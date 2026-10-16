Màn ra mắt siêu xe Tesla Roadster siêu điên rồ đang khiến cả thế giới sửng sốt

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm diễn ra ngày 15/10 tại một cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở Texas (Mỹ), Elon Musk giới thiệu mẫu Roadster mới với thiết kế hai chỗ ngồi cùng loạt tính năng được cho là chưa từng xuất hiện trên một chiếc ô tô thương mại.

Trong màn trình diễn, chiếc xe sử dụng lực hút bên dưới để leo lên một đường dốc dựng đứng, treo ngược mình trước khi xoay khỏi mép dốc, lộn vòng trên không rồi sử dụng các luồng khí phụt để tiếp đất.

Chiếc xe cũng dùng hệ thống này để bật qua một hàng ô tô Tesla đang đỗ sát nhau. Sau đó, các luồng khí phụt phía sau giúp Roadster tăng tốc lên 60 dặm/giờ trong chưa đầy 1 giây.

Clip: Youtube/@Tesla

Clip: Youtube/@Tesla

Đáng chú ý, trong toàn bộ màn trình diễn, chiếc xe không có người điều khiển bên trong. Musk giải thích với khán giả rằng cách làm này nhằm “đảm bảo chúng tôi sẽ không giết bất kỳ ai”.

“Không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ thành công, tôi nói thật đấy. Có lẽ nó sẽ hoạt động, nhưng nếu không, chúng ta vẫn đang ở một khoảng cách an toàn”, ông nói.

Theo Musk, Roadster sử dụng 10 vòi phun cùng các bình khí nén siêu cao áp để tạo lực đẩy, vừa giúp xe bật lên không trung, vừa hỗ trợ tăng tốc nhanh khi di chuyển trên mặt đất. Ông mô tả công nghệ này là kết quả của sự hợp tác giữa “hãng xe tốt nhất thế giới và công ty tên lửa tốt nhất thế giới”.

Musk cho biết Tesla dự kiến đưa mẫu xe vào sản xuất năm 2028. Tuy nhiên, lịch sử phát triển sản phẩm của hãng cho thấy nhiều mốc thời gian do ông công bố trước đây đã không được thực hiện đúng hạn, thậm chí chậm hơn dự kiến nhiều năm.

Tại sự kiện, vị tỷ phú cũng nói với những người hâm mộ Tesla rằng ông cần khán giả chứng kiến tận mắt để chứng minh màn trình diễn không phải sản phẩm của AI hay công nghệ mô phỏng. “Các bạn có thể tự hào kể với mọi người rằng mình đã tận mắt chứng kiến, bởi ngay cả những gì mắt thấy cũng khó khiến người ta tin là sự thật”, ông nói.

Dù màn trình diễn diễn ra theo kịch bản, khả năng Roadster thực sự có thể bay như một phương tiện hàng không vẫn chưa được chứng minh. Chiếc xe chưa thực hiện màn bay đường dài và những gì được thể hiện chủ yếu là khả năng bật lên, lộn vòng hoặc vượt chướng ngại vật trong thời gian ngắn.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) đã đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, việc phát triển một phương tiện vừa có thể lưu thông hợp pháp trên đường bộ, vừa thực hiện những chuyến bay thực sự vẫn đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật.

Roger Conner, người phụ trách mảng hàng không thẳng đứng tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian, nhận định với CNN trước sự kiện rằng máy bay rất nhạy cảm với trọng lượng, trong khi phương tiện đường bộ cần các bộ phận như cản xe và vùng biến dạng để hấp thụ lực khi va chạm.

Theo ông, một phương tiện lai giữa ô tô và máy bay có nguy cơ vừa hoạt động kém hiệu quả trên không, vừa vận hành không tốt trên đường bộ, đồng thời có giá thành đắt đỏ.

Một dự án xe bay khác đang được phát triển bởi công ty khởi nghiệp Alef tại California. Phương tiện này đã có thể cất lên không trung nhờ 8 cánh quạt, gồm 4 cánh phía trước và 4 cánh phía sau. Tuy nhiên, xe chỉ nặng khoảng 254 pound (115 kg), nhẹ hơn rất nhiều so với một chiếc Tesla Roadster, và chỉ chở được một người có trọng lượng thấp hơn trọng lượng của chính phương tiện.

Trước màn trình diễn của Tesla, CEO Alef Jim Dukhovny cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu Roadster có thể rời khỏi mặt đất. Dù vậy, theo ông, việc bật lên không trung không đồng nghĩa với khả năng bay thực sự.

“Điều đó hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, phần khó nhất đối với tất cả các phương tiện eVTOL là quá trình chuyển từ cất lên theo phương thẳng đứng sang di chuyển về phía trước. Quá trình này đòi hỏi sự kiểm soát cực kỳ cẩn thận để không mất lực nâng và bảo đảm phương tiện ổn định”, Dukhovny giải thích.

Conner cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng một chiếc ô tô được cấp phép lưu thông trên đường như Roadster có thể bay đến bất cứ nơi nào chủ sở hữu muốn.

“Chúng ta không nói về một chuyến bay duy trì liên tục. Về cơ bản, chúng ta đang nói đến việc bật nhảy”, ông nhận định.

Những câu hỏi về khả năng bay đường dài, độ ổn định, tính an toàn và hiệu quả vận hành vì thế vẫn là thách thức lớn đối với tham vọng biến ô tô thành phương tiện có thể di chuyển cả trên đường bộ lẫn trên không của Tesla.

Nguồn: CNN