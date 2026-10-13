Khung cảnh tựa phim tận thế: Khói mù bùng phát liên tục trong hơn 3 tháng
Các trường học đã phải đóng cửa khoảng 2 tháng và hoạt động giao thông bị xáo trộn.
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Các đám cháy rừng ở khu vực Kalimantan của Indonesia đã bùng phát liên tục trong hơn 3 tháng qua, bao phủ nhiều nơi trong vùng bằng một lớp sương mù khói độc (khói mù) và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày.
Tại Tây Kalimantan, các trường học đã phải đóng cửa khoảng 2 tháng và hoạt động giao thông bị xáo trộn.
Tính đến ngày 12/10, Trung Kalimantan ghi nhận Chỉ số Tiêu chuẩn Ô nhiễm Khai thác (PSI) đạt mức 886,5. Indonesia xếp các mức chỉ số trên 300 vào ngưỡng nguy hại.
Tình trạng cháy rừng tạo khung cảnh như tận thế ở Indonesia
Các vụ cháy trở nên tồi tệ hơn một phần do điều kiện thời tiết khô hạn hơn bởi hiện tượng El Niño, vốn là nguyên nhân gây ra hạn hán và các đợt nắng nóng trong khu vực.
Tình trạng thiếu nước cũng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Tại Singapore, các đám cháy rừng đã dẫn đến chất lượng không khí ở mức không lành mạnh, khiến chính quyền phải cân nhắc việc tạm ngừng các lớp học và các kỳ thi quốc gia nếu mức độ ô nhiễm chạm ngưỡng nguy hại.
Ngoài ra, nếu chỉ số PSI trung bình trong 24 giờ vượt quá 200 — bước vào ngưỡng “rất không lành mạnh” — chính phủ Singapore sẽ phát khẩu trang N95 cho những người dân dễ bị tổn thương và những người có hoàn cảnh khó khăn khó tự mua khẩu trang.
Nguồn: Mothership
Thanh Niên Việt