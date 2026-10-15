Hai chiếc "Điện Kremlin bay" cùng cất cánh bay lên bầu trời: Tổng thống Putin ngồi trên chiếc nào không ai biết

Mỗi khi có các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ngồi trên một trong những chuyên cơ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới: Chiếc Ilyushin Il-96-300PU đã qua hoán cải đặc biệt, vốn được biết đến rộng rãi với biệt danh "Điện Kremlin bay", hay "Chuyên cơ Ngày Tận thế".

Có rất nhiều tranh luận về máy bay này như việc ông Putin thường cho hai chiếc Il-96-300PU cất cánh cùng một lúc hay đây đây là một chuyên cơ không hề có cửa sổ.

Tại sao Ilyushin Il-96-300PU được gọi là "Chuyên cơ Ngày Tận thế"?

"Điện Kremlin bay" của Tổng thống Vladimir Putin là phiên bản cải tiến của dòng Ilyushin Il-96-300 — loại máy bay thương mại đường dài, 4 động cơ do Cục Thiết kế Ilyushin phát triển từ thập niên 1980 thời Liên Xô.

Dù có nguồn gốc từ thời Xô Viết, chiếc máy bay này đến nay vẫn là một trong những chuyên cơ tổng thống độc đáo và biệt lập nhất trên thế giới.

Trên thực tế, mẫu Il-96-300PU không phải là "Chuyên cơ Ngày Tận thế" chuyên dụng duy nhất của Nga. Theo một báo cáo từ OneIndia, danh xưng này thường gắn liền với dòng Ilyushin Il-80 — mẫu máy bay được thiết kế đặc biệt làm trung tâm chỉ huy trên không nhằm duy trì khả năng điều hành và kiểm soát chiến lược trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân hoặc các tình huống khẩn cấp quốc gia nghiêm trọng khác.

Trong khi đó, chiếc Il-96-300PU mà ông Putin sử dụng về bản chất là một chuyên cơ vận tải kiêm trung tâm chỉ huy dành riêng cho Tổng thống.

Tầm quan trọng của chiếc máy bay nằm ở khả năng cho phép nhà lãnh đạo Nga duy trì kết nối thông tin liên lạc bảo mật liên tục ngay cả khi đang di chuyển trên không, kể cả trong những tình huống mà hệ thống liên lạc truyền thống có nguy cơ bị gián đoạn hoặc vô hiệu hóa.

Il-96-300PU là biến thể dành cho tổng thống mà ông Putin sử dụng. Trong Il-96-300PU, chữ "PU" viết tắt cho "Punkt Upravleniya," hay "sở chỉ huy".

Kể từ khi được đưa vào sử dụng đầu những năm 2000, máy bay đã trải qua nhiều cải tiến đáng kể tập trung vào an ninh và sự thoải mái cho hành khách. Phi đội bay đặc biệt của Nga, thuộc Công ty Vận tải Nhà nước "Rossiya", vận hành một đội máy bay loại này.

Đến tháng 4/2021, phi đội này vận hành năm chiếc Il-96-300PU, sau khi bổ sung loại máy bay mới nhất vào cùng tháng đó, phản ánh nỗ lực của Moscow trong việc thúc đẩy tính tự chủ trong lĩnh vực hàng không.

Máy bay có thể di chuyển khoảng 11.000 km chỉ với một bình nhiên liệu cũng như có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Theo thông tin được biết, máy bay Il-96-300PU có thể chở tới 262 hành khách với cấu hình hai hạng ghế.

Người ta tin rằng chiếc máy bay này hoàn toàn không có cửa sổ, ngoại trừ buồng lái, để bảo vệ khỏi tác động của một nổ hạt nhân tiềm tàng và các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Tổng thống Putin sử dụng hai chiếc máy bay giống hệt nhau

Một trong những khía cạnh gây chú ý nhất trong công tác hậu cần bay của Tổng thống Putin là việc sử dụng song song hai chiếc chuyên cơ Il-96-300PU hoàn toàn giống nhau.

Trong chuyến thăm Ấn Độ gần đây, ông Putin đã bay trên một trong hai chiếc máy bay Ilyushin Il-96-300PU giống hệt nhau, cả hai chiếc đều cất cánh cùng lúc, vì vậy không ai, ngoại trừ đội ngũ an ninh thân cận nhất, biết ông đang ở trên chiếc nào.

Chiến thuật "hai mồi nhử" này không phải là mới đối với Moscow, và Tổng thống Putin đã từng sử dụng nó trong các chuyến thăm nước ngoài trước đây.

Phương thức này nhằm mục đích khiến giới quan sát bên ngoài khó có thể xác định được Tổng thống Putin đang ngồi trên chiếc máy bay nào. Ngoại hình giống hệt nhau của hai chiếc phi cơ giúp tung hỏa mù, làm giấu đi vị trí chính xác của nhà lãnh đạo Nga, cũng như phòng trường hợp máy bay có thể gặp sự cố.

Trên thực tế, Tổng thống Mỹ cũng thường sử dụng hai chiếc AirForce One cho mục đích tương tự.

Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt của chiếc chuyên cơ này là gì?

Chuyên cơ Il-96-300PU kết hợp đầy đủ các đặc tính của một chiếc phi cơ tổng thống tầm xa với một trung tâm chỉ huy bảo mật cao. Trang thiết bị thông tin liên lạc trên máy bay được đánh giá là một trong những tính năng quan trọng nhất, cho phép bộ máy lãnh đạo Nga duy trì sự điều hành thông suốt trong suốt quá trình di chuyển.

Các báo cáo cũng nhấn mạnh việc chuyên cơ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử cùng các biện pháp phòng thủ tiên tiến khác, bao gồm công nghệ gây nhiễu radar và hệ thống đối phó tên lửa tầm nhiệt hồng ngoại.

Tuy nhiên, các thông số chi tiết về năng lực thực tế của chiếc máy bay vẫn được giữ kín tuyệt đối dưới dạng bí mật quốc gia, và một số tuyên bố liên quan đến khả năng phòng vệ của chuyên cơ vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Bên trong chuyên cơ có những tiện nghi nào?

Chuyên cơ Il-96-300PU được trang bị một không gian sinh hoạt riêng biệt dành cho Tổng thống, bao gồm phòng ngủ, phòng họp rộng rãi, phòng làm việc riêng và phòng chờ dành cho khách.

Chuyên cơ cũng tích hợp khu vực nhà bếp và phòng ăn riêng, cùng một phòng y tế chuyên dụng. Ngoài ra, một số nguồn tin truyền thông còn cho biết trên máy bay có cả khu vực tập thể dục để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày của Tổng thống.

Nội thất không gian cabin được chế tác tỉ mỉ, kết hợp cùng các chi tiết gỗ quý từ loại bạch dương Karelian hiếm có, đồ nội thất mang phong cách tân cổ điển, bọc da và các tấm thảm dệt trang trí công phu. Những chi tiết này mang lại cho chuyên cơ một không gian sang trọng tựa như một ngôi nhà di động thay vì cảm giác của một chiếc máy bay thông thường.