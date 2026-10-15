Du khách văng khỏi tàu lượn siêu tốc, tử vong tại công viên giải trí Mỹ

Một người đàn ông đã tử vong sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc Goliath tại công viên Six Flags Over Georgia ở Mỹ. Vụ việc khiến khách tham quan được sơ tán, trong khi các trò chơi tương tự tại những công viên liên kết tạm thời đóng cửa để đề phòng rủi ro.

Theo CNN, cảnh sát hạt Cobb, bang Georgia, xác nhận một người đàn ông tử vong tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia vào thứ Hai. Cơ quan chức năng cũng cho biết một số người khác bị thương, nhưng chưa công bố số lượng cụ thể cũng như mức độ thương tích của các nạn nhân.

Tàu lượn siêu tốc Goliath tại công viên Six Flags Over Georgia ở Mỹ, nơi xảy ra vụ việc khiến một người đàn ông tử vong (Ảnh: Nbcnews)

Các nhân chứng nói với đài WXIA, đơn vị liên kết của CNN, rằng họ đã chứng kiến người đàn ông rơi khỏi tàu lượn siêu tốc Goliath. Đây là một trong hàng chục trò chơi cảm giác mạnh tại công viên, nằm cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 16 km về phía tây.

Theo chia sẻ của một nhân chứng, hình ảnh người đàn ông rơi xuống được cho là đã xuất hiện trong bức ảnh lưu niệm chụp khi anh tham gia trò chơi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin xác nhận chi tiết này.

Theo trang web của Six Flags, Goliath có thời gian vận hành khoảng 210 giây, đạt tốc độ tối đa 70 dặm/giờ, tương đương khoảng 113 km/h, và độ cao 200 feet, tương đương khoảng 61 m.

Khách tham quan được sơ tán sau vụ việc

Rahim Hakmati, người sở hữu vé mùa của công viên Six Flags Over Georgia đã chia sẻ với CNN rằng anh có mặt tại đây đúng lúc nhiều nhóm khách bắt đầu rời đi. Hakmati cho biết anh nghe thấy những người xung quanh nói rằng một người đã rơi khỏi tàu lượn Goliath.

Khi tiến lại gần khu vực trò chơi, anh nhìn thấy nhân viên an ninh hướng dẫn mọi người tránh xa tàu lượn. Theo Hakmati, đoàn tàu đã dừng lại tại một đoạn dốc lên và khách tham quan được yêu cầu rời khỏi khu vực.

Hình ảnh từ trên không do WXIA ghi lại cho thấy các hành khách được hướng dẫn sơ tán khỏi tàu lượn (Ảnh: CNN)

Sau khi các hành khách được hướng dẫn sơ tán khỏi tàu lượn, Hakmati cùng những khách tham quan khác cũng được đưa ra khỏi công viên. Người này cho biết anh đặc biệt bất ngờ trước sự việc bởi tối hôm trước, anh và những người đi cùng vẫn tham gia Goliath mà không nhận thấy dấu hiệu bất thường.

“Điều khiến chuyện này càng điên rồ hơn là đêm hôm trước chúng tôi đã đến Six Flags và tự mình đi tàu lượn Goliath. Chúng tôi không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường hay gặp bất kỳ vấn đề gì với trò chơi đêm đó”, Hakmati nói với CNN.

Sau vụ việc, người phát ngôn của Six Flags cho biết các trò chơi tương tự tại những công viên liên kết trên khắp nước Mỹ đã tạm thời đóng cửa vì lý do thận trọng. Six Flags Over Georgia cũng dự kiến đóng cửa vào thứ Ba.

Trong tuyên bố chính thức, đại diện công viên bày tỏ sự đau buồn trước sự cố và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè cùng người thân của người đã tử vong.

Six Flags Over Georgia thường mở cửa vào các ngày cuối tuần trong tháng 10. Tuy nhiên, công viên đã hoạt động vào thứ Hai vừa qua nhân dịp ngày lễ Columbus tại Mỹ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một trò chơi khác bị đóng cửa vĩnh viễn

Goliath không phải tên gọi chỉ xuất hiện tại một công viên thuộc hệ thống Six Flags. Hai công viên khác tại Mỹ cũng có tàu lượn mang tên này, gồm Six Flags Great America ở bang Illinois và Six Flags Magic Mountain ở bang California. Tuy nhiên, cả ba trò chơi được chế tạo bởi những nhà sản xuất khác nhau.

Theo Six Flags, các tàu lượn Goliath tại Georgia và California thuộc nhóm tàu lượn siêu tốc bằng thép, được thiết kế để tạo cảm giác bay bổng và tốc độ thay vì tập trung vào các vòng lộn ngược. Những trò chơi này thường có độ cao trên 200 feet, tương đương khoảng 61 m.

Vụ tử vong tại Georgia xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Six Flags Magic Mountain ở California thông báo đóng cửa vĩnh viễn tàu lượn siêu tốc X2. Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của CNN về lịch sử các vụ thương tích nghiêm trọng và tử vong liên quan đến trò chơi này.

Theo CNN, những cáo buộc về việc X2 gây thương tích cho người chơi đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, các thông tin này chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi CNN công bố kết quả điều tra vào mùa hè năm 2026. Cuộc điều tra đề cập đến hơn chục báo cáo về các trường hợp thương tích nghiêm trọng và nhập viện liên quan đến X2, trong đó có ít nhất hai trường hợp tử vong.

Tháng 7/2026, hai phụ nữ phải nhập viện cấp cứu tại Santa Clarita với chấn thương não sau khi tham gia trò chơi này. Hai vụ việc xảy ra cách nhau sáu ngày.

Chủ tịch Six Flags Magic Mountain Brian Oerding cho biết trong một bài đăng trên blog rằng X2 đã vượt qua nhiều đợt kiểm tra an toàn. Dù vậy, công viên vẫn quyết định đóng cửa trò chơi vì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp.

Ông nhấn mạnh an toàn của khách tham quan là nền tảng trong hoạt động kinh doanh của công viên và cho biết đơn vị này nghiêm túc xem xét những lo ngại có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng.

Năm 2024, Six Flags sáp nhập với Cedar Fair, hình thành nhà điều hành công viên giải trí lớn nhất tại Mỹ. Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến vụ tử vong tại Six Flags Over Georgia vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ.

Nguồn: CNN, abc7ny



