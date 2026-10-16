Ăn bớt, thi công cẩu thả tại 2 khu chung cư, một công ty thang máy Trung Quốc bị xử lý, cảnh sát vào cuộc điều tra

Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) phát hiện 48 thang máy tại 2 khu chung cư bị thiếu bộ phận khung cửa chống cháy sau khi nhà thầu Taizoom Elevator thay thế thiết bị. Cơ quan chức năng nghi ngờ đơn vị này có dấu hiệu cẩu thả nghiêm trọng, khai báo sai và có thể vi phạm hình sự.

Theo cơ quan dịch vụ điện và cơ khí Hồng Kông, các đợt kiểm tra đột xuất phát hiện nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong dự án thay thang máy tại khu Tsui Ping, quận Kwun Tong, và khu Pok Hong, quận Sha Tin.

Tại khu Pok Hong, 39 thang máy được thay thế trong giai đoạn từ tháng 5/2025 đến tháng 7 năm nay bị ảnh hưởng. Chín thang máy khác tại khu Tsui Ping, được thay trong khoảng tháng 2-7, cũng gặp tình trạng tương tự.

Cơ quan chức năng cho biết Taizoom đã nộp báo cáo thử nghiệm khả năng chống cháy. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các thanh tra phát hiện nhà thầu chỉ lắp cửa chống cháy mà không lắp các bộ phận khung cửa tương ứng theo yêu cầu, nhưng vẫn báo cáo công trình đã hoàn thành.

Cơ quan dịch vụ điện và cơ khí đánh giá việc thiếu các bộ phận này là lỗi thi công nghiêm trọng, vi phạm quy định hiện hành.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Taizoom có thể đã có hành vi cẩu thả nghiêm trọng hoặc sai phạm trong quá trình thay thế thang máy. Cơ quan này cho biết sẽ áp dụng các biện pháp xử lý.

Vụ việc cũng đã được chuyển cho cảnh sát để điều tra thêm. Nhà chức trách không loại trừ khả năng có hành vi phạm tội liên quan đến gian lận và khai báo sai sự thật.

Dù phát hiện thiếu bộ phận khung cửa chống cháy, cơ quan chức năng khẳng định các thang máy bị ảnh hưởng vẫn an toàn khi vận hành bình thường.

Taizoom được yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ 48 thang máy và tự chi trả chi phí lắp đặt các bộ phận còn thiếu. Công tác khắc phục dự kiến sớm bắt đầu và hoàn tất trong vòng 1 tháng.

Sở dịch vụ điện và cơ khí cũng đang tiến hành kiểm tra trên toàn Hồng Kông đối với tất cả thang máy do Taizoom lắp đặt.

Trong khi đó, Cơ quan Nhà ở Hồng Kông bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ việc và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Cơ quan này khẳng định sẽ yêu cầu Taizoom chịu trách nhiệm đối với các sai phạm liên quan.