh thự của gia đình tỷ lệ giàu có được lộ diện, từ cổng vào, phòng khách, cầu thang đến khu vực làm việc. Qua những thước phim được phát sóng, thùng rỗng giả phong cách kiến trúc châu Âu xuyên suốt tiến trình, nổi bật với những chi tiết trang trí cầu kỳ cùng cách bài trí nội thất sang trọng, bề thế. Ở thời điểm đó, đây cũng là dịp hiếm hoi hoi công chúng được nhìn thấy tương đối rõ ràng không gian sống của gia đình doanh nhân nổi tiếng.

Hơn một thập kỷ trôi qua, cơ yên tĩnh gây ấn tượng bởi vẻ xa hoa, bề thế và phong cách kiến trúc mang dấu ấn riêng. Mỗi lần xuất hiện qua những hình ảnh được các thành viên gia đình chia sẻ, dinh dưỡng lại thu hút sự chú ý của không gian rộng lớn cùng những góc bài trí sang trọng, khiến chúng công không từ trầm say về cuộc sống của một trong những gia đình giàu có bậc nhất Việt Nam.