Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Israel kiện Thủ tướng Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Bar - người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel trong thời gian xảy ra vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 3 triệu shekel (gần 1 triệu USD) vào ngày 14/10.

Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Bar che giấu thông tin tình báo và không cảnh báo quân đội hoặc sơ tán những người tham dự lễ hội âm nhạc Nova.

Ông Bar bác bỏ các cáo buộc, nói thủ tướng đang cố gắng né tránh trách nhiệm về vụ tấn công, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự sau đó của Israel ở Gaza đã khiến hơn 74.300 người Palestine thiệt mạng.

Theo đơn kiện, các sĩ quan Shin Bet bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động bất thường của Hamas với quân đội vào cuối ngày 6/10/2023, và đưa ra cảnh báo lúc 3h03 sáng (giờ địa phương).

Ban Thư ký quân sự của Thủ tướng Netanyahu được cập nhật lúc 3h55 sáng, trong khi chánh văn phòng của Bar báo cáo cho Thư ký quân sự của ông ngay sau 6h sáng.

Bar phủ nhận việc nói chuyện trực tiếp với Tổng Tư lệnh quân đội Israel hoặc người đứng đầu tình báo quân sự đêm đó, trái ngược với lời kể của Thủ tướng Netanyahu.

Ông Bar thừa nhận, Shin Bet đã không lường trước được quy mô và thời điểm của vụ tấn công cũng như không đưa ra được những cảnh báo đầy đủ, đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót đó, điều đã góp phần dẫn đến việc ông từ chức.

Tuy nhiên, ông khẳng định Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần được cảnh báo về nguy cơ này.

Ông Bar dẫn chứng bức thư hồi tháng 2/2023 cảnh báo sự chia rẽ nội bộ của Israel và tình trạng bất ổn ở các vùng lãnh thổ Palestine có thể tiếp thêm động lực cho đối thủ của nước này.

Vào tháng 7, Bar cho biết, ông đã đích thân nêu lên khả năng xảy ra một cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo các cơ quan tình báo có thể không dự đoán được điều đó.

Hồ sơ này mô tả thêm những cảnh báo vào tháng 9 và đầu tháng 10 về khả năng ngày càng tăng của Hamas.

Ông Bar cũng cáo buộc Thủ tướng đã nhiều lần bác bỏ hoặc trì hoãn vào các nhân vật cấp cao của Hamas, ủng hộ chính sách "im lặng bằng mọi giá" ở Gaza.

Theo đơn kiện, Thủ tướng vẫn tiếp tục cho phép tiền của Qatar chảy vào vùng lãnh thổ này bất chấp những cảnh báo, các khoản tiền viện trợ nhân đạo đang đến tay cánh quân sự Hamas.

Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những cáo buộc này, nói Bar có thể đã liên lạc với ông qua đường dây khẩn cấp an toàn.

Cựu lãnh đạo tình báo Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu chưa bao giờ cung cấp cho ông số điện thoại cá nhân của mình.

Thủ tướng cũng cho biết, ông đã nộp gần 1.000 tài liệu để phản bác lời khai của Bar.

Chính phủ của ông Netanyahu đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bar vào tháng 3/2025, với lý do mất lòng tin.

Tòa án Tối cao Israel sau đó đã phán quyết việc bãi nhiệm là bất hợp pháp và Bar đã từ chức vào tháng 6/2025.