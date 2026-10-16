Elon Musk vừa khiến cả thế giới sửng sốt: Ô tô lộn ngược, bật "như tôm" giữa không trung rồi bay đáp đất nhẹ tênh

Ngày 15/10 (theo giờ Mỹ), Tesla tổ chức sự kiện giới thiệu Roadster thế hệ mới tại cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở bang Texas, đánh dấu màn tái xuất của mẫu siêu xe điện được công bố lần đầu từ năm 2017.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn khả năng bay của chiếc Roadster. Mẫu xe lao lên một đường dốc cong khổng lồ, tiếp tục di chuyển trong tư thế lộn ngược nhờ hệ thống tạo lực hút dưới gầm, sau đó rời khỏi đường dốc, xoay giữa không trung và tiếp đất bằng bốn bánh.

Trong màn biểu diễn khác, Roadster còn bật lên không trung, vượt qua hàng loạt mẫu xe Tesla đang đỗ bên dưới.

Tesla ra mắt xe Roadster. Nguồn: Tesla Live

Theo Tesla, công nghệ này sử dụng các vòi phun khí nén áp suất cao để tạo lực đẩy và điều chỉnh tư thế xe khi rời mặt đất. Hệ thống được phát triển với sự hợp tác giữa các kỹ sư Tesla và SpaceX.

"Về cơ bản, nó có thể bay như tên lửa", Elon Musk tuyên bố tại sự kiện. Sau màn trình diễn thành công, ông hài hước nói: "Chà, nó đã hoạt động".

Đáng chú ý, Tesla còn công bố đoạn thử nghiệm cho thấy Roadster tăng tốc từ 0 lên 97 km/h chỉ trong 0,81 giây. Tuy nhiên, kết quả này chưa được kiểm chứng độc lập.

Roadster là dòng siêu xe thể thao chạy điện hai chỗ ngồi của Tesla, được phát triển với mục tiêu đạt hiệu suất vận hành vượt trội. Phiên bản thế hệ mới sở hữu thiết kế khí động học và tích hợp công nghệ điều khiển lấy cảm hứng từ lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Dù màn ra mắt gây chú ý, Tesla chưa công bố giá bán chính thức hoặc thông số đầy đủ của phiên bản thương mại. Elon Musk cho biết hãng hướng tới đưa Roadster vào sản xuất năm 2028, sau nhiều lần trì hoãn.

Tham khảo: Teslaoracle, CNN