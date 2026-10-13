VIDEO: Khoảnh khắc "hố tử thần" nuốt trọn hàng chục ô tô xuống dưới

Chiều ngày 11/10, một đoạn đường tại quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bất ngờ bị sụt lún diện rộng. Mặt đường liên tục lún xuống, nứt vỡ tạo thành một hố sâu khổng lồ. 15 chiếc xe bị rơi xuống hố theo phần đường sạt lở, trong đó có một chiếc xe hơi màu trắng bị lật úp. Cây xanh và cột điện xung quanh cũng sụp đổ xuống hố. Rất may mắn, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu hộ chưa phát hiện thương vong về người; cư dân khu vực lân cận đã được sơ tán khẩn cấp.

Video tại hiện trường

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, Cục Giao thông Vận tải quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh tối ngày 11/10 đã phát hành thông báo chính thức: Khoảng 16:20 cùng ngày, tại đoạn K1+200 tuyến đường từ Xa Gia Bích đến Doanh Bàn Sơn thuộc phố Bích Kê, quận Tây Sơn đột ngột xảy ra sạt lở. Sự cố làm 12 chiếc xe đang đỗ bên đường và 3 chiếc xe đang lưu thông bị mắc kẹt; trong đó toàn bộ các xe đang đỗ đều không có tài xế hay hành khách bên trong.

Sau khi tai nạn xảy ra, các bộ phận liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tiến hành sửa chữa đường bộ và điều tra nguyên nhân. Cơ quan chức năng cho biết, tính đến thời điểm ra thông báo, chưa phát hiện thương vong về người tại hiện trường. Cư dân sống ở khu vực xung quanh đã được di dời an toàn. Một số người dân gần đó tiết lộ, nhiều hộ gia đình đã được sắp xếp tạm trú tại khách sạn để chờ xử lý tiếp theo.

Từ video tại hiện trường có thể thấy, khi mặt đường sụt lún, lòng đường từ từ lún sâu tạo thành hố to và phạm vi sạt lở tiếp tục lan rộng. Cây cối xung quanh lún xuống, đổ gục; các mảng đường xung quanh liên tục vỡ vụn rơi xuống đáy hố khiến nhiều xe ô tô lăn quay xuống dưới. Có chủ xe phát hiện hố sâu không ngừng mở rộng đã nhanh chóng lái xe vọt đi, may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc xảy ra sự việc không chỉ có mặt đường sụp xuống mà cây cối, cột điện cũng rơi thẳng xuống dưới, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Do phạm vi sụt lún tiếp tục lan rộng, người dân gần đó lập tức hô hoán gia đình và những người xung quanh sơ tán, tránh xa khu vực nguy hiểm.

Sau sự cố, khu vực xung quanh hố sụt đã được phong tỏa giao thông, một số tuyến đường bị cấm hoàn toàn, đồng thời cắt điện toàn khu vực hiện trường. Về nguyên nhân khiến mặt đường đột ngột sụt lún diện rộng, Cục Giao thông Vận tải quận Tây Sơn cho biết hiện vẫn đang trong quá trình điều tra; các bộ phận liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh công tác cứu hộ và khắc phục tuyến đường.

Nguồn: HK01