Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree thông tin trên kênh Telegram: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tấn công một máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Ả Rập Xê Út vừa cất cánh từ căn cứ al-Taif. Nó bị bắn trên không phận tỉnh Saada bằng tên lửa đất đối không. Có thể nó đã rơi”.

Hiện tại, giới chức liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chưa đưa ra tuyên bố hoặc xác nhận thông tin về vụ tấn công do Houthi công bố.

Lực lượng Houthi tuyên bố bắn trúng máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Getty)

Trước đó, Houthi cũng tuyên bố sử dụng tên lửa đạn đạo nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh.

Trong khi Lực lượng liên quân Ả Rập Xê Út cho biết hệ thống phòng không nước này đánh chặn tên lửa hành trình gần sân bay quốc tế King Khalid. Sau đó, lực lượng này thông báo máy bay không người lái bị đánh chặn và phá hủy tại tỉnh miền Đông.

Vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không tại Ả Rập Xê Út . Đến ngày 12/10, hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh vẫn bị đình chỉ.

Theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 12/10, một thông báo hàng không (NOTAM) cho biết sân bay dự kiến tiếp tục đóng cửa đến 21 giờ GMT ngày 17/10, tức 4 giờ sáng ngày 18/10 theo giờ Việt Nam.

Những diễn biến mới cho thấy nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang khi Ả Rập Xê Út tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự sâu hơn từ Washington, trong khi Houthi tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ trực tiếp tham chiến.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công tên lửa tiếp diễn và hoạt động hàng không tại Riyadh bị gián đoạn, quyết định tiếp theo của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với tình hình an ninh khu vực.

Là lực lượng vũ trang hoạt động chủ yếu tại Yemen, Houthi không có ưu thế về ngân sách quốc phòng, không quân hay hệ thống vũ khí hiện đại như Riyadh. Tuy nhiên, họ vẫn có khả năng khiến một trong những quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới phải đối mặt với thách thức an ninh.