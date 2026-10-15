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Ông Zelensky tuyên bố không làm theo yêu cầu của Tổng thống Trump

| | Tài chính quốc tế

Nhà lãnh đạo Ukraine đã tuyên bố không từ chức và tin không thể tổ chức bầu cử tổng thống ở nước này, điều mà Tổng thống Mỹ cho là cần thiết.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Ngày 14/10, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Anh Piers Morgan, khi được hỏi liệu ông có ý định từ chức hay không, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói: "Không, dĩ nhiên là không. Đó là trách nhiệm của tôi".

Khi tiếp tục được hỏi liệu ông có cho rằng việc tổ chức bầu cử Tổng thống Ukraine là khả thi, như Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nhà lãnh đạo Ukraine quả quyết: "Tất nhiên là không".

Quyền lực tổng thống của ông Zelensky chính thức hết hạn vào ngày 20/5/2024, nhưng Ukraine đã không tổ chức bầu cử thường kỳ, với lý do điều này là không thể cho đến khi thiết quân luật kết thúc.

Ngày 10/10/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, “Ukraine nên thay tổng thống”, ám chỉ ông Zelensky chưa làm đủ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine khiến giá dầu diesel của Mỹ tăng cao.

Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích ông Zelensky, vì đã không tổ chức bầu cử ở Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Ngày 11/10, ông Zelensky đã lên tiếng phản hồi về những phát biểu của ông Trump, nói việc Ukraine chọn ai làm lãnh đạo phải do xã hội và người dân nước này quyết định.

Ông Zelensky lưu ý, Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh, việc tổ chức bầu cử vào lúc này “thực sự rất khó”, không an toàn và không phù hợp với hiến pháp Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng đã thông báo cho đội ngũ của Tổng thống Trump, nếu Nga đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện 60 ngày, Ukraine có thể tổ chức bầu cử.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

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