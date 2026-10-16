Thu nhập của nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam

NSƯT Phạm Khánh Ngọc là một trong những giọng soprano (nữ cao) nổi bật của sân khấu opera Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi, sau đó theo đuổi con đường thanh nhạc chuyên nghiệp và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM năm 2014.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc là một trong những giọng soprano (nữ cao) nổi bật của sân khấu opera Việt Nam

Trong sự nghiệp, Phạm Khánh Ngọc từng giành giải Nhì Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM năm 2013, hai Huy chương Vàng tại Cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 và giải Nhất nội dung hát thính phòng - nhạc kịch tại Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu năm 2019. Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Đáng chú ý, năm 2016, nữ nghệ sĩ giành giải Nhì bảng chuyên nghiệp tại SLO-ASEAN Vocal Competition ở Singapore, vượt qua 42 thí sinh và nhận khoản tiền thưởng 7.500 USD. Bên cạnh các giải thưởng, Phạm Khánh Ngọc còn có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO), đồng thời tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Phạm Khánh Ngọc từng nhiều lần giành được các giải thưởng âm nhạc quốc tế, trong đó có giải Nhì bảng chuyên nghiệp tại SLO-ASEAN Vocal Competition ở Singapore

Năm 2023, Phạm Khánh Ngọc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú khi mới 36 tuổi, trở thành nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10. Sinh năm 1988, nữ nghệ sĩ được vinh danh sau nhiều năm theo đuổi opera và đạt thành tích tại các cuộc thi thanh nhạc trong nước, quốc tế. Tính đến hiện tại, nữ nghệ sĩ là nữ ca sĩ trẻ nhất đang giữ danh hiệu NSƯT.

Năm 2023, Phạm Khánh Ngọc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và nữ nghệ sĩ là nữ ca sĩ trẻ nhất đang giữ danh hiệu NSƯT

Không theo đuổi dòng nhạc đại chúng, Phạm Khánh Ngọc xây dựng sự nghiệp chủ yếu từ chuyên môn opera và thanh nhạc cổ điển. Nữ nghệ sĩ từng biểu diễn tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, góp mặt trong các chương trình hòa nhạc, sự kiện giao lưu văn hóa và hoạt động ngoại giao nghệ thuật. Những chuyến lưu diễn này mở rộng cơ hội nghề nghiệp của cô bên cạnh công việc biểu diễn trong nước.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc đã nhiều lần đi lưu diễn khắc quốc gia trên thế giới

Phạm Khánh Ngọc từng xuất hiện tại những không gian biểu diễn lớn như Esplanade Theatres on the Bay ở Singapore và Wiener Konzerthaus tại Áo. Năm 2023, cô còn tham gia đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn tại Italia trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong quá trình hoạt động, Phạm Khánh Ngọc từng được mời biểu diễn tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và Trung Đông như Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hungary, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ai Cập. Nữ nghệ sĩ cũng xuất hiện tại những không gian biểu diễn lớn như Esplanade - Theatres on the Bay ở Singapore và Wiener Konzerthaus tại Áo.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc biểu diễn ở KBS Concert Hall

Hàn Quốc là một trong những điểm đến đáng chú ý trong hành trình biểu diễn quốc tế của NSƯT Phạm Khánh Ngọc. Cô từng góp mặt tại Peace Concert và biểu diễn ở KBS Concert Hall. Đáng chú ý, phần trình diễn trong khuôn khổ Peace Concert lần thứ 6 năm 2018 được ghi hình và phát sóng trên đài KBS của Hàn Quốc.

Bên cạnh biểu diễn, công việc giảng dạy thanh nhạc cũng là nguồn thu đáng chú ý của NSƯT Phạm Khánh Ngọc. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành và cao học tại Nhạc viện TP.HCM, cô tiếp tục gắn bó với công tác đào tạo tại ngôi trường này, đồng thời tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sài Gòn. Với vai trò giảng viên, nữ nghệ sĩ có nguồn thu từ công việc chuyên môn bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh biểu diễn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc còn là giảng viên của Nhạc viện TP.HCM

NSƯT Phạm Khánh Ngọc từng chia sẻ rằng do là viên chức nên tiền lương của cô được tính theo quy định của Nhà nước. Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn cho biết mình không có nhà lầu, xe hơi như nhiều đồng nghiệp, nhưng cảm thấy viên mãn với những gì đang có.

Sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc cổ điển, NSƯT Phạm Khánh Ngọc tiếp tục duy trì song song hoạt động biểu diễn và giảng dạy. Với nữ nghệ sĩ, sự nghiệp được xây dựng từ quá trình đào tạo bài bản, những giải thưởng chuyên môn và cơ hội đứng trên các sân khấu quốc tế.



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