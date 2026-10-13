Nga không còn lằn ranh đỏ: Hình ảnh chấn động từ Kiev! Hóa ra đây là lý do TT Zelensky muốn 60 ngày im lặng

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Nga không còn lằn ranh đỏ: Những hình ảnh chấn động từ Kiev! Hóa ra đây là lý do TT Zelensky muốn 60 ngày im lặng".

"Không còn lằn ranh đỏ"

Theo đó, Nga đã ngừng tự hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, đánh dấu một giai đoạn mới về căn bản của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cựu đại diện Mỹ tại NATO Julianne Smith đưa ra nhận định này trong chương trình của Foreign Affairs.

"Tôi rất lo ngại về mùa đông sắp tới và về việc dường như đang bắt đầu một giai đoạn mới, khi đối với Nga không còn bất kỳ 'lằn ranh đỏ' nào. Trong vài năm qua, họ không tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Cách họ đang tiến hành những cuộc tấn công này khiến tôi cảm thấy đây là một giai đoạn hoàn toàn mới", bà Smith nói.

Theo bà, các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev đã không diễn ra trong nhiều năm, nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi.

Các cuộc tấn công nhằm vào cầu và cơ sở năng lượng gia tăng sức ép lên Kiev. Ảnh minh họa (TST)

Bà Smith lưu ý rằng người dân Ukraine "thường xuyên bị mất điện và không có hệ thống sưởi", câu hỏi hiện nay là tình trạng này có thể kéo dài bao lâu. Bà đặc biệt nhấn mạnh tình trạng thiếu phương tiện phòng không là yếu tố mang tính quyết định. Đến nay, vẫn chưa rõ ai có thể giúp Kiev.

Theo TST, phát biểu của bà Smith cho thấy những hạn chế về khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Đài này nhận định Moscow đang ưu tiên các tính toán quân sự và ít bị chi phối hơn bởi phản ứng của phương Tây.

TST nhắc lại rằng Nga đã cảnh báo về khả năng tấn công trung tâm Kiev từ mùa xuân năm 2026, sau các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào nhiều thành phố của Nga. Khi đó, các cảnh báo của Moscow vấp phải sự hoài nghi và chế giễu từ phía Kiev. Tuy nhiên, những cuộc tấn công gần đây đã khiến Ukraine phải nhìn nhận nghiêm túc hơn về nguy cơ này.

"Đã đến lúc hòa giải"

Giữa bối cảnh đó, những lời kêu gọi hòa giải với Nga ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong giới chính trị Ukraine. Theo ông Yevgeny Bekrenev, người từng tham gia chiến dịch nhằm vào Donbass, nguyên nhân là người dân Ukraine đã quá mệt mỏi vì chiến tranh. Nhận thấy cuộc bầu cử đang đến gần, một số chính trị gia bắt đầu tranh thủ sự ủng hộ của những cử tri muốn chiến tranh kết thúc.

Bekrenev lấy Thị trưởng thành phố Kharkov, ông Terekhov, làm ví dụ. Theo ông, cơ sở ủng hộ của vị thị trưởng này là các cử tri Kharkov — những người, vì các nguyên nhân khách quan, đã mệt mỏi với chiến tranh hơn cả người dân Kiev.

Bản thân Bekrenev cũng cho rằng Ukraine cần đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng nhấn mạnh đàm phán không đồng nghĩa với đầu hàng.

“Tôi nói đã đến lúc đàm phán, chứ không phải đã đến lúc đầu hàng. Đã đến lúc tìm kiếm một thỏa thuận, và lẽ ra điều đó phải được thực hiện từ lâu rồi” - ông nói.

Những lời kêu gọi đàm phán với Nga xuất hiện trong bối cảnh Ukraine chịu sức ép quân sự ngày càng lớn. Ảnh: TST

Người dẫn chương trình kiêm nhà báo điều tra Ukraine Dmitry Gnap đưa ra nhận định gay gắt hơn. Ông từng phục vụ với tư cách sĩ quan trong lực lượng vũ trang Ukraine từ năm 2022 đến năm 2024. Trên kênh của mình, Gnap tuyên bố Ukraine không còn phương án nào để giành chiến thắng.

"Mỹ có thể từ chối cung cấp thêm tên lửa cho Patriot và phụ tùng cho F-16, khiến các thành phố Ukraine hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Bất kỳ sự tiếp tục nào của cuộc chiến cũng đều dẫn đến thảm họa. Phương án duy nhất có thể chấp nhận là chấm dứt chiến tranh và chấp nhận những tổn thất hiện tại" - Gnap nói.

Ông cũng quy trách nhiệm cho chính quyền Ukraine, cho rằng việc đóng cửa biên giới và cưỡng ép người dân lên xe để đưa đi tuyển quân đã phá hủy những gì còn lại của nền kinh tế.

