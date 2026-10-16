Trung Quốc sắp đuổi kịp kỳ tích công nghệ của Elon Musk?: Tái hiện "đũa gắp tên lửa", tái sử dụng 20 lần, chở 25 tấn hàng hoá lên không trung

Ngày 12/10, công ty hàng không vũ trụ tư nhân Deep Blue Aerospace của Trung Quốc thông báo hoàn thành chế tạo thùng chứa nhiên liệu bằng thép không gỉ có đường kính 5 m dành cho tên lửa Nebula-2.

Đây là thùng chứa bằng thép không gỉ có đường kính lớn nhất từng được chế tạo trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tư nhân Trung Quốc. Việc hoàn thành bộ phận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển Nebula-2 - dòng tên lửa tái sử dụng được thiết kế để cạnh tranh trên thị trường phóng vệ tinh thương mại.

Theo Global Times, Nebula-2 có khả năng đưa tối đa 25 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Tầng đẩy thứ nhất sử dụng 11 động cơ Thunder-RS, tạo tổng lực đẩy khi phóng khoảng 12.446 kilonewton, trong khi tầng thứ hai được trang bị một động cơ tối ưu cho hoạt động trong môi trường chân không.

Đáng chú ý, Deep Blue Aerospace đặt mục tiêu tái sử dụng tên lửa hơn 20 lần, đồng thời phát triển hệ thống thu hồi tầng đẩy bằng "đôi đũa" cơ khí khổng lồ ngay tại bệ phóng.

Công nghệ này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống Mechazilla của SpaceX. Trong chuyến bay thử nghiệm Starship lần thứ 5, SpaceX đã sử dụng "đôi đũa" cơ khí trên tháp phóng để bắt thành công tầng đẩy Super Heavy dài khoảng 71 m khi bộ phận này quay trở lại Trái Đất.

Thay vì phải hạ cánh tại khu vực riêng biệt hoặc trên sà lan ngoài biển, tầng đẩy có thể được thu hồi trực tiếp tại tháp phóng. Phương pháp này giúp giảm nhu cầu sử dụng chân đáp, đơn giản hóa hoạt động thu hồi và tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các lần phóng tiếp theo.

Deep Blue Aerospace đang hướng tới áp dụng cơ chế tương tự cho Nebula-2 nhằm giảm chi phí vận hành và tăng tần suất phóng. Tuy nhiên, doanh nghiệp Trung Quốc mới công bố tiến độ chế tạo các bộ phận và chưa thực hiện thành công việc bắt tầng đẩy bằng cánh tay cơ khí như SpaceX.

Sau khi hoàn thành thùng chứa nhiên liệu đường kính 5 m, công ty dự kiến tiến hành thử nghiệm hệ thống động lực tầng thứ hai vào cuối năm 2026.

Dự án Nebula-2 được phát triển trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh công nghệ tên lửa tái sử dụng để phục vụ các chương trình vệ tinh internet quy mô lớn.

Nếu làm chủ được công nghệ bắt tầng đẩy trực tiếp tại tháp phóng, Deep Blue Aerospace có thể thu hẹp thêm khoảng cách với SpaceX trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng, đặc biệt ở khả năng giảm chi phí và tăng tốc độ khai thác các chuyến bay thương mại.

Theo IE