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Phát hiện cảnh tượng lạ tại một trung tâm thương mại: Nhìn kỹ 5 lần mới hiểu chuyện gì đang xảy ra

| | Tài chính quốc tế

Những người chứng kiến mô tả hai "cha con" thong thả bước đi khắp nơi.

Một người đàn ông ở Thành Đô, Trung Quốc gần đây đã gây chú ý khi bị bắt gặp đang dắt tay một con robot hình người cỡ nhỏ đi dạo qua trung tâm thương mại, chăm sóc cỗ máy như một người cha đang dẫn con nhỏ đi chơi.

Cảnh tượng này diễn ra tại MixC Thành Đô, một trung tâm thương mại lớn ở thành phố phía tây nam Trung Quốc. Những người chứng kiến mô tả hai "cha con" thong thả bước đi khắp khu phức hợp, người đàn ông nắm tay robot di chuyển với nhịp độ thư thái như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

Cảnh tượng người đàn ông "dắt tay con" đi chơi khiến mọi người tò mò

Robot hình người đã trở thành hình ảnh ngày càng quen thuộc tại các đô thị Trung Quốc trong năm qua, phần lớn xuất hiện dưới dạng sản phẩm thử nghiệm của các công ty công nghệ hoặc chiêu trò thu hút khách của trung tâm thương mại. Điều khiến đoạn clip này lan truyền rộng rãi chính là sự bình dị, đời thường của nó - không phải một buổi ra mắt sản phẩm thương mại, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông cùng cỗ máy của mình đi dạo dạo quanh vào ngày Chủ nhật.

Đoạn video không cho biết đơn vị sản xuất ra con robot hay liệu đây có phải là một phương thức truyền thông đã được lên kế hoạch trước hay không.

Robot hình người giá rẻ đang trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Quốc khi các nhà sản xuất nỗ lực đưa công nghệ này từ các nhà xưởng, phòng thí nghiệm vào hộ gia đình, trường học và doanh nghiệp nhỏ.

Bước ngoặt lớn nằm ở chi phí: cảm biến, pin, động cơ rẻ hơn cùng năng lực sản xuất hàng loạt đang giúp các robot hình người cơ bản trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều so với các mẫu thử nghiệm đắt đỏ có giá lên tới hàng chục nghìn USD trước đây.

Phát hiện cảnh tượng lạ tại một trung tâm thương mại: Nhìn kỹ 5 lần mới hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 1.

Robot hình người xuất hiện ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Ảnh: Facebook

Dù mức giá đã hạ nhiệt, tính ứng dụng thực tế vẫn phụ thuộc vào thời lượng pin, độ an toàn, khả năng di chuyển ổn định, chất lượng phần mềm, điều khiển bằng giọng nói và liệu robot có thể xử lý tốt các công việc nhà thực tế hay không.

Câu chuyện lớn hơn ở đây là ngành robot có thể đang bước vào giai đoạn tương tự như smartphone trước đây - thời điểm mà mức giá giảm mạnh có thể nhanh chóng biến công nghệ tưởng chừng như đến từ tương lai này thành các sản phẩm tiêu dùng phổ biến hàng ngày.

Nguồn: CNN

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Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

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