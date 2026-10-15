Cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo, có doanh nghiệp mất 26% vốn hoá chỉ sau 5 phiên

Trong 5 phiên gần nhất, cổ phiếu SK Hynix giảm 26%, Samsung mất 22%, còn Micron giảm khoảng 11%. Đà bán tháo diễn ra giữa lúc thị trường chứng khoán biến động và triển vọng ngành bán dẫn xuất hiện nhiều bất định.

Trung Quốc gia tăng sức ép cạnh tranh

Lo ngại bắt đầu xuất hiện sau khi ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc, công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm bộ nhớ máy chủ sử dụng kiến trúc mới. Thiết kế này cho phép tăng mật độ lưu trữ, làm dấy lên khả năng CXMT giành thị phần từ Samsung, SK Hynix và Micron.

Tuy nhiên, giới phân tích nghi ngờ khả năng sản xuất đại trà công nghệ mới của doanh nghiệp Trung Quốc.

Ben Barringer, Giám đốc toàn cầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, cho biết thách thức không chỉ nằm ở việc chế tạo chip mà còn ở tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn. Nếu tỷ lệ này chỉ đạt 50%, một nửa số chip sản xuất ra có thể phải loại bỏ.

Trong khi đó, Kevin Cassidy, chuyên gia phân tích cấp cao tại Rosenblatt Securities, nhận định bước tiến của CXMT khó làm thay đổi đáng kể cán cân cung - cầu trên thị trường chip nhớ.

Nguy cơ dư cung vào năm 2029

Một mối lo khác đến từ bài bình luận trên Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc, cảnh báo ngành bán dẫn cần chuẩn bị cho khả năng cơn sốt AI chậm lại và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Theo bài viết, Giáo sư Hwang thuộc Đại học Quốc gia Seoul và ông Ahn Ki-hyun, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, dự báo thị trường có thể đối mặt với làn sóng nguồn cung mới vào năm 2029. Khi đó, cạnh tranh gay gắt có thể kéo giá bán xuống và thu hẹp biên lợi nhuận.

Đến năm 2030, chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành chip nhớ thậm chí có thể kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn suy thoái.

Tỷ phú Elon Musk cũng bình luận trên mạng xã hội X rằng Trung Quốc sẽ sản xuất một lượng lớn RAM vào năm 2028. Tuy nhiên, dự báo dư cung vào năm 2029 hiện chưa được nhiều chuyên gia khác xác nhận.

Cơn sốt AI có thay đổi chu kỳ ngành chip nhớ?

Trước đây, nhu cầu chip nhớ chủ yếu đến từ các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng. Nhưng sự bùng nổ của AI đã biến linh kiện này thành thành phần quan trọng trong các hệ thống AI, chip Nvidia và trung tâm dữ liệu.

Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung hạn chế đã đẩy giá chip nhớ lên cao, góp phần thúc đẩy cổ phiếu Samsung, SK Hynix và Micron tăng mạnh trước đợt điều chỉnh hiện nay.

Cả ba doanh nghiệp đang mở rộng công suất, song việc xây dựng một nhà máy bán dẫn mới thường mất 3-5 năm. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự báo tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2028.

Counterpoint Research dự báo giá DRAM năm 2028 có thể giảm khoảng 23% so với năm 2027, nhưng vẫn cao hơn khoảng 230% so với năm 2025.

Theo Jeongku Choi, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, thị trường chip nhớ đang bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Các hợp đồng dài hạn 3-5 năm, kèm cơ chế giới hạn giá và thanh toán trước, có thể giúp hạn chế những đợt giảm giá sâu như trong quá khứ.

Dù vậy, triển vọng ngành vẫn phụ thuộc vào tốc độ phát triển AI, khả năng mở rộng sản xuất và mức độ cạnh tranh. Những lo ngại về Trung Quốc và nguy cơ dư cung tiếp tục phủ bóng lên cổ phiếu chip nhớ.

Tham khảo: CNBC