Chủ của Nón Sơn là ai?

Nhắc đến Nón Sơn, nhiều người dễ dàng nhớ ngay đến những cửa hàng màu hồng nổi bật tại các tuyến phố lớn, đặc biệt là những vị trí góc ngã ba, ngã tư. Thương hiệu chuyên sản xuất mũ bảo hiểm, nón thời trang cao cấp này đã hiện diện trên thị trường Việt Nam 30 năm nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết người đứng sau chuỗi cửa hàng quen mặt này là ai.

Một cửa hàng Nón Sơn. Ảnh: Nón Sơn.

Nón Sơn (Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn) do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Sơn và Nguyễn Thị Thu Hà sáng lập. Hiện, Nón Sơn có trụ trở chính ở 199 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Tp.Hồ Chí Minh. Theo nhiều nguồn tin, vào tháng 2/2020, vốn điều lệ của Nón Sơn được tăng từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng với 2 thành viên góp vốn là ông Trần Anh Sơn - sở hữu 79,09% vốn và bà Nguyễn Thị Thu Hà, sở hữu 20,91% vốn còn lại.

Năm 1992, ông Sơn từ Hà Nội vào TP.HCM. Trong những ngày hè oi bức, ông tìm mãi nhưng không mua được chiếc mũ che nắng ưng ý. Từ trải nghiệm đó, ông và vợ nảy ra ý tưởng kinh doanh mũ nón.

Thời điểm ấy, bà Nguyễn Thị Thu Hà đang làm tiếp viên hàng không, phụ trách nhập hàng từ Hàn Quốc. Trong khi đó, ông Sơn mang hàng đi bỏ mối, ký gửi tại các cửa hàng quần áo. Sau khoảng 3 năm kinh doanh bằng hình thức nhập hàng về bán, hai vợ chồng nhận thấy người tiêu dùng có nhu cầu đa dạng hơn về mẫu mã, từ đó quyết định đầu tư sản xuất.

Ông Trần Anh Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Năm 1996, thương hiệu Nón Sơn được đăng ký, lấy tên theo chính nhà sáng lập Trần Anh Sơn. Ông cũng tự thiết kế logo với hình ảnh hai chiếc nón úp vào nhau.

Những sản phẩm đầu tiên của Nón Sơn chủ yếu là nón vải dành cho nữ. Đây cũng là một trong những lý do vợ chồng nhà sáng lập lựa chọn màu hồng làm màu sắc nhận diện thương hiệu. Về sau, danh mục sản phẩm được mở rộng, từ nón thời trang đến mũ bảo hiểm và nhiều dòng mũ nón phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Sau 30 năm phát triển, Nón Sơn trở thành thương hiệu quen thuộc trên thị trường mũ nón Việt Nam.

Theo thông tin công khai trên website, Nón Sơn hiện có 195 cửa hàng trải rộng trên toàn quốc, tập trung tại nhiều tuyến phố lớn và những vị trí có độ nhận diện cao, không ít điểm bán nằm tại góc ngã ba, ngã tư hoặc trên những tuyến đường đông người qua lại. Cùng với mặt tiền màu hồng đặc trưng, các cửa hàng này tạo nên dấu hiệu nhận diện khá riêng giữa nhiều thương hiệu thời trang khác.

Bên cạnh nón vải và các dòng nón thời trang, Nón Sơn còn phát triển mũ bảo hiểm, nón phớt, nón vành, nón kết, nón len và những sản phẩm phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau. Thương hiệu cũng hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ trẻ em đến người trưởng thành, đồng thời khai thác những thị trường ngách như nón dành cho hoạt động thể thao, dã ngoại hay các dịp đặc biệt.

Dù đứng sau một thương hiệu có độ nhận diện cao trên thị trường, vợ chồng ông Trần Anh Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hà lại khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Thay vào đó, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành (CEO) là người thường xuyên xuất hiện, trao đổi với truyền thông về hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng và những vấn đề liên quan đến thương hiệu.

Ông Nguyễn Ngọc Tý

Tổng hợp