Trung Quốc khen Indonesia sau thương vụ 10,2 tỷ USD: Tổng thống Prabowo gọi đối tác nước ngoài là 'anh em'

Hãng thông tấn Antara (Indonesia) ngày 14/10 đưa tin, cam kết của Indonesia trong việc bảo vệ đầu tư nước ngoài và mở rộng đầu tư của Trung Quốc đã nhận được lời khen ngợi từ Bắc Kinh sau lễ khởi động các dự án công nghiệp hạ nguồn trị giá 10,2 tỷ USD do Trung Quốc hậu thuẫn tại Khu công nghiệp Vịnh Weda ở Trung Halmahera, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 8/10.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (thứ 4 từ trái sang) tham dự lễ khởi động 11 dự án hạ nguồn do Trung Quốc hậu thuẫn tại Khu công nghiệp Vịnh Weda ở Trung Halmahera, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 8/10/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và cung cấp một môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng, minh bạch và thân thiện", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố vào ngày 13/10.

Bà lưu ý rằng Trung Quốc và Indonesia đã tăng cường hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng, khai thác mỏ và các lĩnh vực khác trong những năm qua bằng cách tận dụng thế mạnh của mỗi bên, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cả hai nước.

"Thành công của các công ty Trung Quốc tại Indonesia cũng là thành công của Indonesia", bà nhấn mạnh.

Bà Mao cho biết Trung Quốc sẽ hợp tác với Indonesia trên cơ sở sự hiểu biết chung chiến lược giữa Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và tiếp tục tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tin tưởng rằng việc tăng cường hợp tác với Bắc Kinh sẽ giúp Jakarta chuyển đổi lợi thế tài nguyên của mình thành động lực phát triển và đóng góp vào sự thịnh vượng của Indonesia.

Trước đó, tờ Global Times (Trung Quốc) đưa tin, vào ngày 8/10, Tổng thống Indonesia Prabowo đã khởi động 11 dự án phát triển công nghiệp hạ nguồn với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, có tổng trị giá ước tính 10,2 tỷ USD tại Khu công nghiệp Vịnh Weda (IWIP).

Ông Prabowo cũng chứng kiến lô hàng pin xe điện đầu tiên được sản xuất bởi các doanh nghiệp Trung Quốc tại khu công nghiệp này xuất khẩu ra nước ngoài.

Ảnh chụp vào ngày 8/10/2026 này cho thấy một phần Khu công nghiệp Vịnh Weda ở Trung Halmahera, Bắc Maluku, Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thống Indonesia ca ngợi các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài vì đã tin tưởng Indonesia và khai thác tiềm năng của nhiều khu vực chưa được phát triển đầy đủ tại nước này. Ông mô tả họ như những "người anh em" của dân tộc Indonesia.

Ông cho biết sự kiện xuất khẩu này đánh dấu "một cột mốc đáng chú ý" trong chính sách phát triển công nghiệp hạ nguồn của Chính phủ Indonesia, nhằm gia tăng giá trị cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên và củng cố ngành công nghiệp xe điện của nước này.

"Đây là minh chứng cụ thể cho thấy chính sách phát triển công nghiệp hạ nguồn của chúng tôi [Indonesia] đang đi đúng hướng, và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách này ở mức độ cao nhất có thể," ông Prabowo khẳng định.

Trích dẫn báo cáo của Bộ trưởng Đầu tư và Phát triển chuỗi giá trị hạ nguồn Indonesia Rosan Roeslani, Tổng thống Prabowo cho biết, tổng vốn đầu tư tích lũy vào khu phức hợp IWIP đã vượt mốc 20 tỷ USD, với kế hoạch đầu tư thêm 7 tỷ USD nữa cho việc mở rộng trong tương lai. Kể từ khi bắt đầu được xây dựng, khu công nghiệp này đã tạo ra hơn 100.000 việc làm.