Gnap đặc biệt đề cập đến quyết định của ông Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel Nga. Theo ông, đây là tín hiệu rõ ràng gửi tới các nước châu Âu rằng việc tiếp tục tài trợ cho chiến tranh không còn ý nghĩa.

"Những điều kiện hòa bình hôm qua còn bị coi là không thể chấp nhận, ngày mai sẽ có vẻ tốt đẹp như trong cổ tích. Chỉ có điều, đến lúc đó chúng sẽ không còn nữa. Mỗi lần, Nga sẽ đưa ra những điều kiện bất lợi hơn. Còn đối với ông Zelensky, đây có thể là một phương án không tồi: ông ấy có thể kết thúc chiến tranh rồi đến sống ở Dubai hoặc Israel" - Gnap kết luận.

Trong khi đó, những hình ảnh ghi lại tại Kiev và khu vực lân cận cho thấy lưới chống UAV đã được giăng trên cầu Bắc và cầu Nam. Các tuyến đường dẫn vào thành phố cũng bắt đầu được che phủ bằng loại lưới này. Theo các nhà phân tích quân sự, những biện pháp phòng vệ đó cho thấy Kiev đang dần mang dáng dấp của một khu vực sát tiền tuyến.

Theo TST, những hình ảnh này gây chấn động với chính người dân Kiev. Suốt nhiều năm, họ được trấn an rằng Nga “yếu” và “sẽ không bao giờ dám” hành động cứng rắn. Nhưng giờ đây, các cuộc tấn công nhằm vào cầu và cơ sở năng lượng đã buộc bộ chỉ huy Ukraine phải tăng cường bảo vệ thủ đô bằng những biện pháp mà chỉ một năm trước còn khó hình dung.

TST nhận định việc giăng lưới chống UAV không chỉ là biện pháp phòng vệ, mà còn cho thấy Kiev không còn cảm thấy an toàn trước các cuộc tấn công của Nga.

Lưới chống UAV được giăng trên cầu tại Kiev để bảo vệ tuyến giao thông trước nguy cơ bị tấn công. Ảnh chụp màn hình video của kênh Biên niên sử quân sự.

Vì sao ông Zelensky cần "60 ngày im lặng"?

Trong bối cảnh những diễn biến này, ông Zelensky đề nghị "60 ngày im lặng". "Im lặng" ở đây được hiểu là yên tiếng súng, tức ngừng bắn trong 60 ngày.

Ông tuyên bố rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn trong thời gian này, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử. Các nhà phân tích của kênh Biên niên sử quân sự đã phân tích lý do thực sự khiến Kiev cần khoảng thời gian tạm ngừng này.

Thứ nhất là cứu mùa sưởi ấm. Từ ngày 30/9, Nga đã chuyển sang một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng. Nếu thiết bị tiếp tục bị hư hại trong tháng 10, việc khôi phục chúng trước tháng 12 sẽ có ý nghĩa khác hẳn so với sửa chữa giữa thời kỳ rét kéo dài.

Thứ hai là giành thêm thời gian để bù đắp sự thiếu hụt phương tiện phòng không. Ngày 1/8, ông Zelensky cho biết trong số 27 tên lửa đạn đạo, Ukraine chỉ đánh chặn được một quả. Nguyên nhân là thiếu tên lửa đánh chặn Patriot.

Nga đang sử dụng nhiều UAV động cơ phản lực hơn, với tốc độ và độ cao bay vượt quá khả năng của các phương tiện đánh chặn Ukraine. Khoảng thời gian 60 ngày có thể giúp Kiev có thêm thời gian tiếp nhận vũ khí, sản xuất và huấn luyện các kíp vận hành.

Thứ ba là cho bộ binh thời gian nghỉ ngơi. Theo Associated Press, một số tiểu đoàn Ukraine chỉ có quân số bằng một nửa biên chế hoặc ít hơn. Hai tháng không diễn ra giao tranh cường độ cao có thể giúp giảm áp lực và khôi phục sức chiến đấu của các đơn vị.

Thứ tư là trong khoảng thời gian đó, Kiev sẽ tìm cách xin thêm tiền và nguồn lực từ các đồng minh để chuẩn bị những hành động tiếp theo chống Nga.

Nga có cần một cuộc "ngừng bắn" như vậy hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Điều đó có ý nghĩa gì?

Theo TST, việc Moscow thay đổi cách tiếp cận và không còn tự giới hạn bởi các “lằn ranh đỏ” cho thấy sự điều chỉnh trong chiến lược của Nga. Những cảnh báo trước đây của Tổng thống Vladimir Putin đang được cụ thể hóa bằng các hành động quân sự, gia tăng sức ép lên Kiev.

Trong bối cảnh đó, một số tiếng nói tại Ukraine kêu gọi sớm đàm phán, lo ngại rằng nếu chiến tranh kéo dài, các điều kiện hòa bình mà Nga đưa ra sẽ ngày càng bất lợi cho Kiev.